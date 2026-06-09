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نيهال أبو زيد

ترجمه

كيفية شراء تذاكر مباراة السنغال والعراق: أسعار تذاكر كأس العالم، ومعلومات عن ملعب BMO Field، والمزيد

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التذاكر
كأس العالم
العراق
السنغال
ساديو ماني
أيمن حسين

إليك كيفية الحصول على تذاكر مباراة كأس العالم لكرة القدم بين السنغال والعراق

من المقرر أن تقدم كأس العالم لكرة القدم 2026 أفضل ما في كرة القدم الدولية للجمهور العالمي. ومن أبرز المباريات التي تجمع بين فرق من القارتين الأفريقية والآسيوية، المواجهة التي ستجمع بين السنغال والعراق في ملعب «بي إم أو فيلد» في تورونتو يوم 26 يونيو.

من المتوقع أن تصبح تورونتو واحدة من أكثر المدن المضيفة ازدحامًا خلال البطولة، مما يعني أن الطلب على تذاكر كأس العالم في ملعب BMO Field سيظل مرتفعًا.

يقدم موقع GOAL كل ما تحتاج لمعرفته حول شراء تذاكر مباراة السنغال والعراق، بما في ذلك الأسعار وتفاصيل الملعب.

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متى تقام مباراة السنغال والعراق؟

التاريخ والوقتالمباراة (توقيت انطلاق المباراة المحلي)المكانالتذاكر
الجمعة، 26 يونيوالسنغال ضد العراق (3 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة)ملعب BMO، تورونتوالتذاكر

مباريات السنغال في كأس العالم 2026

تابع أسود تيرانغا وهم يتنافسون في المجموعة الأولى.

التاريخالمباراةالمكان والمدينةالتذاكر
16 يونيو 2026فرنسا ضد السنغالملعب ميتلايف إيست رذرفورد، نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأمريكية التذاكر
22 يونيو 2026النرويج ضد السنغالملعب ميتلايف، إيست رذرفورد، نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأمريكية التذاكر
26 يونيو 2026السنغال ضد العراقملعب BMO، تورونتو، كندا تذاكر

مباريات العراق في كأس العالم 2026

التاريخالمباراةالمكانالتذاكر
16 يونيو 2026العراق ضد النرويجملعب جيليت (بوسطن/فوكسبورو، الولايات المتحدة الأمريكية)التذاكر
22 يونيو 2026فرنسا ضد العراقملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا، الولايات المتحدة الأمريكية)التذاكر
26 يونيو 2026السنغال ضد العراقملعب BMO (تورونتو، كندا)التذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة السنغال والعراق

اعتبارًا من اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). مع الطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

  • مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس أسبقية الحجز. على عكس السحوبات، تتم هذه المعاملات في الوقت الفعلي. هذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرة من الفيفا.
  • سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.
  • الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

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كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة السنغال والعراق؟

أدخلت الفيفا نظام التسعير الديناميكي لكأس العالم 2026، مما يعني أن تكلفة التذاكر تختلف حسب الطلب وفئة المقاعد ومرحلة البطولة.

تظل مباريات دور المجموعات من بين أكثر الطرق ميسورة التكلفة لمشاهدة كأس العالم FIFA مباشرةً، خاصةً للمشجعين الذين يستهدفون التذاكر التي يتم طرحها مبكرًا والمقاعد من الفئات الأقل.

من المتوقع حاليًا أن تبدأ أسعار أرخص تذاكر مباراة السنغال والعراق من حوالي 70 إلى 150 دولارًا، اعتمادًا على موقع المقعد والطلب في سوق إعادة البيع.

الفئةمرحلة المجموعاتدور الـ16 - ربع النهائينصف النهائي والنهائي
الفئة 1250 دولار - 400 دولار600 دولار - 1,200 دولار1,500 دولار - 6,730 دولار
الفئة 2150 دولار - 280 دولار400 دولار - 800 دولار1,000 دولار - 4,210 دولار
الفئة 3100 دولار - 200 دولار200 دولار - 500 دولار600 دولار - 2,790 دولار
الفئة 460 دولار - 120 دولار150 دولار - 350 دولار400 دولار - 2,030 دولار

يجب على المشجعين الذين يبحثون عن أقل أسعار التذاكر مراقبة التوافر بانتظام، حيث يمكن أن تتقلب أسعار إعادة البيع بسرعة حسب الطلب.

كل ما تحتاج لمعرفته عن ملعب BMO

ستقام مباراة السنغال والعراق في ملعب BMO في تورونتو، أحد أشهر ملاعب كرة القدم في كندا ومقر نادي تورونتو FC.

يقع ملعب BMO Field بالقرب من وسط مدينة تورونتو، وقد استضاف مباريات كرة قدم دولية كبرى ومباريات دوري MLS وأحداث رياضية عالمية، مما يجعله ملعبًا رئيسيًا لكأس العالم FIFA 2026.

من المتوقع أن يستضيف الملعب أكثر من 45,000 مشجع خلال كأس العالم بعد أعمال التوسعة الخاصة بالبطولة.

مع توقع حضور أعداد كبيرة من المشجعين المتحمسين من كل من السنغال والعراق، قد تصبح الأجواء داخل ملعب BMO Field من أكثر الأجواء حيوية في مرحلة المجموعات.

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