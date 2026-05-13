تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
نيهال أبو زيد

ترجمه

كيفية شراء تذاكر مباراة السويد وتونس: أسعار تذاكر كأس العالم، ومعلومات عن ملعب BBVA، والمزيد

حنبعل المجبري

إليك الطريقة المثلى للحصول على تذاكر مباراة السويد وتونس

تواصل بطولة كأس العالم 2026 رحلتها عبر أمريكا الشمالية بمباراة مثيرة في دور المجموعات تجمع بين السويد وتونس على ملعب «إستاديو بي بي في إيه» في مونتيري.

تجمع هذه المباراة بين فريقين لهما هويتان كرويتان مختلفتان تمامًا. تأتي السويد ببنية أوروبية قوية وحضور بدني قوي وانضباط تكتيكي، بينما تأتي تونس بقوة أفريقية وتنظيم دفاعي وانتقالات سريعة يمكن أن تسبب مشاكل لأي خصم في يومها.

يقدم لك موقع GOAL كل ما تحتاج لمعرفته حول كيفية شراء تذاكر مباراة السويد وتونس، بما في ذلك الأسعار وأماكن الشراء وباقات الضيافة وكيفية حجز أرخص المقاعد المتاحة قبل نفاذها.

متى تقام مباراة السويد وتونس؟

التاريخ والوقتالمباراةالمكانالتذاكر
14 يونيو 2026السويد ضد تونسملعب BBVA، مونتيريالتذاكر

مباريات السويد في كأس العالم 2026

التاريخالمباراةالمكانالتذاكر
20 يونيو 2026السويد ضد اليابانسيكون في ملعب AT&T العنوان - تكساسالتذاكر
25 يونيو 2026السويد ضد هولنداملعب NRG في NRG Park - المجمع العنوانالتذاكر

مباريات تونس في كأس العالم 2026

التاريخالمباراةالمكانالتذاكر
20 يونيو 2026تونس ضد هولنداملعب BBVA، مونتيريالتذاكر
25 يونيو 2026تونس ضد اليابانملعب GEHA في استاد أروهيد، كانساستذاكر

كيف يمكنني الحصول على تذاكر مباراة السويد ضد تونس؟

هناك عدة طرق يمكن للمشجعين من خلالها الحصول على تذاكر مباراة السويد ضد تونس في كأس العالم 2026، ولكن من المتوقع أن تنفد التذاكر بسرعة مع اقتراب موعد البطولة.

  • مبيعات الفيفا الرسمية: يتم طرح التذاكر المتبقية على مراحل وفقًا لمبدأ «من يأتي أولاً يخدم أولاً» عبر المنصة الرسمية للفيفا.
  • منصة إعادة البيع التابعة للفيفا: يمكن للمشجعين شراء التذاكر المعتمدة مباشرة من مشجعين آخرين بسعرها الأصلي من خلال نظام إعادة البيع الرسمي.
  • منصات بيع التذاكر الثانوية: توفر الأسواق البديلة مثل StubHub وصولاً سريعاً إلى التذاكر المتبقية والمعاد بيعها عند نفاد المخزون الرسمي.
  • باقات الضيافة: تشمل الخيارات المتميزة مقاعد VIP وصالات حصرية وخدمات الطعام والشراب وتجارب محسّنة في أيام المباريات.

جميع تذاكر كأس العالم رقمية بالكامل وتدار من خلال تطبيق التذاكر الرسمي للفيفا، مما يعني أن المشجعين سيحتاجون إلى هاتف محمول للدخول إلى الملعب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة السويد وتونس؟

تختلف أسعار تذاكر كأس العالم 2026 حسب الفئة والطلب وموقع المقعد داخل استاد BBVA.

من المتوقع أن تبدأ أسعار أرخص تذاكر مباريات دور المجموعات من حوالي 60 دولارًا أمريكيًا، مع ارتفاع الأسعار بشكل كبير مع اقتراب يوم المباراة بسبب ارتفاع الطلب.

الفئةمرحلة المجموعاتمباريات خروج المغلوبنصف النهائي والنهائي
الفئة 1250 دولار - 400 دولار600 دولار - 1,200 دولار1,500 دولار - 6,730 دولار
الفئة 2150 دولار - 280 دولار400 دولار - 800 دولار1,000 دولار - 4,210 دولار
الفئة 3100 دولار - 200 دولار200 دولار - 500 دولار600 دولار - 2,790 دولار
الفئة 460 دولار - 120 دولار150 دولار - 350 دولار400 دولار - 2,030 دولار

كل ما تحتاج لمعرفته عن استاد BBVA

يعد استاد BBVA في مونتيري أحد أحدث الملاعب في المكسيك ومكانًا رئيسيًا لاستضافة كأس العالم FIFA 2026.

يشتهر الملعب بتصميمه المذهل وخلفيته الجبلية، ويقدم واحدة من أكثر تجارب أيام المباريات إثارة من الناحية البصرية في البطولة.

وبسعة تزيد عن 50,000 مشجع، من المتوقع أن يوفر أجواءً مفعمة بالحيوية لمباراة السويد وتونس، خاصة مع وجود مشجعين قادمين من القارتين.

أسئلة الأكثر شيوعًا

تقام مباراة السويد ضد تونس يوم 14 يونيو 2026 على ملعب إستياديو BBVA في مدينة مونتيري، المكسيك.

 

 

يمكن شراء التذاكر عبر منصة فيفا الرسمية، ومنصة إعادة البيع التابعة لفيفا، بالإضافة إلى منصات موثوقة مثل StubHub.

 

 

تبدأ أسعار التذاكر الأرخص من حوالي 60 إلى 120 دولار أمريكي لفئة Category 4 حسب التوفر والطلب.

 

 

نعم، جميع تذاكر كأس العالم 2026 ستكون رقمية بالكامل ويتم استخدامها عبر تطبيق فيفا الرسمي.

 

 

نعم، إذا تم الشراء من منصات موثوقة مثل StubHub التي توفر حماية للمشتري وتضمن صحة التذاكر.

 

 

Yes, hospitality packages are available and include premium seating, food and beverage services, and exclusive matchday experiences.