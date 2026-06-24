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كيفية شراء تذاكر مباراة النرويج وفرنسا في اللحظة الأخيرة: أسعار تذاكر كأس العالم، ومعلومات عن ملعب جيليت، والمزيد

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التذاكر
كأس العالم
النرويج
فرنسا
إرلينج هالاند
كيليان مبابي

المباراة التي كنا ننتظرها من المجموعة الأولى، ويمكنك أن تكون في بوسطن لمشاهدتها

تصل مباريات المجموعة الأولى من كأس العالم إلى خاتمة درامية هذا الجمعة (26 يونيو) في ملعب جيليت بفوكسبورو. ورغم أن كلًا من النرويج وفرنسا قد ضمنتا تأهلهما إلى مرحلة خروج المغلوب، فإن نتيجة المباراة ستحدد من سيتصدر جدول المجموعة. إنها مباراة لا ينبغي تفويتها، ولا يزال بإمكانكم حجز التذاكر.

وبالإضافة إلى كونها مواجهة حاسمة من حيث ترتيب المجموعة، فإنها تجمع أيضًا بين اثنين من أخطر المهاجمين في العالم، وهما النرويجي إرلينغ هالاند والفرنسي كيليان مبابي.

وقد بدأ كلا النجمين مشوارهما بقوة في كأس العالم 2026، حيث سجل كل منهما أربعة أهداف في أول مباراتين لهما في دور المجموعات ضد السنغال والعراق. وأصبح مبابي الآن أفضل هداف فرنسي على مر التاريخ، بعد أن تجاوز رصيد أوليفييه جيرو، بينما رفع هالاند رصيده التهديفي إلى 59 هدفًا في 52 مباراة فقط.

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متى ستقام مباراة النرويج ضد فرنسا؟

التاريخالمباراة (وقت انطلاق المباراة المحلي)المكانالتذاكر
الجمعة، 26 يونيوالنرويج ضد فرنسا (3 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب جيليت (فوكسبورو)التذاكر

مباريات النرويج في كأس العالم 2026

التاريخالمباراة (وقت انطلاق المباراة المحلي)المكانالنتيجة النهائية / التذاكر
الثلاثاء، 16 يونيوالنرويج ضد العراق (6 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)ملعب جيليت (فوكسبورو)فازت النرويج 4-1
الاثنين، 22 يونيوالنرويج ضد السنغال (8 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد)فازت النرويج 3-2
الجمعة، 26 يونيوالنرويج ضد فرنسا (3 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)ملعب جيليت (فوكسبورو)التذاكر
الثلاثاء، 30 يونيوالنرويج ضد (يُحدد لاحقًا) - دور الـ32 (يُحدد لاحقًا)يُحدد لاحقًاالتذاكر

مباريات فرنسا في كأس العالم 2026

التاريخالمباراة (توقيت انطلاق المباراة المحلي)المكانالتذاكر
الثلاثاء، 16 يونيوفرنسا ضد السنغال (3 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد)فازت فرنسا 3-1
الاثنين، 22 يونيوفرنسا ضد العراق (الساعة 5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)ملعب لينكولن فاينانشال فيلد (فيلادلفيا)فازت فرنسا 3-0
الجمعة، 26 يونيوفرنسا ضد النرويج (3 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)ملعب جيليت (فوكسبورو)التذاكر
الثلاثاء، 30 يونيوفرنسا ضد (يُحدد لاحقًا) - دور الـ32 (يُحدد لاحقًا)يُحدد لاحقًاالتذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة النرويج ضد فرنسا في كأس العالم

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

  • مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس أسبقية الحجز. وعلى عكس السحوبات، تتم هذه المعاملات في الوقت الفعلي. هذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرةً من الفيفا.
  • سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للمشجعين شراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بالقيمة الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.
  • الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub. غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد إقبالًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

