كيفية شراء تذاكر مباراة المكسيك وكوريا الجنوبية: أسعار تذاكر كأس العالم، ومعلومات عن استاد أكرون، والمزيد

ستشهد ملعب أكرون يوم 18 يونيو مباراة بين المكسيك وكوريا الجنوبية، وستكون غوادالاخارا في حالة من الحماس الشديد. ومن المتوقع أن تحظى المكسيك، إحدى الدولتين المضيفتين لكأس العالم 2026، بدعم جماهيري حار كلما نزلت إلى الملعب، ويمكنك أن تكون جزءًا من هذه الحفلة التي يشارك فيها 48 ألف مشجع بحجز تذاكر المباراة اليوم.

كانت الملاعب مكتظة بالجماهير عندما استضافت المكسيك كأس العالم في عامي 1970 و1986. ومن المتوقع حضور جماهير غفيرة مرة أخرى هذا الصيف، لذا لا تتردد إذا كنت ترغب في مشاهدة منتخب "إل تري" وهو يلعب، واحجز تذاكرك اليوم.

دع GOAL يزودك بجميع المعلومات المتعلقة بتذاكر مباراة كأس العالم بين المكسيك وكوريا الجنوبية في زابوبان (غوادالاخارا)، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى ستقام مباراة كأس العالم بين المكسيك وكوريا الجنوبية؟

التاريخ الموعد (انطلاق المباراة) المكان التذاكر الخميس، 18 يونيو المجموعة أ: المكسيك ضد كوريا الجنوبية (7 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) استاد أكرون (زابوبان، غوادالاخارا) التذاكر

ما هو جدول مباريات المكسيك في دور المجموعات بكأس العالم 2026؟

التاريخ المباراة (وقت البدء) المكان التذاكر الخميس، 11 يونيو المكسيك ضد جنوب أفريقيا (1 ظهراً بتوقيت وسط أمريكا) استاد أزتيكا (مكسيكو سيتي) التذاكر الخميس، 18 يونيو المكسيك ضد كوريا الجنوبية (7 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب أكرون (زابوبان، غوادالاخارا) التذاكر الأربعاء، 24 يونيو المكسيك ضد جمهورية التشيك (7 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب أزتيكا (مكسيكو سيتي) التذاكر

ما هو جدول مباريات كوريا الجنوبية في دورة كأس العالم 2026؟

التاريخ المباراة (موعد البداية) المكان التذاكر الخميس، 11 يونيو كوريا الجنوبية ضد جمهورية التشيك (8 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) استاد أكرون (زابوبان، غوادالاخارا) التذاكر الخميس، 18 يونيو كوريا الجنوبية ضد المكسيك (7 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب أكرون (زابوبان، غوادالاخارا) التذاكر الأربعاء، 24 يونيو كوريا الجنوبية ضد جنوب أفريقيا (7 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب BBVA (غوادالوبي، مونتيري) التذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة كأس العالم بين المكسيك وكوريا الجنوبية؟

يمكن للمشجعين شراء تذاكر مباريات كأس العالم 2026 الرسمية عبر موقع الفيفا منذ سبتمبر 2025.

بدأت المرحلة الرسمية الأخيرة من بيع تذاكر كأس العالم، وهي مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة، في 1 أبريل وتستمر حتى نهاية البطولة.

لم تحصل على تذكرة في المراحل الأولى؟ إليك جميع خيارات إعادة البيع أدناه:

القناة الرسمية هي «سوق إعادة البيع/التبادل التابع للفيفا»، والتي يمكن الوصول إليها عبر الموقع FIFA.com/tickets. وقد أُعيد فتح هذه المنصة، التي أُطلقت في الأصل في أكتوبر 2025، في 2 أبريل، وستظل مفتوحة حتى ساعة واحدة قبل انطلاق كل مباراة.

وهي متاحة للمقيمين في كندا والولايات المتحدة والمقيمين الدوليين، بينما تستهدف منصة FIFA Exchange Marketplace (Mercado de Intercambio de la FIFA) المقيمين في المكسيك.

كما ستتوفر تذاكر كأس العالم 2026 لدى بائعين خارجيين، مثل StubHub.

نقطة مهمة للمشترين من سوق إعادة البيع: قد تكون التذاكر متوفرة بكميات محدودة للغاية، وقد تظهر بشكل متقطع. يجب على المشجعين الراغبين في الحصول على تذاكر من سوق إعادة البيع مراجعة المنصة بشكل متكرر، والتصرف بسرعة عند ظهور التذاكر، وتجهيز تفاصيل الدفع مسبقًا.

تذاكر مباراة المكسيك وكوريا الجنوبية في كأس العالم: كم تبلغ تكلفتها؟

تنقسم تذاكر مباريات كأس العالم 2026 إلى الفئات التالية:

الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المقاعد.

تشمل الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1.

تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج نطاق الفئتين 1 و2.

الأرخص، وتقع في الطبقة العليا خارج الفئات الأخرى.

تقلبت الأسعار الرسمية خلال مختلف مراحل طرح التذاكر وبيعها. كانت التقديرات الأولية لمباريات المجموعات التي استبعدت الدول المضيفة تتراوح بين 75 و2735 دولارًا.

تابع بوابات تذاكر كأس العالم التابعة للفيفا للحصول على معلومات إضافية، ومواقع البيع التابعة لأطراف ثالثة مثل StubHub لمعرفة التوافر الحالي.

