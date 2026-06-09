من المقرر أن تقدم كأس العالم لكرة القدم 2026 أفضل ما في كرة القدم الدولية للجمهور العالمي. ومن أبرز المباريات التي تجمع بين فرق من القارتين الأفريقية والآسيوية، المواجهة التي ستجمع بين السنغال والعراق في ملعب «بي إم أو فيلد» في تورونتو يوم 26 يونيو.

من المتوقع أن تصبح تورونتو واحدة من أكثر المدن المضيفة ازدحامًا خلال البطولة، مما يعني أن الطلب على تذاكر كأس العالم في ملعب BMO Field سيظل مرتفعًا.

يقدم موقع GOAL كل ما تحتاج لمعرفته حول شراء تذاكر مباراة السنغال والعراق، بما في ذلك الأسعار وتفاصيل الملعب.

متى تقام مباراة السنغال والعراق؟

التاريخ والوقت المباراة (توقيت انطلاق المباراة المحلي) المكان التذاكر الجمعة، 26 يونيو السنغال ضد العراق (3 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) ملعب BMO، تورونتو التذاكر

مباريات السنغال في كأس العالم 2026

تابع أسود تيرانغا وهم يتنافسون في المجموعة الأولى.

التاريخ المباراة المكان والمدينة التذاكر 16 يونيو 2026 فرنسا ضد السنغال ملعب ميتلايف إيست رذرفورد، نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأمريكية التذاكر 22 يونيو 2026 النرويج ضد السنغال ملعب ميتلايف، إيست رذرفورد، نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأمريكية التذاكر 26 يونيو 2026 السنغال ضد العراق ملعب BMO، تورونتو، كندا تذاكر

مباريات العراق في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 16 يونيو 2026 العراق ضد النرويج ملعب جيليت (بوسطن/فوكسبورو، الولايات المتحدة الأمريكية) التذاكر 22 يونيو 2026 فرنسا ضد العراق ملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا، الولايات المتحدة الأمريكية) التذاكر 26 يونيو 2026 السنغال ضد العراق ملعب BMO (تورونتو، كندا) التذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة السنغال والعراق

اعتبارًا من اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). مع الطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس أسبقية الحجز. على عكس السحوبات، تتم هذه المعاملات في الوقت الفعلي. هذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرة من الفيفا.

هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس أسبقية الحجز. على عكس السحوبات، تتم هذه المعاملات في الوقت الفعلي. هذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرة من الفيفا. سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة. الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة السنغال والعراق؟

أدخلت الفيفا نظام التسعير الديناميكي لكأس العالم 2026، مما يعني أن تكلفة التذاكر تختلف حسب الطلب وفئة المقاعد ومرحلة البطولة.

تظل مباريات دور المجموعات من بين أكثر الطرق ميسورة التكلفة لمشاهدة كأس العالم FIFA مباشرةً، خاصةً للمشجعين الذين يستهدفون التذاكر التي يتم طرحها مبكرًا والمقاعد من الفئات الأقل.

من المتوقع حاليًا أن تبدأ أسعار أرخص تذاكر مباراة السنغال والعراق من حوالي 70 إلى 150 دولارًا، اعتمادًا على موقع المقعد والطلب في سوق إعادة البيع.

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ16 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولار - 280 دولار 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

يجب على المشجعين الذين يبحثون عن أقل أسعار التذاكر مراقبة التوافر بانتظام، حيث يمكن أن تتقلب أسعار إعادة البيع بسرعة حسب الطلب.

كل ما تحتاج لمعرفته عن ملعب BMO

ستقام مباراة السنغال والعراق في ملعب BMO في تورونتو، أحد أشهر ملاعب كرة القدم في كندا ومقر نادي تورونتو FC.

يقع ملعب BMO Field بالقرب من وسط مدينة تورونتو، وقد استضاف مباريات كرة قدم دولية كبرى ومباريات دوري MLS وأحداث رياضية عالمية، مما يجعله ملعبًا رئيسيًا لكأس العالم FIFA 2026.

من المتوقع أن يستضيف الملعب أكثر من 45,000 مشجع خلال كأس العالم بعد أعمال التوسعة الخاصة بالبطولة.

مع توقع حضور أعداد كبيرة من المشجعين المتحمسين من كل من السنغال والعراق، قد تصبح الأجواء داخل ملعب BMO Field من أكثر الأجواء حيوية في مرحلة المجموعات.