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Book Senegal vs Iraq World Cup Tickets
نيهال أبو زيد

ترجمه

كيفية شراء تذاكر مباراة السنغال والعراق في اللحظة الأخيرة: أسعار تذاكر كأس العالم، ومعلومات عن ملعب BMO Field، والمزيد

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التذاكر
كأس العالم
العراق
السنغال
ساديو ماني
أيمن حسين

المركز الثالث في المجموعة الأولى ما زال متاحًا، ويمكنك أن تكون هناك لتشهد من سيحصل عليه

على الرغم من تعرض كل من السنغال والعراق للهزيمة أمام كل من فرنسا والنرويج في مبارياتهما الافتتاحية بالمجموعة، إلا أن «المحاولة الثالثة قد تكون موفقة» لأي منهما، في سعيهما لحجز تذكرتهما إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026.

ولحسن حظ كل من السنغال والعراق، ستتأهل ثمانية من أصل اثني عشر فريقًا احتلوا المركز الثالث إلى دور الـ32. وهذا يعني أنه عندما يلتقي الفريقان يوم الجمعة (26 يونيو) على ملعب BMO في تورونتو، لا يزال بإمكان أحدهما الحفاظ على حلمه في كأس العالم حياً بفوزه في المباراة.

يقدم موقع GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته حول شراء تذاكر مباراة السنغال والعراق، بما في ذلك الأسعار وتفاصيل الملعب وأماكن الحجز.

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متى ستقام مباراة السنغال والعراق؟

التاريخالمباراة (وقت انطلاق المباراة بالتوقيت المحلي)المكانالتذاكر
الجمعة، 26 يونيوالسنغال ضد العراق (3 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة)ملعب BMO، تورونتوالتذاكر

مباريات السنغال في كأس العالم 2026

التاريخالمباراة (توقيت انطلاق المباراة المحلي)المكانالنتيجة النهائية / التذاكر
الثلاثاء، 16 يونيوفرنسا ضد السنغال (3 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)ملعب ميتلايف، إيست رذرفورد، نيوجيرسيفازت فرنسا 3-1
الاثنين، 22 يونيوالنرويج ضد السنغال (8 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)ملعب ميتلايف، إيست رذرفورد، نيوجيرسيفازت النرويج 3-2
الجمعة، 26 يونيوالسنغال ضد العراق (3 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)ملعب BMO، تورونتوالتذاكر

مباريات العراق في كأس العالم 2026

التاريخالمباراة (توقيت انطلاق المباراة المحلي)المكانالنتيجة النهائية / التذاكر
الثلاثاء، 16 يونيوالعراق ضد النرويجملعب جيليت، فوكسبوروفازت النرويج 4-1
الاثنين، 22 يونيوفرنسا ضد العراقملعب لينكولن فاينانشال فيلد، فيلادلفيافازت فرنسا 3-0
الجمعة، 26 يونيوالسنغال ضد العراق (3 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)ملعب BMO، تورونتوالتذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة السنغال والعراق

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

  • مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس أسبقية الحجز. وعلى عكس السحوبات، تتم هذه المعاملات في الوقت الفعلي. هذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرةً من الفيفا.
  • سوق إعادة البيع الرسمي التابع للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بالقيمة الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.
  • الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub. غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد إقبالًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

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كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة السنغال والعراق؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026. بدأت أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما قد تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئةمرحلة المجموعاتدور الـ16 - ربع النهائينصف النهائي والنهائي
الفئة 1250 دولار - 400 دولار600 دولار - 1,200 دولار1,500 دولار - 6,730 دولار
الفئة 2150 دولارًا - 280 دولارًا400 دولار - 800 دولار1,000 دولار - 4,210 دولار
الفئة 3100 دولار - 200 دولار200 دولار - 500 دولار600 دولار - 2,790 دولار
الفئة 460 دولار - 120 دولار150 دولار - 350 دولار400 دولار - 2,030 دولار

كل ما تحتاج معرفته عن ملعب BMO

ستقام مباراة السنغال والعراق في ملعب BMO في تورونتو، أحد أشهر ملاعب كرة القدم في كندا ومقر نادي تورونتو FC.

يقع ملعب BMO Field بالقرب من وسط مدينة تورونتو، وقد استضاف مباريات كرة قدم دولية كبرى ومباريات دوري MLS وأحداث رياضية عالمية، مما يجعله ملعبًا رئيسيًا لكأس العالم FIFA 2026.

ومن المتوقع أن يستوعب الملعب أكثر من 45,000 مشجع خلال كأس العالم بعد الانتهاء من أعمال التوسعة المخصصة للبطولة.

مع توقع توافد أعداد كبيرة من مشجعي كل من السنغال والعراق المتحمسين، قد تصبح الأجواء داخل ملعب «بي إم أو فيلد» من أكثر الأجواء حيوية في مرحلة المجموعات.

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