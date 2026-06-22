ربما تكون مغامرة هايتي في كأس العالم 2026 قد انتهت، لكن من المؤكد أنها لن تنتهي بهدوء. ورغم أن «المحاربين الكاريبيين» فشلوا في تسجيل أي أهداف في مباراتيهم ضد اسكتلندا والبرازيل، إلا أن جماهيرهم المتحمسة التي سافرت لمرافقهم لم تتوقف عن الاحتفال.

ويمكننا توقع احتفالات كروية أخرى عندما يخرج فريق «الغريناديرز» إلى الملعب لخوض مباراته الختامية في دور المجموعات ضد المغرب في ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا يوم الأربعاء (24 يونيو).

المغرب، الذي اشتهر بوصوله إلى نصف نهائي كأس العالم في قطر قبل أربع سنوات، كان مفاجأة سارة مرة أخرى على الساحة العالمية. زأر «أسود الأطلس» في مواجهة البرازيل في مباراتهم الافتتاحية في ملعب ميتلايف، وحققوا تعادلاً مفاجئاً، ثم سيطروا على المباراة وفازوا 1-0 على اسكتلندا.

يقدم موقع GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته حول شراء تذاكر مباراة المغرب ضد هايتي في كأس العالم، بما في ذلك كيفية شرائها، وأسعارها، ومعلومات عن الملعب.

متى ستقام مباراة المغرب ضد هايتي؟

التاريخ (وقت انطلاق المباراة) المباراة المكان التذاكر الأربعاء، 24 يونيو (6 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) المغرب ضد هايتي ملعب مرسيدس بنز، أتلانتا التذاكر

مباريات المغرب في كأس العالم 2026 التاريخ المباراة المكان التذاكر السبت، 13 يونيو البرازيل ضد المغرب ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد، نيوجيرسي) غير متوفر الجمعة، 19 يونيو اسكتلندا ضد المغرب ملعب جيليت (فوكسبورو، ماساتشوستس) غير متاح الأربعاء، 24 يونيو المغرب ضد هايتي ملعب مرسيدس-بنز (أتلانتا، جورجيا) التذاكر

مباريات هايتي في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر السبت، 13 يونيو هايتي ضد اسكتلندا ملعب جيليت (فوكسبورو، ماساتشوستس) غير متاح الجمعة، 19 يونيو البرازيل ضد هايتي ملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا، بنسلفانيا) غير متاح الأربعاء 24 يونيو المغرب ضد هايتي ملعب مرسيدس-بنز (أتلانتا، جورجيا) التذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة المغرب ضد هايتي في كأس العالم

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً". وعلى عكس السحوبات، فإن هذه المعاملات تتم في الوقت الفعلي. هذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرةً من الفيفا.

هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً". وعلى عكس السحوبات، فإن هذه المعاملات تتم في الوقت الفعلي. هذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرةً من الفيفا. سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للمشجعين شراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للمشجعين شراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة. الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub. تأكد دائمًا من مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة المغرب ضد هايتي في كأس العالم؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026. تبدأ أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما قد تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ32 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولار - 280 دولار 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب مرسيدس-بنز

ستقام مباراة المغرب ضد هايتي في ملعب مرسيدس-بنز في أتلانتا، جورجيا، وهو أحد أكثر الملاعب تطوراً وإثارة للإعجاب من الناحية البصرية في عالم كرة القدم.

يُعد هذا الملعب مقرًا لفريق «أتلانتا فالكونز» في دوري كرة القدم الأمريكية (NFL) وفريق «أتلانتا يونايتد» في دوري كرة القدم الأمريكي (MLS)، وقد اشتهر بسقفه المستقبلي القابل للسحب، ولوحة الفيديو المركزية الضخمة، والأجواء المثيرة التي تسود فيه أيام المباريات.

ومن المتوقع أن يستضيف ملعب مرسيدس-بنز أكثر من 70,000 مشجع خلال كأس العالم لكرة القدم 2026، كما سيشهد إقامة العديد من المباريات الكبرى طوال فترة البطولة.

ومن المتوقع أن تصبح أتلانتا واحدة من أكثر المدن المضيفة ازدحامًا خلال كأس العالم، حيث سيتوافد المشجعون من جميع أنحاء العالم لتجربة متعة كرة القدم في أحد أبرز الملاعب الرياضية في أمريكا.