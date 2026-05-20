كيفية شراء تذاكر مباراة الكونغو الديمقراطية وأوزبكستان: أسعار تذاكر كأس العالم، ومعلومات عن ملعب مرسيدس بنز، والمزيد

تتوجه جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى الجنوب لخوض مباراة حاسمة ضمن المجموعة K ضد أوزبكستان، في لقاء يُتوقع أن يكون خاتمة تاريخية لكلا البلدين في كأس العالم 2026.

يعود منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، المعروف باسم "الفهود"، إلى الساحة العالمية للمرة الأولى منذ أكثر من 50 عامًا. في الوقت نفسه، تصل أوزبكستان إلى جورجيا، لتخوض أول مشاركة لها في البطولة من منطقة آسيا الوسطى.

يقدم موقع GOAL كل ما تحتاج لمعرفته حول حجز تذاكر مباراة الكونغو الديمقراطية وأوزبكستان، بما في ذلك أماكن الشراء وأسعار التذاكر والمعلومات الأساسية عن الملعب.

متى ستقام مباراة جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوزبكستان في كأس العالم 2026؟

كأس العالم - المجموعة 11 مرسيدس بنز

مباريات جمهورية الكونغو الديمقراطية في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 17 يونيو 2026 البرتغال ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية ملعب NRG، هيوستن التذاكر 24 يونيو 2026 كولومبيا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية ملعب أكرون، زابوبان التذاكر 28 يونيو 2026 جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوزبكستان ملعب مرسيدس بنز، أتلانتا تذاكر

مباريات أوزبكستان في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 17 يونيو 2026 أوزبكستان ضد كولومبيا ملعب أزتيكا، مكسيكو سيتي التذاكر 24 يونيو 2025 البرتغال ضد أوزبكستان ملعب NRG، هيوستن التذاكر 28 يونيو 2026 جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوزبكستان ملعب مرسيدس بنز، أتلانتا التذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوزبكستان؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). مع الطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حالياً وتعمل على أساس أسبقية الحجز. وعلى عكس القرعة، فإن هذه المعاملات تتم في الوقت الفعلي. وهذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرة من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub. غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد طلبًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الكونغو الديمقراطية وأوزبكستان؟

يمكن أن تختلف أسعار تذاكر كأس العالم بشكل كبير بناءً على فئة المقعد ومدى قربنا من يوم المباراة.

بالنسبة لمباراة الكونغو الديمقراطية وأوزبكستان في أتلانتا، تعد أسعار التذاكر الأساسية حاليًا عامل جذب رئيسي للمشجعين الذين يتطلعون إلى مشاهدة جزء من التاريخ. مع ظهور أوزبكستان لأول مرة في البطولة وعودة "الفهود" إلى الساحة العالمية، من المتوقع أن يكون الطلب على هذه المباراة الأخيرة في المجموعة في ملعب مرسيدس بنز كبيرًا بين المشجعين المحايدين والمجتمع الدولي.

حاليًا، تتوفر أرخص التذاكر الرسمية بسعر يتراوح بين 120 و200 دولار تقريبًا في الطوابق العليا من الملعب. في السوق الثانوية، تراوحت أسعار الدخول لهذه المباراة تحديدًا بين 450 و600 دولار.

وفيما يلي تفاصيل الأسعار:

الفئة 3 (الفئة العليا): 120 دولارًا – 450 دولارًا

الفئة 2 (المستوى المتوسط): 500 دولار – 950 دولار

الفئة 1 (المستوى الأدنى/الخط الجانبي): 1,000 دولار – 2,200 دولار

الضيافة/كبار الشخصيات: 3,000 دولار أمريكي فأكثر

من المهم ملاحظة أن هذه الأسعار قابلة للتغيير بناءً على طلب السوق. نظرًا لأن أتلانتا تعد مركزًا رئيسيًا للسفر، وتمثل هذه المباراة لحظة حاسمة لطموحات كلتا الدولتين في مرحلة خروج المغلوب، فإن الطلب المحلي والسفر كبير. يعد حجز تذاكر الفئة 3 المتاحة مبكرًا هو الخطوة الأذكى للمشجعين المهتمين بالميزانية والذين يتطلعون إلى مشاهدة هذه المباراة في استاد مرسيدس بنز.

كل ما تحتاج لمعرفته عن استاد مرسيدس بنز

يُعد الملعب الواقع في جورجيا، والمسمى رسميًا ملعب أتلانتا (والمعروف تجاريًا باسم ملعب مرسيدس بنز) لهذا البطولة، تحفة فنية في مجال الابتكار المعماري وأول ملعب رياضي احترافي في أمريكا الشمالية يحصل على شهادة LEED البلاتينية.

يقع الملعب في قلب وسط مدينة أتلانتا، ويتميز بسقف قابل للسحب فريد من نوعه يتكون من ثمانية ألواح مثلثة شفافة تتحرك في وقت واحد لتخلق تأثيرًا بصريًا يشبه فتح وإغلاق فتحة الكاميرا.

بالنسبة لكأس العالم 2026، سيتم تشغيل الملعب بسعة تبلغ حوالي 75,000 مقعد.



