كيفية شراء تذاكر مباراة النرويج وفرنسا: أسعار تذاكر كأس العالم، ومعلومات عن ملعب جيليت، والمزيد

تصل مباريات المجموعة الأولى من كأس العالم إلى خاتمة مثيرة يوم 26 يونيو في فوكسبورو، ماساتشوستس، حيث من المرجح أن تحدد نتيجة مباراة النرويج وفرنسا الفريق الذي سيتأهل إلى دور الـ16 بصفته متصدر المجموعة. إنها مباراة لا ينبغي تفويتها، ويمكنك حجز التذاكر اليوم.

بالإضافة إلى كونها مباراة حاسمة في المجموعة الأولى، ستشهد هذه المباراة المثيرة أيضًا مشاركة اثنين من أخطر المهاجمين في العالم في صفوف الفريقين المتنافسين، وهما النرويجي إرلينغ هالاند والفرنسي كيليان مبابي.

دع GOAL يزودك بجميع المعلومات الأساسية عن تذاكر مباراة كأس العالم بين النرويج وفرنسا في ملعب جيليت، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة كأس العالم بين النرويج وفرنسا؟

التاريخ الموعد (انطلاق المباراة) المكان التذاكر الجمعة، 26 يونيو المجموعة الأولى: النرويج ضد فرنسا (3 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب جيليت (فوكسبورو) التذاكر

ما هو جدول مباريات النرويج في دورة كأس العالم 2026؟

التاريخ المباراة (وقت البدء) المكان التذاكر الثلاثاء، 16 يونيو النرويج ضد العراق (6 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب جيليت (فوكسبورو) التذاكر الاثنين، 22 يونيو النرويج ضد السنغال (8 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد) التذاكر الجمعة، 26 يونيو النرويج ضد فرنسا (3 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب جيليت (فوكسبورو) تذاكر

ما هو جدول مباريات فرنسا في دورة كأس العالم 2026؟

التاريخ المباراة (وقت البدء) المكان التذاكر الثلاثاء، 16 يونيو فرنسا ضد السنغال (3 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد) التذاكر الاثنين، 22 يونيو فرنسا ضد العراق (5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا) التذاكر الجمعة، 26 يونيو فرنسا ضد النرويج (3 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب جيليت (فوكسبورو) التذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة النرويج ضد فرنسا في كأس العالم

يمكن للمشجعين شراء تذاكر مباريات كأس العالم 2026 الرسمية عبر موقع الفيفا منذ سبتمبر 2025.

بدأت المرحلة الرسمية الأخيرة من بيع تذاكر كأس العالم، وهي مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة، في 1 أبريل وتستمر حتى نهاية البطولة.

لم تحصل على تذكرة في المراحل الأولى؟ إليك جميع خيارات إعادة البيع أدناه:

القناة الرسمية هي «سوق إعادة البيع/التبادل التابع للفيفا»، والذي يمكن الوصول إليه عبر الموقع FIFA.com/tickets. وقد أعيد فتح هذه المنصة، التي أُطلقت في الأصل في أكتوبر 2025، في 2 أبريل، وستظل مفتوحة حتى ساعة واحدة قبل انطلاق كل مباراة.

وهي متاحة للمقيمين في كندا والولايات المتحدة والمقيمين الدوليين، بينما تستهدف منصة FIFA Exchange Marketplace (Mercado de Intercambio de la FIFA) المقيمين في المكسيك.

كما ستتوفر تذاكر كأس العالم 2026 لدى بائعين خارجيين، مثل StubHub.

نقطة مهمة للمشترين من سوق إعادة البيع: قد تكون التذاكر متوفرة بكميات محدودة للغاية، وقد تظهر بشكل متقطع. يجب على المشجعين الراغبين في الحصول على تذاكر من سوق إعادة البيع مراجعة المنصة بشكل متكرر، والتصرف بسرعة عند ظهور التذاكر، وتجهيز تفاصيل الدفع مسبقًا.

تذاكر مباراة النرويج وفرنسا في كأس العالم: كم تبلغ تكلفتها؟

تنقسم تذاكر مباريات كأس العالم 2026 إلى الفئات التالية:

الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المقاعد.

تقلبت الأسعار الرسمية خلال مختلف مراحل طرح التذاكر وبيعها. كانت التقديرات الأولية لمباريات المجموعات التي استبعدت الدول المضيفة تتراوح بين 60 و620 دولارًا.

تابع بوابات تذاكر كأس العالم التابعة للفيفا للحصول على معلومات إضافية، ومواقع البيع التابعة لأطراف ثالثة مثل StubHub لمعرفة التوافر الحالي.

