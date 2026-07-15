تصل بطولة كأس العالم 2026 إلى ذروتها المثيرة هذا الأسبوع. وقبل نهائي كأس العالم الذي سيُقام في نيوجيرسي يوم الأحد (19 يوليو)، ستُقام مباراة تحديد المركز الثالث هذا السبت (18 يوليو)، ويمكنك أن تكون في ميامي لتشهد المباراة الافتتاحية.

تلتقي فرنسا، الفائزة مرتين بكأس العالم، مع منافستها الأوروبية إنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث. خسر «البلوز» أمام إسبانيا بنتيجة 2-0 يوم الثلاثاء، بينما سقط «الأسود الثلاثة» بطريقة مؤلمة في الوقت المحتسب بدل الضائع بنتيجة 2-1 أمام الأرجنتين يوم الأربعاء.

ونظرًا لأن القيود التكتيكية عادةً ما تُرفع في مباراة تحديد المركز الثالث، يمكن للجماهير توقع عرض مفتوح وممتع، حيث يسعى اثنان من أفضل الفرق في العالم إلى إنهاء البطولة بأفضل صورة ممكنة.

متى ستقام مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم 2026؟

التاريخ (وقت انطلاق المباراة بالتوقيت المحلي) المباراة (وقت انطلاق المباراة) المكان التذاكر السبت 18 يوليو (5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) كأس العالم: مباراة تحديد المركز الثالث - فرنسا ضد إنجلترا ملعب هارد روك (ميامي) شراء التذاكر

كيف تحصل على تذاكر مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم؟

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

بدأت مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة حالياً، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا يتم البيع عن طريق القرعة. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتُعد هذه الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

حالياً، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا يتم البيع عن طريق القرعة. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتُعد هذه الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا. كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة. ويمكن للمشجعين أيضًا البحث عن التذاكر في الأسواق الثانوية مثل StubHub. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم؟

تراوحت أسعار التذاكر الاسمية لمباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم 2026 في ميامي بين 165 و1,125 دولارًا أمريكيًا، اعتمادًا على فئة المقعد.

أصدرت الفيفا عدة مستويات سعرية للمباراة، على النحو التالي:

الفئة 1: 800 دولار - 1,125 دولار (تقع في الطبقة السفلية من المقاعد)

800 دولار - 1,125 دولار (تقع في الطبقة السفلية من المقاعد) الفئة 2: 600 دولار - 875 دولار (تمتد عبر الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1)

600 دولار - 875 دولار (تمتد عبر الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1) الفئة 3: 165 دولارًا - 455 دولارًا (تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج الفئتين 1 و2)

165 دولارًا - 455 دولارًا (تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج الفئتين 1 و2) فئة المشجعين: 60 دولارًا (مخصصة حصريًّا للمشجعين المخلصين عبر الاتحادات الوطنية)

تابع بوابات تذاكر كأس العالم التابعة للفيفا للحصول على مزيد من المعلومات، ومواقع البيع الثانوية مثل StubHub لمعرفة التوافر الحالي.

أين ستقام مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم 2026؟

ملعب هارد روك هو ملعب متعدد الأغراض يقع في ميامي جاردنز بولاية فلوريدا. وهو الملعب الرئيسي لفريق ميامي دولفينز التابع للاتحاد الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL) منذ افتتاحه في عام 1987، كما يستضيف فريق ميامي هوريكانز لكرة القدم الجامعية التابع للرابطة الوطنية لرياضة الجامعات (NCAA) منذ عام 2008.

ليس من الغريب على هذا الملعب في ميامي استضافة الأحداث البارزة، حيث استضاف ستة نهائيات للسوبر بول، ونهائيتين لبطولة العالم للبيسبول (MLB) (عندما كان فريق فلوريدا مارلينز يلعب هناك)، بالإضافة إلى WrestleMania XXVIII. كما تُعد بطولة ميامي المفتوحة للتنس حدثًا سنويًا، إلى جانب سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في ميامي الذي يُقام داخل أراضي الملعب.

وبعد أن استضاف نهائي كأس أمريكا 2024، أصبح ملعب هارد روك معتادًا على استضافة الأحداث الكروية الضخمة أيضًا. وشهد جمهور متحمس رفع الأرجنتين، التي ضمت ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي، الكأس عاليًا قبل عامين، عقب فوزها 1-0 على كولومبيا بعد الوقت الإضافي.

يُعد ملعب هارد روك واحدًا من 16 ملعبًا ستستضيف مباريات كأس العالم 2026 في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. وعلى الرغم من أن سعة هذا الملعب في ميامي هي الأصغر (65,000) من بين الملاعب الـ11 الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنه سيستضيف سبع مباريات إجمالًا، بما في ذلك مباراة تحديد المركز الثالث.

ما هي النتائج الأخيرة لمباريات تحديد المركز الثالث في كأس العالم؟