سجل المواجهات المباشرة بين المكسيك وكوريا الجنوبية

التاريخ المباراة النتيجة المكان سبتمبر 2025 مباراة ودية: المكسيك ضد كوريا الجنوبية 2-2 ناشفيل (الولايات المتحدة الأمريكية) نوفمبر 2020 مباراة ودية: المكسيك ضد كوريا الجنوبية 3-2 وينر نويشتات (النمسا) يونيو 2018 كأس العالم FIFA: كوريا الجنوبية ضد المكسيك 1-2 روستوف أون دون (روسيا) يناير 2014 مباراة ودية: المكسيك ضد كوريا الجنوبية 4-0 سان أنطونيو (الولايات المتحدة الأمريكية) فبراير 2006 مباراة ودية: المكسيك ضد كوريا الجنوبية 0-1 لوس أنجلوس (الولايات المتحدة الأمريكية) يناير 2002 كأس الكونكاكاف الذهبية: المكسيك ضد كوريا الجنوبية 2-4 (ركلات الترجيح) باسادينا (الولايات المتحدة الأمريكية) يونيو 2001 كأس القارات: كوريا الجنوبية ضد المكسيك 2-1 أولسان (كوريا الجنوبية) يونيو 1998 كأس العالم FIFA: كوريا الجنوبية ضد المكسيك 1-3 ليون (فرنسا) أغسطس 1989 كأس مارلبورو: المكسيك ضد كوريا الجنوبية 4-2 لوس أنجلوس (الولايات المتحدة الأمريكية) ديسمبر 1985 بطولة الفرق الأربعة: المكسيك ضد كوريا الجنوبية 2-1 غوادالاخارا (المكسيك) ديسمبر 1985 مباراة ودية: كوريا الجنوبية ضد المكسيك 1-2 لوس أنجلوس (الولايات المتحدة الأمريكية) فبراير 1981 مباراة ودية: المكسيك ضد كوريا الجنوبية 4-0 مكسيكو سيتي (المكسيك) فبراير 1980 مباراة ودية: المكسيك ضد كوريا الجنوبية 0-1 لوس أنجلوس (الولايات المتحدة الأمريكية)

توقعات مباراة كأس العالم بين المكسيك وكوريا الجنوبية

وصلت المكسيك إلى دور ربع النهائي عندما استضافت كأس العالم في عامي 1970 و1986، وتأمل في بلوغ الأدوار الإقصائية مرة أخرى. وسيكون منتخب «إل تري» حريصًا بشكل خاص على تقديم أداء متميز على أرضه، بعد خروجه من كأس العالم 2022 في قطر خلال مرحلة المجموعات، وهي المرة الأولى التي يودع فيها البطولة من الدور الأول منذ عام 1978.

ومما يزيد من حماس الجماهير المكسيكية أن منتخبها لم يخسر أي مباراة دولية على أرضه منذ هزيمته 1-0 أمام تشيلي في أكتوبر 2018، أي سلسلة من 22 مباراة دون هزيمة وما زالت مستمرة.

أما خصم المكسيك في ملعب أكرون، وهو منتخب كوريا الجنوبية، فيتمتع بسجل حافل في كأس العالم. فقد تأهل للبطولة في كل من البطولات العشر الماضية، منذ كأس العالم 1986 في المكسيك. وبما أنه وصل إلى مرحلة خروج المغلوب في كأس العالم 2022 في قطر، فإنه سيحاول الآن الخروج من مجموعته في بطولات كأس العالم المتتالية للمرة الأولى على الإطلاق.

حقق منتخب كوريا الجنوبية أفضل أداء له في كأس العالم عندما شارك في استضافة بطولة 2002 مع اليابان. سجل المنتخب انتصارات مفاجئة على البرتغال وإيطاليا وإسبانيا، قبل أن تنتهي مسيرته الحلمية على يد ألمانيا في نصف النهائي.

وستكون هذه هي المباراة الثالثة بين المكسيك وكوريا الجنوبية في كأس العالم. فازت المكسيك بنتيجة 3-1 في كأس العالم 1998 بفرنسا. سجل ريكاردو بيلايز ولويس أرتورو هيرنانديز (مرتين) أهدافاً في الشوط الثاني ليحسموا الفوز بعد أن كانت المكسيك متأخرة 1-0 في الشوط الأول.

وفازت المكسيك مرة أخرى (2-1)، عندما التقى الفريقان بعد 20 عاماً في كأس العالم 2018. سجل سون هيونغ-مين هدفاً في الوقت المحتسب بدل الضائع، لكنه لم يكن سوى هدف شرف لكوريا الجنوبية، حيث سجل كارلوس فيلا وخافيير هيرنانديز هدفين في وقت سابق ليمنحا المكسيك النقاط الثلاث في المجموعة.

أين تقام مباراة المكسيك وكوريا الجنوبية؟

استاد أكرون، المعروف سابقًا باسم استاد أومنيلايف واستاد تشيفاس، هو استاد متعدد الأغراض يقع في زابوبان، بالقرب من غوادالاخارا. منذ افتتاحه في عام 2010، أصبح الملعب الرئيسي لفريق سي دي غوادالاخارا الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى المكسيكي.

وبصرف النظر عن كرة القدم، استضاف ملعب أكرون العديد من الفعاليات الرياضية والترفيهية الأخرى. فقد أقام كل من إلتون جون وكولدبلاي وذا ويكند وشاكيرا حفلات موسيقية هناك، كما خاض أسطورة الملاكمة المكسيكية كانيلو ألفاريز مباراة ضد جون رايدر في الملعب عام 2023.

بمناسبة كأس العالم 2026، ستبلغ سعة استاد أكرون 48,000 متفرج. وبالإضافة إلى مباراة المكسيك وكوريا الجنوبية، سيستضيف استاد أكرون ثلاث مباريات أخرى في دور المجموعات.