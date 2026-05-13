كيفية شراء تذاكر مباراة السويد وتونس: أسعار تذاكر كأس العالم، ومعلومات عن ملعب BBVA، والمزيد

تواصل بطولة كأس العالم 2026 رحلتها عبر أمريكا الشمالية بمباراة مثيرة في دور المجموعات تجمع بين السويد وتونس على ملعب «إستاديو بي بي في إيه» في مونتيري.

تجمع هذه المباراة بين فريقين لهما هويتان كرويتان مختلفتان تمامًا. تأتي السويد ببنية أوروبية قوية وحضور بدني قوي وانضباط تكتيكي، بينما تأتي تونس بقوة أفريقية وتنظيم دفاعي وانتقالات سريعة يمكن أن تسبب مشاكل لأي خصم في يومها.

يقدم لك موقع GOAL كل ما تحتاج لمعرفته حول كيفية شراء تذاكر مباراة السويد وتونس، بما في ذلك الأسعار وأماكن الشراء وباقات الضيافة وكيفية حجز أرخص المقاعد المتاحة قبل نفاذها.

متى تقام مباراة السويد وتونس؟

مباريات السويد في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 14 يونيو 2026 السويد ضد تونس ملعب BBVA، مونتيري التذاكر 20 يونيو 2026 السويد ضد اليابان سيكون في ملعب AT&T العنوان - تكساس التذاكر 25 يونيو 2026 السويد ضد هولندا ملعب NRG في NRG Park - المجمع العنوان التذاكر

مباريات تونس في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 14 يونيو 2026 السويد ضد تونس ملعب BBVA، مونتيري التذاكر 20 يونيو 2026 تونس ضد هولندا ملعب BBVA، مونتيري التذاكر 25 يونيو 2026 تونس ضد اليابان ملعب GEHA في استاد أروهيد، كانساس تذاكر

كيف يمكنني الحصول على تذاكر مباراة السويد ضد تونس؟

هناك عدة طرق يمكن للمشجعين من خلالها الحصول على تذاكر مباراة السويد ضد تونس في كأس العالم 2026، ولكن من المتوقع أن تنفد التذاكر بسرعة مع اقتراب موعد البطولة.

مبيعات الفيفا الرسمية: يتم طرح التذاكر المتبقية على مراحل وفقًا لمبدأ «من يأتي أولاً يخدم أولاً» عبر المنصة الرسمية للفيفا.

منصة إعادة البيع التابعة للفيفا: يمكن للمشجعين شراء التذاكر المعتمدة مباشرة من مشجعين آخرين بسعرها الأصلي من خلال نظام إعادة البيع الرسمي.

منصات بيع التذاكر الثانوية: توفر الأسواق البديلة مثل StubHub وصولاً سريعاً إلى التذاكر المتبقية والمعاد بيعها عند نفاد المخزون الرسمي.

باقات الضيافة: تشمل الخيارات المتميزة مقاعد VIP وصالات حصرية وخدمات الطعام والشراب وتجارب محسّنة في أيام المباريات.

جميع تذاكر كأس العالم رقمية بالكامل وتدار من خلال تطبيق التذاكر الرسمي للفيفا، مما يعني أن المشجعين سيحتاجون إلى هاتف محمول للدخول إلى الملعب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة السويد وتونس؟

تختلف أسعار تذاكر كأس العالم 2026 حسب الفئة والطلب وموقع المقعد داخل استاد BBVA.

من المتوقع أن تبدأ أسعار أرخص تذاكر مباريات دور المجموعات من حوالي 60 دولارًا أمريكيًا، مع ارتفاع الأسعار بشكل كبير مع اقتراب يوم المباراة بسبب ارتفاع الطلب.

الفئة مرحلة المجموعات مباريات خروج المغلوب نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولار - 280 دولار 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

كل ما تحتاج لمعرفته عن استاد BBVA

يعد استاد BBVA في مونتيري أحد أحدث الملاعب في المكسيك ومكانًا رئيسيًا لاستضافة كأس العالم FIFA 2026.

يشتهر الملعب بتصميمه المذهل وخلفيته الجبلية، ويقدم واحدة من أكثر تجارب أيام المباريات إثارة من الناحية البصرية في البطولة.

وبسعة تزيد عن 50,000 مشجع، من المتوقع أن يوفر أجواءً مفعمة بالحيوية لمباراة السويد وتونس، خاصة مع وجود مشجعين قادمين من القارتين.