كيفية شراء تذاكر مباراة النرويج والسنغال: أسعار تذاكر كأس العالم، ومعلومات عن ملعب ميتلايف، والمزيد

تلتقي النرويجمعالسنغال في هذه المباراة التي تقام في الجولة الثانية من المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026. وتُقام المباراة في نيوجيرسي يوم 22 يونيو. وتبدأ المباراة في الساعة 20:00 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

يقدم موقع GOAL كل ما تحتاج لمعرفته حول حجز تذاكر مباراة النرويج والسنغال، بما في ذلك أماكن الشراء وأسعار التذاكر والمعلومات الأساسية عن الملعب.

متى تقام مباراة النرويج والسنغال في كأس العالم 2026؟

كأس العالم - المجموعة 9 MetLife Stadium

مباريات النرويج في مجموعات كأس العالم 2026

تشارك النرويج أخيرًا في كأس العالم بعد غياب دام 28 عامًا. تنافس النجمان إرلينغ هالاند ومارتن أوديجارد في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنهما يتحدان الآن في القارة الأمريكية.

التاريخ المباراة المكان التذاكر 16 يونيو العراق ضد النرويج ملعب جيليت، ماساتشوستس التذاكر 22 يونيو النرويج ضد السنغال ملعب ميتلايف، إيست رذرفورد التذاكر 26 يونيو النرويج ضد فرنسا ملعب جيليت، ماساتشوستس التذاكر

مباريات السنغال في دور المجموعات بكأس العالم 2026

تأهلت السنغال إلى الأدوار الإقصائية في اثنتين من مشاركاتها الثلاث السابقة في كأس العالم.

التاريخ المباراة المكان التذاكر 16 يونيو فرنسا ضد السنغال ملعب ميتلايف، إيست رذرفورد التذاكر 22 يونيو النرويج ضد السنغال ملعب ميتلايف، إيست رذرفورد التذاكر 26 يونيو السنغال ضد العراق ملعب BMO، تورونتو التذاكر

كيف تشتري تذاكر مباراة النرويج ضد السنغال؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). مع الطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حالياً وتعمل على أساس أسبقية الحجز. وعلى عكس القرعة، فإن هذه المعاملات تتم في الوقت الفعلي. وهذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرة من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub. غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد طلبًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة النرويج والسنغال؟

يمكن أن تختلف أسعار تذاكر كأس العالم بشكل كبير بناءً على فئة المقعد ومدى قربنا من يوم المباراة.

بالنسبة لمباراة النرويج ضد السنغال في نيوجيرسي، تعد أسعار التذاكر الأساسية حاليًا أكبر عامل جذب للمشجعين ذوي الميزانية المحدودة. مع خوض الدولة المضيفة المباراة النهائية الحاسمة في دور المجموعات، من المتوقع أن يكون الطلب من بين أعلى مستوياته في الجولة الافتتاحية.

حاليًا، تتوفر أرخص التذاكر بسعر يتراوح بين 400 و550 دولارًا تقريبًا في الطوابق العليا من الملعب.

وفيما يلي تفاصيل الأسعار:

الفئة 3 (الفئة العليا): 400 دولار - 750 دولار

الفئة 2 (المستوى المتوسط): 800 دولار - 1,300 دولار

الفئة 1 (المستوى الأدنى/الخط الجانبي): 1,500 دولار - 3,500 دولار

الضيافة/كبار الشخصيات: 4,000 دولار أمريكي فأكثر

من المهم ملاحظة أن هذه الأسعار قابلة للتغيير بناءً على طلب السوق. ونظرًا لأن نيوجيرسي تعد وجهة عالمية رائدة ومركزًا رئيسيًا للفريق المضيف، فمن المتوقع أن يكون الطلب المحلي مرتفعًا بشكل استثنائي. ويعد حجز تذاكر الفئة 3 المتاحة مبكرًا هو الخطوة الأذكى للمشجعين المهتمين بالميزانية والذين يتطلعون إلى مشاهدة هذه المواجهة الحاسمة.

سجل المواجهات المباشرة بين النرويج والسنغال

NOR المباراة الأخيرة السنغال 0 انتصار 0 تعادل 1 انتصار السنغال 2 - 1 النرويج 1 الأهداف المسجلة 2 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 1/1 سجل كلا الفريقين 1/1

أين تقام مباراة النرويج والسنغال؟

ستقام مباراة النرويج والسنغال في ملعب ميتلايف.

ملعب ميتلايف هو ملعب متعدد الأغراض يقع في مجمع ميدولاندز الرياضي في إيست رذرفورد، نيوجيرسي، على بعد خمسة أميال غرب مدينة نيويورك.

افتتح الملعب في عام 2010، ليحل محل ملعب جاينتس، ويُعد الملعب الرئيسي لفريقي نيويورك جاينتس ونيويورك جيتس الشهيرين في دوري كرة القدم الأمريكية (NFL).

يتمتع ملعب ميتلايف بخبرة واسعة في استضافة مباريات كرة القدم، حيث استضاف مباريات خلال بطولات عديدة في الماضي، بما في ذلك كأس الكونكاكاف الذهبية (2011 و2015) وكأس أمريكا الجنوبية (2024).

وقد تم إعداده لاستضافة نهائي كأس العالم 2026 من خلال استضافة نهائي كأس العالم للأندية في وقت سابق من هذا العام، حيث واجه تشيلسي فريق باريس سان جيرمان أمام جمهور بلغ 81,118 متفرجًا.