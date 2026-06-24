تصل مباريات المجموعة الأولى من كأس العالم إلى خاتمة درامية هذا الجمعة (26 يونيو) في ملعب جيليت بفوكسبورو. ورغم أن كلًا من النرويج وفرنسا قد ضمنتا تأهلهما إلى مرحلة خروج المغلوب، فإن نتيجة المباراة ستحدد من سيتصدر جدول المجموعة. إنها مباراة لا ينبغي تفويتها، ولا يزال بإمكانكم حجز التذاكر.

وبالإضافة إلى كونها مواجهة حاسمة من حيث ترتيب المجموعة، فإنها تجمع أيضًا بين اثنين من أخطر المهاجمين في العالم، وهما النرويجي إرلينغ هالاند والفرنسي كيليان مبابي.

وقد بدأ كلا النجمين مشوارهما بقوة في كأس العالم 2026، حيث سجل كل منهما أربعة أهداف في أول مباراتين لهما في دور المجموعات ضد السنغال والعراق. وأصبح مبابي الآن أفضل هداف فرنسي على مر التاريخ، بعد أن تجاوز رصيد أوليفييه جيرو، بينما رفع هالاند رصيده التهديفي إلى 59 هدفًا في 52 مباراة فقط.

متى ستقام مباراة النرويج ضد فرنسا؟

التاريخ المباراة (وقت انطلاق المباراة المحلي) المكان التذاكر الجمعة، 26 يونيو النرويج ضد فرنسا (3 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب جيليت (فوكسبورو) التذاكر

مباريات النرويج في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة (وقت انطلاق المباراة المحلي) المكان النتيجة النهائية / التذاكر الثلاثاء، 16 يونيو النرويج ضد العراق (6 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب جيليت (فوكسبورو) فازت النرويج 4-1 الاثنين، 22 يونيو النرويج ضد السنغال (8 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد) فازت النرويج 3-2 الجمعة، 26 يونيو النرويج ضد فرنسا (3 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب جيليت (فوكسبورو) التذاكر الثلاثاء، 30 يونيو النرويج ضد (يُحدد لاحقًا) - دور الـ32 (يُحدد لاحقًا) يُحدد لاحقًا التذاكر

مباريات فرنسا في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة (توقيت انطلاق المباراة المحلي) المكان التذاكر الثلاثاء، 16 يونيو فرنسا ضد السنغال (3 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد) فازت فرنسا 3-1 الاثنين، 22 يونيو فرنسا ضد العراق (الساعة 5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب لينكولن فاينانشال فيلد (فيلادلفيا) فازت فرنسا 3-0 الجمعة، 26 يونيو فرنسا ضد النرويج (3 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب جيليت (فوكسبورو) التذاكر الثلاثاء، 30 يونيو فرنسا ضد (يُحدد لاحقًا) - دور الـ32 (يُحدد لاحقًا) يُحدد لاحقًا التذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة النرويج ضد فرنسا في كأس العالم

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس أسبقية الحجز. وعلى عكس السحوبات، تتم هذه المعاملات في الوقت الفعلي. هذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرةً من الفيفا.

هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس أسبقية الحجز. وعلى عكس السحوبات، تتم هذه المعاملات في الوقت الفعلي. هذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرةً من الفيفا. سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للمشجعين شراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بالقيمة الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للمشجعين شراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بالقيمة الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة. الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub. غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد إقبالًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

تذاكر مباراة النرويج وفرنسا في كأس العالم: كم تبلغ تكلفتها؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026. بدأت أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما قد تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ16 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولارًا - 280 دولارًا 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار

سجل المواجهات المباشرة بين النرويج وفرنسا

التاريخ المباراة النتيجة المكان مايو 2014 مباراة ودية: فرنسا ضد النرويج 4-0 باريس (فرنسا) أغسطس 2010 مباراة ودية: النرويج ضد فرنسا 2-1 أوسلو (النرويج) فبراير 1998 مباراة ودية: فرنسا ضد النرويج 3-3 مرسيليا (فرنسا) يوليو 1995 مباراة ودية: النرويج ضد فرنسا 0-0 أوسلو (النرويج) سبتمبر 1989 تصفيات كأس العالم: النرويج ضد فرنسا 1-1 أوسلو (النرويج) سبتمبر 1988 تصفيات كأس العالم: فرنسا ضد النرويج 1-0 باريس (فرنسا) أكتوبر 1987 تصفيات بطولة أوروبا: فرنسا ضد النرويج 1-1 باريس (فرنسا) يونيو 1987 تصفيات بطولة أوروبا: النرويج ضد فرنسا 2-0 أوسلو (النرويج) سبتمبر 1971 تصفيات بطولة أوروبا: النرويج ضد فرنسا 1-3 أوسلو (النرويج) نوفمبر 1970 تصفيات بطولة أوروبا: فرنسا ضد النرويج 3-1 ليون (فرنسا) سبتمبر 1969 تصفيات كأس العالم: النرويج ضد فرنسا 1-3 أوسلو (النرويج) نوفمبر 1968 تصفيات كأس العالم: فرنسا ضد النرويج 0-1 ستراسبورغ (فرنسا) سبتمبر 1965 تصفيات كأس العالم: النرويج ضد فرنسا 0-1 أوسلو (النرويج) نوفمبر 1964 تصفيات كأس العالم: فرنسا ضد النرويج 1-0 باريس (فرنسا) أكتوبر 1923 مباراة ودية: فرنسا ضد النرويج 0-2 باريس (فرنسا) يونيو 1922 مباراة ودية: النرويج ضد فرنسا 7-0 أوسلو (النرويج)

