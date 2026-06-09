كيفية شراء تذاكر مباراة العراق والنرويج: أسعار تذاكر كأس العالم، ومعلومات عن ملعب جيليت، والمزيد

يواجه العراق منتخب النرويج في مباراة مثيرة ضمن كأس العالم على ملعب جيليت في فوكسبورو يوم 16 يونيو.

مع تزايد الاهتمام العالمي بكلا المنتخبين، من المتوقع أن يكون الطلب على تذاكر مباراة العراق والنرويج مرتفعًا، حيث يسعى المشجعون للحصول على مقاعد بأسعار معقولة لحضور واحدة من أكثر المباريات إثارة في دور المجموعات.

يقدم لك موقع GOAL كل ما تحتاج لمعرفته حول كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك الأسعار وأماكن الشراء.

متى تقام مباراة العراق والنرويج؟

التاريخ والوقت المباراة (توقيت انطلاق المباراة المحلي) المكان التذاكر الثلاثاء، 16 يونيو العراق ضد النرويج (6 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) ملعب جيليت، فوكسبورو التذاكر

مباريات العراق في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 16 يونيو 2026 العراق ضد النرويج ملعب جيليت (بوسطن) التذاكر 22 يونيو 2026 العراق ضد فرنسا ملعب ميتلايف (نيويورك/نيوجيرسي) التذاكر 26 يونيو 2026 العراق ضد السنغال ملعب جيليت (بوسطن) التذاكر

مباريات النرويج في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 16 يونيو 2026 العراق ضد النرويج ملعب جيليت (بوسطن) التذاكر 22 يونيو 2026 النرويج ضد السنغال ملعب ميتلايف (نيويورك/نيوجيرسي) التذاكر 26 يونيو 2026 النرويج ضد فرنسا ملعب جيليت (بوسطن) التذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة العراق ضد النرويج

حتى اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). مع الطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس أسبقية الحجز. على عكس السحوبات، هذه معاملات تتم في الوقت الفعلي. هذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرة من الفيفا.

هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس أسبقية الحجز. على عكس السحوبات، هذه معاملات تتم في الوقت الفعلي. هذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرة من الفيفا. سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة. الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub. غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد طلبًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة العراق ضد النرويج؟

أدخلت الفيفا نظام التسعير الديناميكي لكأس العالم 2026، مما يعني أن أسعار التذاكر تختلف حسب الطلب والفئة ومرحلة المنافسة.

تظل تذاكر مرحلة المجموعات هي الخيار الأكثر تكلفة للمشجعين، مع أسعار مبدئية مصممة للحفاظ على إتاحة البطولة في جميع الدول المضيفة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

الفئة مرحلة المجموعات مرحلة خروج المغلوب مرحلة النهائيات الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولار - 280 دولار 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

كل ما تحتاج لمعرفته عن ملعب جيليت

سيستضيف ملعب جيليت في فوكسبورو، ماساتشوستس، مباراة العراق ضد النرويج في واحدة من أكثر مباريات دور المجموعات ترقبًا في كأس العالم 2026.

يُعرف ملعب جيليت في المقام الأول بأنه ملعب فريق نيو إنجلاند باتريوتس، وهو أحد أبرز الملاعب الرياضية في الولايات المتحدة، وقد تم اختياره لاستضافة العديد من مباريات كأس العالم بفضل مرافقه الحديثة وسعته الاستيعابية الكبيرة.

سيستقبل الملعب أكثر من 60,000 مشجع لمباريات كأس العالم، مما يخلق أجواءً حماسيةً ومليئةً بالحيوية لكرة القدم الدولية.