سجل المواجهات المباشرة بين النرويج وفرنسا

التاريخ المباراة النتيجة المكان مايو 2014 مباراة ودية: فرنسا ضد النرويج 4-0 باريس (فرنسا) أغسطس 2010 مباراة ودية: النرويج ضد فرنسا 2-1 أوسلو (النرويج) فبراير 1998 مباراة ودية: فرنسا ضد النرويج 3-3 مرسيليا (فرنسا) يوليو 1995 مباراة ودية: النرويج ضد فرنسا 0-0 أوسلو (النرويج) سبتمبر 1989 تصفيات كأس العالم: النرويج ضد فرنسا 1-1 أوسلو (النرويج) سبتمبر 1988 تصفيات كأس العالم: فرنسا ضد النرويج 1-0 باريس (فرنسا) أكتوبر 1987 تصفيات بطولة أوروبا: فرنسا ضد النرويج 1-1 باريس (فرنسا) يونيو 1987 تصفيات بطولة أوروبا: النرويج ضد فرنسا 2-0 أوسلو (النرويج) سبتمبر 1971 تصفيات بطولة أوروبا: النرويج ضد فرنسا 1-3 أوسلو (النرويج) نوفمبر 1970 تصفيات بطولة أوروبا: فرنسا ضد النرويج 3-1 ليون (فرنسا) سبتمبر 1969 تصفيات كأس العالم: النرويج ضد فرنسا 1-3 أوسلو (النرويج) نوفمبر 1968 تصفيات كأس العالم: فرنسا ضد النرويج 0-1 ستراسبورغ (فرنسا) سبتمبر 1965 تصفيات كأس العالم: النرويج ضد فرنسا 0-1 أوسلو (النرويج) نوفمبر 1964 تصفيات كأس العالم: فرنسا ضد النرويج 1-0 باريس (فرنسا) أكتوبر 1923 مباراة ودية: فرنسا ضد النرويج 0-2 باريس (فرنسا) يونيو 1922 مباراة ودية: النرويج ضد فرنسا 7-0 أوسلو (النرويج)

توقعات مباراة النرويج وفرنسا في كأس العالم

يشعر جماهير إرلينغ هالاند بالبهجة، حيث ستتاح لهم الفرصة لمشاهدة النجم الاسكندنافي المذهل في مباريات كأس العالم هذا الصيف.

مع فشل النرويج في التأهل لأي بطولة كبرى لأكثر من 25 عامًا، اعتقد الكثيرون أنهم لن يحظوا أبدًا بفرصة مشاهدة هالاند ورفاقه في أكبر حدث رياضي على وجه الأرض. ومع ذلك، بعد حملة تأهيلية رائعة، يستعد العديد من المشجعين النرويجيين الآن لرحلات صيفية إلى أمريكا الشمالية.

كانت حملة المجموعات التي خاضتها النرويج في آخر تأهل لها لكأس العالم، قبل 28 عامًا، حملة لا تُنسى. بعد أن استهلت البطولة بتعادلين أمام المغرب واسكتلندا في كأس العالم 1998 بفرنسا، سجلت النرويج فوزًا رائعًا بنتيجة 2-1 بعد أن كانت متأخرة أمام البرازيل، لتضمن مكانها في مرحلة خروج المغلوب.

لن يرغب النرويجيون في الانتظار حتى اللحظة الأخيرة هذه المرة، وسيأملون في حصد الكثير من النقاط قبل مواجهة فرنسا في فوكسبورو. وتهدف فرنسا إلى أن تصبح ثالث فريق بعد ألمانيا والبرازيل يشارك في نهائيات كأس العالم لثلاث مرات متتالية، بعد فوزها في 2018 وحصولها على المركز الثاني في 2022.

كانت فرنسا محظوظة بالطبع بوجود مجموعة رائعة من المواهب على مر السنين. خلال حملتيها الناجحتين السابقتين في كأس العالم عامي 1998 و2018، ساعد لاعبون مثل زين الدين زيدان وديدييه ديشامب ومارسيل ديسايلي ونغولو كانتي وأنطوان جريزمان في قيادة الفريق نحو النجاح. والآن، ستتطلع فرنسا إلى أساطير العصر الحديث مثل كيليان مبابي وأوسمان ديمبيلي ومايكل أوليسي لتحقيق المجد على الساحة العالمية.

على الرغم من أن النتائج كانت متكافئة إلى حد ما بين النرويج وفرنسا على مر السنين، إلا أن "الديوك" حققوا فوزًا ساحقًا بنتيجة 4-0 عندما التقى الفريقان آخر مرة في مباراة ودية على ملعب "ستاد دو فرانس" عام 2014، حيث سجل الأهداف كل من بول بوغبا وأوليفييه جيرو (مرتين) ولويك ريمي.

أين تقام مباراة النرويج وفرنسا؟

ملعب جيليت هو ملعب متعدد الأغراض يقع في فوكسبورو، ماساتشوستس. ويقع الملعب على بعد حوالي 20 ميلاً جنوب غرب وسط مدينة بوسطن. وقد كان الملعب المقر الرئيسي لكل من فريق نيو إنجلاند باتريوتس في دوري كرة القدم الأمريكية (NFL) وفريق نيو إنجلاند ريفولوشن في دوري كرة القدم الأمريكية (MLS) منذ افتتاحه في عام 2002.

وبعيدًا عن كرة القدم، استضاف الملعب في فوكسبورو مجموعة كبيرة من أكبر نجوم الموسيقى في العالم. خلال عام 2025، كان كل من AC/DC وكيندريك لامار وبوست مالون وذا ويكند وكولدبلاي مجرد أمثلة قليلة من الفنانين الذين أقاموا حفلات موسيقية هناك. وفي وقت لاحق من هذا العام، سيظهر في ملعب جيليت أيضًا فنانين مثل أشر وبرونو مارس وإد شيران، من بين آخرين كثيرين.

بالنسبة لكأس العالم 2026، تبلغ سعة ملعب جيليت 65,000 مقعد، بما في ذلك 5,876 مقعدًا للنادي و82 جناحًا فاخرًا. بما في ذلك مباراة النرويج ضد فرنسا، سيستضيف الملعب سبع مباريات في كأس العالم 2026: خمس مباريات في دور المجموعات ومباراتين في دور خروج المغلوب.