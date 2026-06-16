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جيليت
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Book Iraq vs Norway World Cup Tickets
نيهال أبو زيد

ترجمه

كيفية شراء تذاكر مباراة العراق والنرويج في اللحظة الأخيرة: أسعار تذاكر كأس العالم، ومعلومات عن ملعب جيليت، والمزيد

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التذاكر
كأس العالم
العراق
النرويج
إرلينج هالاند
أيمن حسين

لا تفوت فرصتك لمشاهدة إرلينغ هالاند وهو يخوض مباريات كأس العالم

تلتقي العراق مع النرويج في مباراة مثيرة ضمن تصفيات كأس العالم على ملعب جيليت في فوكسبورو يوم 16 يونيو.

يقدم لك موقع GOAL كل ما تحتاج لمعرفته حول كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك الأسعار وأماكن الشراء.

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متى تقام مباراة العراق والنرويج؟

التاريخالمباراة (توقيت انطلاق المباراة المحلي)المكانالتذاكر
الثلاثاء، 16 يونيوالعراق ضد النرويج (6 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)ملعب جيليت، فوكسبوروالتذاكر

مباريات العراق في كأس العالم 2026

التاريخالمباراةالمكانالتذاكر
16 يونيو 2026العراق ضد النرويجملعب جيليت (بوسطن)التذاكر
22 يونيو 2026العراق ضد فرنساملعب ميتلايف (نيويورك/نيوجيرسي)التذاكر
26 يونيو 2026العراق ضد السنغالملعب جيليت (بوسطن)التذاكر

مباريات النرويج في كأس العالم 2026

التاريخالمباراةالمكانالتذاكر
16 يونيو 2026العراق ضد النرويجملعب جيليت (بوسطن)التذاكر
22 يونيو 2026النرويج ضد السنغالملعب ميتلايف (نيويورك/نيوجيرسي)التذاكر
26 يونيو 2026النرويج ضد فرنساملعب جيليت (بوسطن)التذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة العراق ضد النرويج

يمكن للمشجعين شراء تذاكر المباريات الرسمية لكأس العالم 2026 عبر موقع الفيفا منذ سبتمبر 2025.

بدأت المرحلة الرسمية الأخيرة من بيع تذاكر كأس العالم، وهي مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة، في 1 أبريل وتستمر حتى نهاية البطولة.

لم تحصل على تذكرة في المراحل الأولى؟ إليك جميع خيارات إعادة البيع:

  • القناة الرسمية هي سوق إعادة البيع/التبادل التابع للفيفا، والذي يمكن الوصول إليه عبر FIFA.com/tickets. أعيد فتح المنصة، التي تم إطلاقها في الأصل في أكتوبر 2025، في 2 أبريل وستظل مفتوحة حتى ساعة واحدة قبل انطلاق كل مباراة.
  • وهي متاحة للمقيمين في كندا والولايات المتحدة والمقيمين الدوليين، بينما سوق التبادل التابع للفيفا (Mercado de Intercambio de la FIFA) مخصص للمقيمين في المكسيك.
  • كما ستتوفر تذاكر كأس العالم 2026 لدى بائعين خارجيين، مثل StubHub.

نقطة مهمة للمشترين من سوق إعادة البيع: قد تكون التذاكر متوفرة بكميات محدودة للغاية، وقد تظهر بشكل متقطع. يجب على المشجعين الراغبين في الحصول على تذاكر من سوق إعادة البيع مراجعة المنصة بشكل متكرر، والتصرف بسرعة عند ظهور التذاكر، وتجهيز تفاصيل الدفع مسبقًا.

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كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة العراق والنرويج؟

أدخلت الفيفا نظام التسعير الديناميكي لكأس العالم 2026، مما يعني أن أسعار التذاكر تختلف حسب الطلب والفئة ومرحلة المنافسة.

تظل تذاكر مرحلة المجموعات هي الخيار الأكثر تكلفة للمشجعين، مع أسعار مبدئية مصممة للحفاظ على إمكانية الوصول إلى البطولة في جميع الدول المضيفة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

الفئةمرحلة المجموعاتمرحلة خروج المغلوبمرحلة النهائيات
الفئة 1250 دولار - 400 دولار600 دولار - 1,200 دولار1,500 دولار - 6,730 دولار
الفئة 2150 دولار - 280 دولار400 دولار - 800 دولار1,000 دولار - 4,210 دولار
الفئة 3100 دولار - 200 دولار200 دولار - 500 دولار600 دولار - 2,790 دولار
الفئة 460 دولار - 120 دولار150 دولار - 350 دولار400 دولار - 2,030 دولار

كل ما تحتاج لمعرفته عن ملعب جيليت

سيستضيف ملعب جيليت في فوكسبورو، ماساتشوستس، مباراة العراق ضد النرويج في واحدة من أكثر مباريات دور المجموعات ترقبًا في كأس العالم 2026.

يُعرف ملعب جيليت في المقام الأول بأنه ملعب فريق نيو إنجلاند باتريوتس، وهو أحد أبرز الملاعب الرياضية في الولايات المتحدة، وقد تم اختياره لاستضافة العديد من مباريات كأس العالم بفضل مرافقه الحديثة وسعته الاستيعابية الكبيرة.

سيستقبل الملعب أكثر من 60,000 مشجع لمباريات كأس العالم، مما سيخلق أجواءً حماسيةً ومليئةً بالحيوية لكرة القدم الدولية.

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