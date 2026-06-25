تلتقي جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوزبكستان في أتلانتا هذا السبت في مباراة حاسمة ضمن الجولة الأخيرة من المجموعة K، حيث يسعى كلا الفريقين إلى كتابة فصل ختامي تاريخي في مسيرتهما خلال المرحلة الأولى من البطولة.

وبعد حصد نقطة واحدة من تعادل صعب 1-1 مع البرتغال وخسارة صعبة 1-0 أمام كولومبيا، تدرك «الفهود» أن الفوز ضروري للحفاظ على آمالها في بلوغ دور الـ32.

من ناحية أخرى، ستكافح أوزبكستان، المشاركة لأول مرة في البطولة - مدعومة بالهدف التاريخي الذي سجله أبوسبيك فايزولايف في المباراة الافتتاحية - من أجل الحفاظ على كرامتها والسعي لتحقيق إنجاز تاريخي يتمثل في أول فوز لها على الإطلاق في كأس العالم.

متى ستقام مباراة جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوزبكستان في كأس العالم 2026؟

كأس العالم - المجموعة 11 مرسيدس بنز

مباريات جمهورية الكونغو الديمقراطية في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 17 يونيو 2026 البرتغال ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية ملعب NRG، هيوستن 1-1 24 يونيو 2026 كولومبيا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية ملعب أكرون، زابوبان 1-0 28 يونيو 2026 جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوزبكستان ملعب مرسيدس-بنز، أتلانتا التذاكر

مباريات أوزبكستان في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 17 يونيو 2026 أوزبكستان ضد كولومبيا ملعب أزتيكا، مكسيكو سيتي 1-3 24 يونيو 2025 البرتغال ضد أوزبكستان ملعب NRG، هيوستن 5-0 28 يونيو 2026 جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوزبكستان ملعب مرسيدس-بنز، أتلانتا التذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوزبكستان؟

حتى اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). ونظرًا للطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس «من يأتي أولاً يخدم أولاً». وعلى عكس السحوبات، فإن هذه المعاملات تتم في الوقت الفعلي. وهذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرةً من الفيفا.

السوق الرسمي لإعادة بيع التذاكر التابع للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للمشجعين شراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بالقيمة الاسمية. وستظل هذه المنصة مفتوحة حتى نهاية البطولة.

أسواق إعادة البيع الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub. غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد إقبالًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الكونغو الديمقراطية وأوزبكستان؟

قد تختلف أسعار تذاكر كأس العالم بشكل كبير بناءً على فئة المقعد ومدى قربنا من يوم المباراة.

بالنسبة لمباراة جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوزبكستان في أتلانتا، تُعد أسعار التذاكر الأساسية حاليًا عامل جذب رئيسي للمشجعين الذين يتطلعون إلى مشاهدة جزء من التاريخ. مع مشاركة أوزبكستان لأول مرة في البطولة وعودة «الفهود» إلى الساحة العالمية، من المتوقع أن يكون الطلب على هذه المباراة الأخيرة في دور المجموعات في استاد مرسيدس-بنز كبيرًا بين المشجعين المحايدين والمجتمع الدولي.

حاليًا، تتوفر أرخص التذاكر الرسمية بسعر يتراوح بين 120 و200 دولار تقريبًا في الطوابق العليا من الملعب. أما في السوق الثانوية، فقد شوهدت أسعار «الدخول» لهذه المباراة بالتحديد تبدأ من حوالي 450 إلى 600 دولار.

وفيما يلي تفاصيل الأسعار:

الفئة 3 (الطابق العلوي): 120 – 450 دولارًا

الفئة 2 (الطابق الأوسط): 500 – 950 دولارًا

الفئة 1 (الطابق السفلي/الخط الجانبي): 1,000 – 2,200 دولار

الضيافة/كبار الشخصيات: 3,000 دولار أمريكي فأكثر

من المهم ملاحظة أن هذه الأسعار قابلة للتغيير بناءً على طلب السوق. ونظرًا لأن أتلانتا تعد مركزًا رئيسيًّا للسفر، ولأن هذه المباراة تمثل لحظة حاسمة لطموحات كلتا الدولتين في مرحلة خروج المغلوب، فإن الطلب المحلي والزائر كبير. ويعد حجز تذاكر الفئة 3 المتاحة مبكرًا الخطوة الأذكى للمشجعين المهتمين بالميزانية والذين يتطلعون إلى مشاهدة هذه المواجهة في استاد مرسيدس-بنز.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن استاد مرسيدس-بنز

يُعد الملعب الواقع في ولاية جورجيا، والمسمى رسميًا «ملعب أتلانتا» (والمعروف تجاريًّا باسم ملعب مرسيدس-بنز) خلال البطولة، تحفة فنية في مجال الابتكار المعماري، وهو أول ملعب رياضي احترافي في أمريكا الشمالية يحصل على شهادة LEED البلاتينية.

يقع الملعب في قلب وسط مدينة أتلانتا، ويتميز بسقف قابل للسحب فريد من نوعه يتألف من ثمانية ألواح مثلثة شفافة تتحرك في وقت واحد لتخلق تأثيرًا بصريًّا يشبه فتح وإغلاق فتحة الكاميرا.

وبالنسبة لكأس العالم 2026، سيُشغَّل الملعب بسعة تبلغ حوالي 75,000 مقعد.