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تذاكر مباراة النرويج وفرنسا في كأس العالم: كم تبلغ تكلفتها؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026. بدأت أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما قد تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئةمرحلة المجموعاتدور الـ16 - ربع النهائينصف النهائي والنهائي
الفئة 1250 دولار - 400 دولار600 دولار - 1,200 دولار1,500 دولار - 6,730 دولار
الفئة 2150 دولارًا - 280 دولارًا400 دولار - 800 دولار1,000 دولار - 4,210 دولار
الفئة 3100 دولار - 200 دولار200 دولار - 500 دولار600 دولار - 2,790 دولار
الفئة 460 دولار - 120 دولار150 دولار - 350 دولار

سجل المواجهات المباشرة بين النرويج وفرنسا

التاريخالمباراةالنتيجةالمكان
مايو 2014 مباراة ودية: فرنسا ضد النرويج4-0باريس (فرنسا)
أغسطس 2010 مباراة ودية: النرويج ضد فرنسا 2-1أوسلو (النرويج)
فبراير 1998 مباراة ودية: فرنسا ضد النرويج 3-3مرسيليا (فرنسا)
يوليو 1995 مباراة ودية: النرويج ضد فرنسا 0-0أوسلو (النرويج)
سبتمبر 1989 تصفيات كأس العالم: النرويج ضد فرنسا 1-1أوسلو (النرويج)
سبتمبر 1988 تصفيات كأس العالم: فرنسا ضد النرويج 1-0باريس (فرنسا)
أكتوبر 1987 تصفيات بطولة أوروبا: فرنسا ضد النرويج 1-1باريس (فرنسا)
يونيو 1987 تصفيات بطولة أوروبا: النرويج ضد فرنسا 2-0أوسلو (النرويج)
سبتمبر 1971 تصفيات بطولة أوروبا: النرويج ضد فرنسا 1-3أوسلو (النرويج)
نوفمبر 1970 تصفيات بطولة أوروبا: فرنسا ضد النرويج 3-1ليون (فرنسا)
سبتمبر 1969 تصفيات كأس العالم: النرويج ضد فرنسا 1-3أوسلو (النرويج)
نوفمبر 1968 تصفيات كأس العالم: فرنسا ضد النرويج 0-1ستراسبورغ (فرنسا)
سبتمبر 1965 تصفيات كأس العالم: النرويج ضد فرنسا 0-1أوسلو (النرويج)
نوفمبر 1964 تصفيات كأس العالم: فرنسا ضد النرويج 1-0باريس (فرنسا)
أكتوبر 1923 مباراة ودية: فرنسا ضد النرويج 0-2باريس (فرنسا)
يونيو 1922 مباراة ودية: النرويج ضد فرنسا 7-0 أوسلو (النرويج)

توقعات مباراة كأس العالم بين النرويج وفرنسا

يشعر جماهير إرلينغ هالاند بالبهجة الغامرة، حيث أتيحت لهم الفرصة لمشاهدة المهاجم الاسكندنافي المذهل في مباريات كأس العالم هذا الصيف.

ونظرًا لفشل النرويج في التأهل لأي بطولة كبرى منذ أكثر من 25 عامًا، اعتقد الكثيرون أنهم لن يحظوا أبدًا بفرصة مشاهدة هالاند ورفاقه في أكبر حدث رياضي على وجه الأرض. ومع ذلك، بعد حملة تأهيلية مبهرة، توجه العديد من المشجعين النرويجيين إلى أمريكا الشمالية.

تسعى فرنسا إلى أن تصبح ثالث منتخب فقط بعد ألمانيا والبرازيل يشارك في ثلاث نهائيات متتالية لكأس العالم، بعد فوزها باللقب في عام 2018 وحصولها على المركز الثاني في عام 2022.

لقد حظيت فرنسا بالطبع بمجموعة رائعة من المواهب على مر السنين. خلال حملتيها الناجحتين السابقتين في كأس العالم عامي 1998 و2018، ساهم لاعبون من أمثال زين الدين زيدان وديدييه ديشامب ومارسيل ديسايلي ونغولو كانتي وأنطوان غريزمان في قيادة الفريق وتوجيهه نحو النجاح. والآن، ستتطلع فرنسا إلى أساطير العصر الحديث مثل كيليان مبابي وأوسمان ديمبيلي ومايكل أوليسي لتحقيق المجد على الساحة العالمية.

