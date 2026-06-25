على الرغم من تعرض كل من السنغال والعراق للهزيمة أمام كل من فرنسا والنرويج في مبارياتهما الافتتاحية بالمجموعة، إلا أن «المحاولة الثالثة قد تكون موفقة» لأي منهما، في سعيهما لحجز تذكرتهما إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026.

ولحسن حظ كل من السنغال والعراق، ستتأهل ثمانية من أصل اثني عشر فريقًا احتلوا المركز الثالث إلى دور الـ32. وهذا يعني أنه عندما يلتقي الفريقان يوم الجمعة (26 يونيو) على ملعب BMO في تورونتو، لا يزال بإمكان أحدهما الحفاظ على حلمه في كأس العالم حياً بفوزه في المباراة.

يقدم موقع GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته حول شراء تذاكر مباراة السنغال والعراق، بما في ذلك الأسعار وتفاصيل الملعب وأماكن الحجز.

متى ستقام مباراة السنغال والعراق؟

التاريخ المباراة (وقت انطلاق المباراة بالتوقيت المحلي) المكان التذاكر الجمعة، 26 يونيو السنغال ضد العراق (3 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) ملعب BMO، تورونتو التذاكر

مباريات السنغال في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة (توقيت انطلاق المباراة المحلي) المكان النتيجة النهائية / التذاكر الثلاثاء، 16 يونيو فرنسا ضد السنغال (3 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب ميتلايف، إيست رذرفورد، نيوجيرسي فازت فرنسا 3-1 الاثنين، 22 يونيو النرويج ضد السنغال (8 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب ميتلايف، إيست رذرفورد، نيوجيرسي فازت النرويج 3-2 الجمعة، 26 يونيو السنغال ضد العراق (3 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب BMO، تورونتو التذاكر

مباريات العراق في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة (توقيت انطلاق المباراة المحلي) المكان النتيجة النهائية / التذاكر الثلاثاء، 16 يونيو العراق ضد النرويج ملعب جيليت، فوكسبورو فازت النرويج 4-1 الاثنين، 22 يونيو فرنسا ضد العراق ملعب لينكولن فاينانشال فيلد، فيلادلفيا فازت فرنسا 3-0 الجمعة، 26 يونيو السنغال ضد العراق (3 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب BMO، تورونتو التذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة السنغال والعراق

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس أسبقية الحجز. وعلى عكس السحوبات، تتم هذه المعاملات في الوقت الفعلي. هذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرةً من الفيفا.

هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس أسبقية الحجز. وعلى عكس السحوبات، تتم هذه المعاملات في الوقت الفعلي. هذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرةً من الفيفا. سوق إعادة البيع الرسمي التابع للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بالقيمة الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بالقيمة الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة. الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub. غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد إقبالًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة السنغال والعراق؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026. بدأت أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما قد تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ16 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولارًا - 280 دولارًا 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

كل ما تحتاج معرفته عن ملعب BMO

ستقام مباراة السنغال والعراق في ملعب BMO في تورونتو، أحد أشهر ملاعب كرة القدم في كندا ومقر نادي تورونتو FC.

يقع ملعب BMO Field بالقرب من وسط مدينة تورونتو، وقد استضاف مباريات كرة قدم دولية كبرى ومباريات دوري MLS وأحداث رياضية عالمية، مما يجعله ملعبًا رئيسيًا لكأس العالم FIFA 2026.

ومن المتوقع أن يستوعب الملعب أكثر من 45,000 مشجع خلال كأس العالم بعد الانتهاء من أعمال التوسعة المخصصة للبطولة.

مع توقع توافد أعداد كبيرة من مشجعي كل من السنغال والعراق المتحمسين، قد تصبح الأجواء داخل ملعب «بي إم أو فيلد» من أكثر الأجواء حيوية في مرحلة المجموعات.