كيفية شراء تذاكر مباراة العراق والنرويج في اللحظة الأخيرة: أسعار تذاكر كأس العالم، ومعلومات عن ملعب جيليت، والمزيد

تلتقي العراق مع النرويج في مباراة مثيرة ضمن تصفيات كأس العالم على ملعب جيليت في فوكسبورو يوم 16 يونيو.

يقدم لك موقع GOAL كل ما تحتاج لمعرفته حول كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك الأسعار وأماكن الشراء.

متى تقام مباراة العراق والنرويج؟

التاريخ المباراة (توقيت انطلاق المباراة المحلي) المكان التذاكر الثلاثاء، 16 يونيو العراق ضد النرويج (6 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب جيليت، فوكسبورو التذاكر

مباريات العراق في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 16 يونيو 2026 العراق ضد النرويج ملعب جيليت (بوسطن) التذاكر 22 يونيو 2026 العراق ضد فرنسا ملعب ميتلايف (نيويورك/نيوجيرسي) التذاكر 26 يونيو 2026 العراق ضد السنغال ملعب جيليت (بوسطن) التذاكر

مباريات النرويج في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 16 يونيو 2026 العراق ضد النرويج ملعب جيليت (بوسطن) التذاكر 22 يونيو 2026 النرويج ضد السنغال ملعب ميتلايف (نيويورك/نيوجيرسي) التذاكر 26 يونيو 2026 النرويج ضد فرنسا ملعب جيليت (بوسطن) التذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة العراق ضد النرويج

يمكن للمشجعين شراء تذاكر المباريات الرسمية لكأس العالم 2026 عبر موقع الفيفا منذ سبتمبر 2025.

بدأت المرحلة الرسمية الأخيرة من بيع تذاكر كأس العالم، وهي مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة، في 1 أبريل وتستمر حتى نهاية البطولة.

لم تحصل على تذكرة في المراحل الأولى؟ إليك جميع خيارات إعادة البيع:

القناة الرسمية هي سوق إعادة البيع/التبادل التابع للفيفا، والذي يمكن الوصول إليه عبر FIFA.com/tickets. أعيد فتح المنصة، التي تم إطلاقها في الأصل في أكتوبر 2025، في 2 أبريل وستظل مفتوحة حتى ساعة واحدة قبل انطلاق كل مباراة.

وهي متاحة للمقيمين في كندا والولايات المتحدة والمقيمين الدوليين، بينما سوق التبادل التابع للفيفا (Mercado de Intercambio de la FIFA) مخصص للمقيمين في المكسيك.

كما ستتوفر تذاكر كأس العالم 2026 لدى بائعين خارجيين، مثل StubHub.

نقطة مهمة للمشترين من سوق إعادة البيع: قد تكون التذاكر متوفرة بكميات محدودة للغاية، وقد تظهر بشكل متقطع. يجب على المشجعين الراغبين في الحصول على تذاكر من سوق إعادة البيع مراجعة المنصة بشكل متكرر، والتصرف بسرعة عند ظهور التذاكر، وتجهيز تفاصيل الدفع مسبقًا.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة العراق والنرويج؟

أدخلت الفيفا نظام التسعير الديناميكي لكأس العالم 2026، مما يعني أن أسعار التذاكر تختلف حسب الطلب والفئة ومرحلة المنافسة.

تظل تذاكر مرحلة المجموعات هي الخيار الأكثر تكلفة للمشجعين، مع أسعار مبدئية مصممة للحفاظ على إمكانية الوصول إلى البطولة في جميع الدول المضيفة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

الفئة مرحلة المجموعات مرحلة خروج المغلوب مرحلة النهائيات الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولار - 280 دولار 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

كل ما تحتاج لمعرفته عن ملعب جيليت

سيستضيف ملعب جيليت في فوكسبورو، ماساتشوستس، مباراة العراق ضد النرويج في واحدة من أكثر مباريات دور المجموعات ترقبًا في كأس العالم 2026.

يُعرف ملعب جيليت في المقام الأول بأنه ملعب فريق نيو إنجلاند باتريوتس، وهو أحد أبرز الملاعب الرياضية في الولايات المتحدة، وقد تم اختياره لاستضافة العديد من مباريات كأس العالم بفضل مرافقه الحديثة وسعته الاستيعابية الكبيرة.

سيستقبل الملعب أكثر من 60,000 مشجع لمباريات كأس العالم، مما سيخلق أجواءً حماسيةً ومليئةً بالحيوية لكرة القدم الدولية.