ورغم أن سجل المواجهات بين النرويج وفرنسا كان متكافئًا إلى حد ما على مر السنين، إلا أن «البلوز» حققوا فوزًا ساحقًا بنتيجة 4-0 في آخر لقاء ودي بين الفريقين على ملعب «ستاد دو فرانس» عام 2014، حيث سجل الأهداف كل من بول بوغبا وأوليفييه جيرو (مرتين) ولويك ريمي.

كل ما تحتاج معرفته عن ملعب جيليت

ملعب جيليت هو ملعب متعدد الأغراض يقع في فوكسبورو، ماساتشوستس. يقع الملعب على بعد حوالي 20 ميلاً جنوب غرب وسط مدينة بوسطن. وقد كان الملعب المقر الرئيسي لكل من فريق نيو إنجلاند باتريوتس في دوري كرة القدم الأمريكية (NFL) وفريق نيو إنجلاند ريفولوشن في دوري كرة القدم الأمريكية (MLS) منذ افتتاحه في عام 2002.

وبعيدًا عن كرة القدم، قدمت مجموعة كبيرة من أكبر نجوم الموسيقى في العالم عروضًا في هذا الملعب بفوكسبورو. خلال عام 2025، كانت فرقة AC/DC، وكيندريك لامار، وبوست مالون، وذا ويكند، وكولدبلاي، مجرد أمثلة قليلة من الفنانين الذين أقاموا حفلات موسيقية هناك. وفي وقت لاحق من هذا العام، سيظهر في ملعب جيليت أيضًا فنانون مثل أوشر، وبرونو مارس، وإد شيران، من بين آخرين كثيرين.

بالنسبة لكأس العالم FIFA 2026، تبلغ سعة ملعب جيليت 65,000 مقعد، تشمل 5,876 مقعدًا خاصًا بالنادي و82 جناحًا فاخرًا. بما في ذلك مباراة النرويج ضد فرنسا، سيستضيف الملعب سبع مباريات من كأس العالم 2026 إجمالاً: خمس مباريات في دور المجموعات ومباراتين في مرحلة خروج المغلوب.

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أسئلة الأكثر شيوعًا

تمكن المشجعون من شراء تذاكر مباريات كأس العالم 2026 الرسمية عبر موقع فيفا منذ سبتمبر 2025. بينما أقيمت مراحل مبيعات متنوعة بالفعل، مثل قرعة مبيعات فيزا المسبقة وقرعة الاختيار العشوائي، لا تزال هناك خيارات متاحة. مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة بدأت في 1 أبريل وتستمر حتى نهاية البطولة، حيث تباع التذاكر بنظام الأسبقية. لشراء التذاكر، يجب زيارة بوابة تذاكر فيفا الرسمية والتسجيل، ثم تسجيل الدخول للتحقق من التوفر.

نعم، إذا كنت تبحث عن وسيلة آمنة، فإن سوق فيفا لإعادة البيع عبر موقعهم الرسمي هو القناة القانونية. أعيد فتح المنصة في 2 أبريل وستظل متاحة حتى ساعة قبل كل مباراة. كما يمكن الاعتماد على StubHub للحصول على تذاكر في المباريات عالية الطلب التي قد لا تتوفر في موقع فيفا الرسمي.

لا، لن تتوفر التذاكر للشراء في الملاعب خلال بطولة كأس العالم 2026. لن تكون هناك مبيعات تذاكر عبر شباك التذاكر التقليدي. بوابة فيفا الإلكترونية هي المصدر الرسمي والوحيد.

فازت ستة فرق بألقاب متعددة لكأس العالم، وهي:

البرازيل – 5 ألقاب (1958، 1962، 1970، 1994، 2002)

ألمانيا – 4 ألقاب (1954، 1974، 1990، 2014)

إيطاليا - 4 ألقاب (1934، 1938، 1982، 2006)

الأرجنتين – 3 ألقاب (1978، 1986، 2022)

فرنسا - لقبان (1998، 2018)

أوروغواي - لقبان (1930، 1950)