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نيهال أبو زيد

ترجمه

كيفية شراء تذاكر مباراة النمسا والأردن: أسعار تذاكر كأس العالم، ومعلومات عن استاد ليفيز، والمزيد

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التذاكر
كأس العالم
النمسا
الأردن
ماركو أرناوتوفيتش

إليك الطريقة المثلى للحصول على تذاكر مباراة النمسا والأردن

انطلقت بطولة كأس العالم 2026، وتُعد مباراة النمسا والأردن في ملعب «ليفيز» بمدينة سانتا كلارا في كاليفورنيا واحدة من أكثر مباريات دور المجموعات إثارةً.

مع تميز النمسا بانضباطها التكتيكي الأوروبي وكون الأردن واحدة من أسرع الدول الآسيوية نمواً في مجال كرة القدم، من المتوقع أن تجذب هذه المواجهة اهتماماً عالمياً كبيراً من المشجعين المسافرين والمشجعين المحليين على حد سواء.

يقدم لك موقع GOAL كل ما تحتاج لمعرفته حول كيفية شراء تذاكر مباراة النمسا والأردن، بما في ذلك الأسعار والتوافر وأرخص الطرق لحجز مقعدك.

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متى تقام مباراة النمسا والأردن؟

التاريخ والوقتالمباراة (وقت البدء المحلي)المكانالتذاكر
الثلاثاء، 16 يونيوالنمسا ضد الأردن (9 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ)ملعب ليفيز، سانتا كلاراالتذاكر

مباريات النمسا في كأس العالم 2026 والتذاكر

التاريخالمباراةالموقع / الملعبالحالة
16 يونيو 2026النمسا ضد الأردنملعب ليفيز، سانتا كلاراالتذاكر
22 يونيو 2026الأرجنتين ضد النمساملعب AT&T، دالاسالتذاكر
28 يونيو 2026الجزائر ضد النمساملعب أروهيد، كانساس سيتيالتذاكر

مباريات الأردن في كأس العالم 2026 والتذاكر

التاريخالمباراةالموقع / الملعبالحالة
16 يونيو 2026النمسا ضد الأردنملعب ليفيز، سانتا كلاراالتذاكر
22 يونيو 2026الأردن ضد الجزائرملعب ليفيز، سانتا كلاراالتذاكر
28 يونيو 2026الأردن ضد الأرجنتينملعب AT&T، دالاسالتذاكر

ملاحظة للجماهير: يتنافس الفريقان في المجموعة J إلى جانب الأرجنتين والجزائر. ستخوض الأردن مباراتين متتاليتين في استاد ليفيز قبل التوجه إلى دالاس لخوض المباراة الأخيرة في دور المجموعات.

كيفية شراء تذاكر مباراة النمسا ضد الأردن

اعتبارًا من اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). مع الطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

  • مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس أسبقية الحجز. على عكس السحوبات، هذه معاملات تتم في الوقت الفعلي. هذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرة من الفيفا.
  • سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.
  • الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub. غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد طلبًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

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كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة النمسا والأردن؟

تتبع أسعار تذاكر كأس العالم 2026 هيكلًا ديناميكيًا، حيث تختلف الأسعار حسب فئة المقاعد والطلب ومرحلة البطولة.

بالنسبة لمباريات دور المجموعات مثل النمسا ضد الأردن، تبدأ أرخص التذاكر المتاحة عادةً من حوالي 60 إلى 120 دولارًا في المبيعات الرسمية، بينما تختلف أسعار إعادة البيع حسب الطلب.

الفئةمرحلة المجموعاتدور الـ16 - ربع النهائينصف النهائي والنهائي
الفئة 1250 دولار - 400 دولار600 دولار - 1,200 دولار1,500 دولار - 6,730 دولار
الفئة 2150 دولار - 280 دولار400 دولار - 800 دولار1,000 دولار - 4,210 دولار
الفئة 3100 دولار - 200 دولار200 دولار - 500 دولار600 دولار - 2,790 دولار
الفئة 460 دولار - 120 دولار150 دولار - 350 دولار400 دولار - 2,030 دولار

كل ما تحتاج معرفته عن استاد ليفي

يعد استاد ليفيز في سانتا كلارا، كاليفورنيا، أحد أحدث الملاعب الرياضية في الولايات المتحدة، وسيستضيف العديد من المباريات خلال كأس العالم لكرة القدم 2026.

يعد الملعب مقرًا لفريق سان فرانسيسكو 49ers التابع للاتحاد الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL)، ويشتهر على نطاق واسع بتصميمه المتطور وبنيته التحتية عالية التقنية وميزاته المستدامة.

خلال كأس العالم، سيستقبل استاد ليفيز أكثر من 68,000 مشجع، مما سيخلق أجواءً مفعمة بالحيوية في قلب وادي السيليكون.

كما أن موقع الملعب يجعله أحد أكثر ملاعب كأس العالم سهولة في الوصول إليه بالنسبة للمشجعين القادمين من سان فرانسيسكو وسان خوسيه والمناطق المحيطة.

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أسئلة الأكثر شيوعًا

أفضل وقت للشراء هو في أقرب فرصة ممكنة، حيث من المتوقع أن ترتفع الأسعار تدريجيًا مع اقتراب موعد المباراة وزيادة الطلب على تذاكر كأس العالم 2026.

 

تبدأ أرخص التذاكر عادة من حوالي 60 إلى 120 دولارًا أمريكيًا في فئة المقاعد الاقتصادية، وقد تختلف الأسعار حسب التوفر ومنصة البيع.

 

نعم، تُعد StubHub منصة موثوقة وتوفر حماية للمشتري، حيث تضمن استلام تذاكر صالحة للدخول أو استرداد الأموال في حال وجود مشكلة.

 

جميع تذاكر كأس العالم 2026 ستكون رقمية بالكامل، ويتم إدارتها عبر تطبيق التذاكر الرسمي الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

 

نعم، تتوفر باقات الضيافة التي تشمل مقاعد مميزة وخدمات حصرية داخل الملعب مثل الدخول إلى مناطق VIP والمطاعم الخاصة.

 