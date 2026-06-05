كيفية شراء تذاكر مباراة المغرب ضد هايتي: أسعار تذاكر كأس العالم، ومعلومات عن ملعب مرسيدس بنز، والمزيد

من المقرر أن تقام مباراة المغرب ضد هايتي في ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا يوم 24 يونيو ضمن كأس العالم 2026.

يصل المنتخب المغربي إلى البطولة وسط توقعات كبيرة بعد أدائه التاريخي في المسابقات الدولية الأخيرة، بينما تواصل هايتي نموها كواحدة من أكثر الفرق إثارة في منطقة الكونكاكاف.

يقدم موقع GOAL كل ما تحتاج لمعرفته حول شراء تذاكر مباراة المغرب ضد هايتي، بما في ذلك أسعار التذاكر، وباقات الضيافة، ومعلومات عن الملعب، وأين يمكن للمشجعين الحصول على أرخص المقاعد قبل نفاذها.

متى تقام مباراة المغرب ضد هايتي؟

التاريخ والوقت المباراة الموقع التذاكر 24 يونيو 2026 - 20:00 المغرب ضد هايتي ملعب مرسيدس بنز، أتلانتا التذاكر

مباريات المغرب في كأس العالم 2026 التاريخ المباراة المكان التذاكر 13 يونيو 2026 البرازيل ضد المغرب ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد، نيوجيرسي) التذاكر 19 يونيو 2026 اسكتلندا ضد المغرب ملعب جيليت (فوكسبورو، ماساتشوستس) التذاكر 24 يونيو 2026 المغرب ضد هايتي ملعب مرسيدس بنز (أتلانتا، جورجيا) التذاكر

مباريات هايتي في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 13 يونيو 2026 هايتي ضد اسكتلندا ملعب جيليت (فوكسبورو، ماساتشوستس) التذاكر 19 يونيو 2026 البرازيل ضد هايتي ملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا، بنسلفانيا) التذاكر 24 يونيو 2026 المغرب ضد هايتي ملعب مرسيدس بنز (أتلانتا، جورجيا) التذاكر

كيف يمكنني الحصول على تذاكر مباراة المغرب ضد هايتي؟

هناك عدة طرق يمكن للمشجعين من خلالها الحصول على تذاكر مباراة المغرب ضد هايتي في كأس العالم 2026.

مبيعات التذاكر الرسمية للفيفا: تواصل الفيفا طرح التذاكر عبر عدة مراحل بيع، بما في ذلك السحوبات العشوائية وطرح التذاكر على أساس أسبقية الحجز.

تواصل الفيفا طرح التذاكر عبر عدة مراحل بيع، بما في ذلك السحوبات العشوائية وطرح التذاكر على أساس أسبقية الحجز. منصة إعادة البيع التابعة للفيفا: يمكن للمشجعين شراء تذاكر معاد بيعها تم التحقق من صحتها مباشرة من مشجعين آخرين عبر السوق الرسمي للفيفا.

يمكن للمشجعين شراء تذاكر معاد بيعها تم التحقق من صحتها مباشرة من مشجعين آخرين عبر السوق الرسمي للفيفا. منصات بيع التذاكر الثانوية: تظل StubHub واحدة من أسرع وأسهل الطرق للحصول على مقاعد لمباريات كأس العالم التي تشهد إقبالاً كبيراً.

تظل StubHub واحدة من أسرع وأسهل الطرق للحصول على مقاعد لمباريات كأس العالم التي تشهد إقبالاً كبيراً. باقات الضيافة: تشمل التجارب المتميزة مقاعد VIP وصالات حصرية وخدمات تقديم الطعام وأولوية الدخول إلى الملعب.

من المتوقع أن يتم تسليم جميع تذاكر كأس العالم 2026 رقمياً عبر تطبيق التذاكر الرسمي للفيفا على الهاتف المحمول.

يجب على المشجعين الذين يبحثون عن أرخص تذاكر مباراة المغرب وهايتي الشراء مبكرًا قبل أن ترتفع الأسعار مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة المغرب وهايتي؟

تعني هيكلية التسعير الديناميكية للفيفا أن أسعار التذاكر تختلف حسب الطلب وقسم الملعب والتوافر.

تظل مباريات دور المجموعات من بين أكثر الطرق ميسورة التكلفة لمشاهدة كأس العالم مباشرةً، خاصةً للمشجعين الذين يشترون التذاكر خلال فترات البيع المبكرة.

من المتوقع حاليًا أن تبدأ أسعار أرخص تذاكر مباراة المغرب ضد هايتي بين 75 و150 دولارًا أمريكيًا، اعتمادًا على موقع المقعد وظروف سوق إعادة البيع.

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ16 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولار - 280 دولار 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

كل ما تحتاج لمعرفته عن ملعب مرسيدس بنز

ستقام مباراة المغرب ضد هايتي في ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا، جورجيا، وهو أحد أكثر الملاعب تطوراً وإثارة للإعجاب في عالم كرة القدم.

يعد الملعب مقرًا لفريق أتلانتا فالكونز في دوري كرة القدم الأمريكية (NFL) وفريق أتلانتا يونايتد في دوري كرة القدم الأمريكية (MLS)، وقد اشتهر بسقفه القابل للسحب ذي الطابع المستقبلي، ولوحة الفيديو المركزية الضخمة، والأجواء المثيرة في أيام المباريات.

من المتوقع أن يستضيف ملعب مرسيدس بنز أكثر من 70,000 مشجع خلال كأس العالم 2026، وسيشهد العديد من المباريات الكبرى طوال البطولة.

من المتوقع أن تصبح أتلانتا واحدة من أكثر المدن المضيفة ازدحامًا خلال كأس العالم، حيث سيتوافد المشجعون من جميع أنحاء العالم لتجربة كرة القدم في أحد أبرز الملاعب الرياضية في أمريكا.