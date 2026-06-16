كيفية شراء تذاكر مباراة النمسا والأردن في اللحظة الأخيرة: أسعار تذاكر كأس العالم، ومعلومات عن استاد ليفيز، والمزيد

انطلقت بطولة كأس العالم 2026، ومن بين المباريات المثيرة في دور المجموعات، ستلتقي النمسا مع الأردن في ملعب ليفيز في سانتا كلارا، كاليفورنيا، يوم 16 يونيو.

متى تقام مباراة النمسا والأردن؟

التاريخ والوقت المباراة (توقيت انطلاق المباراة المحلي) المكان التذاكر الثلاثاء، 16 يونيو النمسا ضد الأردن (9 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ) ملعب ليفيز، سانتا كلارا التذاكر

مباريات النمسا في كأس العالم 2026 والتذاكر

التاريخ المباراة الموقع / الملعب الحالة 16 يونيو 2026 النمسا ضد الأردن ملعب ليفيز، سانتا كلارا التذاكر 22 يونيو 2026 الأرجنتين ضد النمسا ملعب AT&T، دالاس التذاكر 28 يونيو 2026 الجزائر ضد النمسا ملعب أروهيد، كانساس سيتي التذاكر

مباريات الأردن في كأس العالم 2026 والتذاكر

التاريخ المباراة الموقع / الملعب الحالة 16 يونيو 2026 النمسا ضد الأردن ملعب ليفيز، سانتا كلارا التذاكر 22 يونيو 2026 الأردن ضد الجزائر ملعب ليفيز، سانتا كلارا التذاكر 28 يونيو 2026 الأردن ضد الأرجنتين ملعب AT&T، دالاس التذاكر

ملاحظة للمشجعين: يتنافس الفريقان في المجموعة J إلى جانب الأرجنتين والجزائر. وستخوض الأردن مباراتين متتاليتين في ملعب ليفيز قبل التوجه إلى دالاس لخوض المباراة الأخيرة في دور المجموعات.

كيفية شراء تذاكر مباراة النمسا والأردن

اعتبارًا من اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). مع الطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس أسبقية الحجز. على عكس عمليات السحب، تتم هذه المعاملات في الوقت الفعلي. هذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرة من الفيفا.

هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس أسبقية الحجز. على عكس عمليات السحب، تتم هذه المعاملات في الوقت الفعلي. هذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرة من الفيفا. سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة. الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub. غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد طلبًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة النمسا والأردن؟

تتبع أسعار تذاكر كأس العالم 2026 هيكلًا ديناميكيًا، حيث تختلف الأسعار حسب فئة المقاعد والطلب ومرحلة البطولة.

بالنسبة لمباريات دور المجموعات مثل النمسا ضد الأردن، تبدأ أرخص التذاكر المتاحة عادةً من حوالي 60 إلى 120 دولارًا في المبيعات الرسمية، بينما تختلف أسعار إعادة البيع حسب الطلب.

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ16 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولار - 280 دولار 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

كل ما تحتاج لمعرفته عن استاد ليفيز

يعد استاد ليفيز في سانتا كلارا، كاليفورنيا، أحد أحدث الملاعب الرياضية في الولايات المتحدة، وسيستضيف العديد من المباريات خلال كأس العالم لكرة القدم 2026.

يعد الملعب مقرًا لفريق سان فرانسيسكو 49ers التابع للاتحاد الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL)، ويشتهر على نطاق واسع بتصميمه المتطور وبنيته التحتية عالية التقنية وميزاته المستدامة.

خلال كأس العالم، سيستقبل استاد ليفيز أكثر من 68,000 مشجع، مما سيخلق أجواءً مفعمة بالحيوية في قلب وادي السيليكون.

كما أن موقع الملعب يجعله أحد أكثر ملاعب كأس العالم سهولة في الوصول إليه بالنسبة للمشجعين القادمين من سان فرانسيسكو وسان خوسيه والمناطق المحيطة.