توقعات مباراة كأس العالم بين النرويج وفرنسا

يشعر جماهير إرلينغ هالاند بالبهجة الغامرة، حيث أتيحت لهم الفرصة لمشاهدة المهاجم الاسكندنافي المذهل في مباريات كأس العالم هذا الصيف.

ونظرًا لفشل النرويج في التأهل لأي بطولة كبرى منذ أكثر من 25 عامًا، اعتقد الكثيرون أنهم لن يحظوا أبدًا بفرصة مشاهدة هالاند ورفاقه في أكبر حدث رياضي على وجه الأرض. ومع ذلك، بعد حملة تأهيلية مبهرة، توجه العديد من المشجعين النرويجيين إلى أمريكا الشمالية.

تسعى فرنسا إلى أن تصبح ثالث منتخب فقط بعد ألمانيا والبرازيل يشارك في ثلاث نهائيات متتالية لكأس العالم، بعد فوزها باللقب في عام 2018 وحصولها على المركز الثاني في عام 2022.

لقد حظيت فرنسا بالطبع بمجموعة رائعة من المواهب على مر السنين. خلال حملتيها الناجحتين السابقتين في كأس العالم عامي 1998 و2018، ساهم لاعبون من أمثال زين الدين زيدان وديدييه ديشامب ومارسيل ديسايلي ونغولو كانتي وأنطوان غريزمان في قيادة الفريق وتوجيهه نحو النجاح. والآن، ستتطلع فرنسا إلى أساطير العصر الحديث مثل كيليان مبابي وأوسمان ديمبيلي ومايكل أوليسي لتحقيق المجد على الساحة العالمية.

ورغم أن سجل المواجهات بين النرويج وفرنسا كان متكافئًا إلى حد ما على مر السنين، إلا أن «البلوز» حققوا فوزًا ساحقًا بنتيجة 4-0 في آخر لقاء ودي بين الفريقين على ملعب «ستاد دو فرانس» عام 2014، حيث سجل الأهداف كل من بول بوغبا وأوليفييه جيرو (مرتين) ولويك ريمي.

كل ما تحتاج معرفته عن ملعب جيليت

ملعب جيليت هو ملعب متعدد الأغراض يقع في فوكسبورو، ماساتشوستس. يقع الملعب على بعد حوالي 20 ميلاً جنوب غرب وسط مدينة بوسطن. وقد كان الملعب المقر الرئيسي لكل من فريق نيو إنجلاند باتريوتس في دوري كرة القدم الأمريكية (NFL) وفريق نيو إنجلاند ريفولوشن في دوري كرة القدم الأمريكية (MLS) منذ افتتاحه في عام 2002.

وبعيدًا عن كرة القدم، قدمت مجموعة كبيرة من أكبر نجوم الموسيقى في العالم عروضًا في هذا الملعب بفوكسبورو. خلال عام 2025، كانت فرقة AC/DC، وكيندريك لامار، وبوست مالون، وذا ويكند، وكولدبلاي، مجرد أمثلة قليلة من الفنانين الذين أقاموا حفلات موسيقية هناك. وفي وقت لاحق من هذا العام، سيظهر في ملعب جيليت أيضًا فنانون مثل أوشر، وبرونو مارس، وإد شيران، من بين آخرين كثيرين.

بالنسبة لكأس العالم FIFA 2026، تبلغ سعة ملعب جيليت 65,000 مقعد، تشمل 5,876 مقعدًا خاصًا بالنادي و82 جناحًا فاخرًا. بما في ذلك مباراة النرويج ضد فرنسا، سيستضيف الملعب سبع مباريات من كأس العالم 2026 إجمالاً: خمس مباريات في دور المجموعات ومباراتين في مرحلة خروج المغلوب.