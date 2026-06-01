كيفية شراء تذاكر مباراة الميدالية البرونزية لكأس العالم: تي بي سي ضد تي بي سي، مباراة تحديد المركز الثالث، معلومات عن ملعب هارد روك والمزيد

تصل بطولة كأس العالم 2026 إلى ذروتها المثيرة في منتصف يوليو. وقبل المباراة النهائية لكأس العالم في نيوجيرسي يوم الأحد 19، ستُقام مباراة تحديد المركز الثالث يوم السبت 18، ويمكنك أن تكون في ميامي لتشهد هذه المباراة الافتتاحية.

تُقام مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم في كل بطولة منذ عام 1954، وعادةً ما تكون مباريات عالية التسجيل، حيث سُجل ما لا يقل عن هدفين في كل نسخة على مدار أكثر من 30 عامًا.

متى تقام مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم 2026؟

التاريخ المباراة (وقت البدء) المكان التذاكر السبت 18 يوليو كأس العالم – مباراة تحديد المركز الثالث (5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب هارد روك (ميامي) التذاكر

كيف تحصل على تذاكر مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن بدأت في 1 أبريل. على عكس الجولات السابقة، هذه ليست عملية سحب. تُباع التذاكر على أساس من يأتي أولاً يخدم أولاً مع تأكيد فوري. تمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرة من الفيفا.

كما تم فتح سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا . أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

كبديل، يمكن للمشجعين البحث عن التذاكر في الأسواق الثانوية مثل StubHub. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية للتذاكر التي تشتريها.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم؟

تراوحت أسعار التذاكر الاسمية لمباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم 2026 في ميامي بين 165 دولارًا و1125 دولارًا، اعتمادًا على فئة المقعد.

أصدرت الفيفا عدة فئات سعرية لتذاكر المباراة، على النحو التالي:

الفئة 1: 800 دولار - 1,125 دولار (تقع في الطابق السفلي من المدرجات)

600 - 875 دولارًا (تغطي الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1) الفئة 3: 165 دولارًا - 455 دولارًا (تقع بشكل أساسي في الطابق العلوي، خارج الفئتين 1 و2)

165 دولارًا - 455 دولارًا (تقع بشكل أساسي في الطابق العلوي، خارج الفئتين 1 و2) فئة المشجعين: 60 دولارًا (مخصصة حصريًا للمشجعين المخلصين عبر الاتحادات الوطنية)

165 دولارًا - 455 دولارًا (تقع بشكل أساسي في الطابق العلوي، خارج الفئتين 1 و2) فئة المشجعين: 60 دولارًا (مخصصة حصريًا للمشجعين المخلصين عبر الاتحادات الوطنية)

تابع بوابات تذاكر كأس العالم FIFA للحصول على معلومات إضافية، ومواقع البيع الثانوية مثل StubHub لمعرفة التوافر الحالي.

أين ستقام مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم 2026؟

ملعب هارد روك هو ملعب متعدد الأغراض يقع في ميامي جاردنز بولاية فلوريدا. وهو مقر فريق ميامي دولفينز التابع للاتحاد الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL) منذ افتتاحه في عام 1987، وفريق ميامي هوريكانز لكرة القدم الجامعية التابع للاتحاد الوطني لرياضة الجامعات (NCAA) منذ عام 2008.

ليس الملعب في ميامي غريبًا على استضافة الأحداث البارزة، حيث استضاف ستة نهائيات للسوبر بول، واثنين من بطولات MLB World Series (عندما كان فريق فلوريدا مارلينز يلعب هناك)، وWrestleMania XXVIII. كما تُعد بطولة ميامي المفتوحة للتنس حدثًا سنويًا، إلى جانب سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في ميامي الذي يقام داخل أراضي الملعب.

وبعد استضافته لنهائي كأس أمريكا 2024، اعتاد ملعب هارد روك على استضافة الأحداث الكروية الضخمة أيضًا. وشهد جمهور متحمس فوز الأرجنتين، التي ضمت ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي، باللقب قبل عامين، بعد فوزها 1-0 على كولومبيا في الوقت الإضافي.

يعد ملعب هارد روك واحدًا من 16 ملعبًا ستستضيف مباريات كأس العالم 2026 في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. على الرغم من أن سعة الملعب هي الأصغر (65,000) من بين 11 ملعبًا تقع في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن الملعب في ميامي سيستضيف سبع مباريات في المجموع، بما في ذلك مباراة تحديد المركز الثالث.

ما هي نتائج مباريات تحديد المركز الثالث في كأس العالم الأخيرة؟