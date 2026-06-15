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Book Saudi Arabia vs Uruguay World Cup Tickets
نيهال أبو زيد

ترجمه

كيفية شراء تذاكر مباراة السعودية وأوروغواي في اللحظة الأخيرة: أسعار تذاكر كأس العالم، ومعلومات عن ملعب هارد روك، والمزيد

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كأس العالم
السعودية
أوروجواي
سالم الدوسري
فيديريكو فالفيردي

إليك الطريقة المثلى للحصول على تذاكر مباراة السعودية وأوروغواي

من المقرر أن تشهد بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 صيفاً حافلاً بالمباريات الكروية المثيرة، ومن أبرز المواجهات في مرحلة المجموعات المباراة التي تجمع بين السعودية وأوروغواي في ميامي. 

مع سعي كلا البلدين إلى إثبات وجودهما في مرحلة مبكرة من البطولة، من المتوقع أن يتوافد المشجعون من جميع أنحاء العالم إلى فلوريدا لحضور واحدة من أكثر المباريات إثارة في المجموعة H.

يقدم موقع GOAL كل ما تحتاج لمعرفته حول كيفية شراء تذاكر مباراة السعودية وأوروغواي، بما في ذلك أسعار التذاكر وخيارات الضيافة ومعلومات عن الملعب وأين يمكن للجماهير حجز مقاعدهم قبل نفاذها.

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متى تقام مباراة السعودية وأوروغواي؟

التاريخ والوقتالمباراةالمكانالتذاكر
15 يونيو 2026 - 20:00المملكة العربية السعودية ضد أوروغوايملعب هارد روك، مياميالتذاكر

مباريات السعودية في كأس العالم 2026

التاريخالمباراةالموقعالتذاكر
15 يونيو 2026المملكة العربية السعودية ضد أوروغوايملعب هارد روك، مياميالتذاكر
21 يونيو 2026إسبانيا ضد السعوديةملعب مرسيدس بنز، أتلانتاالتذاكر
26 يونيو 2026السعودية ضد الرأس الأخضرملعب هيوستن، هيوستنتذاكر

مباريات أوروغواي في كأس العالم 2026

التاريخالمباراةالمكانالتذاكر
15 يونيو 2026المملكة العربية السعودية ضد أوروغوايملعب هارد روك، مياميالتذاكر
21 يونيو 2026أوروغواي ضد الرأس الأخضرملعب فيلادلفيا، فيلادلفياالتذاكر
26 يونيو 2026أوروغواي ضد إسبانياملعب غوادالاخارا، غوادالاخاراتذاكر

كيف يمكنني الحصول على تذاكر مباراة السعودية ضد أوروغواي؟

هناك عدة طرق يمكن للمشجعين من خلالها الحصول على تذاكر مباراة السعودية ضد أوروغواي في كأس العالم 2026.

  • مبيعات الفيفا الرسمية: تواصل الفيفا طرح تذاكر محددة خلال المرحلة النهائية من المبيعات على أساس أسبقية الحجز.
  • منصة إعادة البيع التابعة للفيفا: يمكن للمشجعين شراء تذاكر معاد بيعها تم التحقق من صحتها مباشرة من مشجعين آخرين عبر السوق الرسمي للفيفا.
  • منصات بيع التذاكر الثانوية: تظل مواقع مثل StubHub إحدى الطرق البديلة للحصول على مقاعد لمباريات كأس العالم التي تم بيع تذاكرها بالكامل.
  • باقات الضيافة: توفر باقات الضيافة المميزة مقاعد مضمونة إلى جانب تجارب فاخرة في يوم المباراة.

سيتم إصدار جميع تذاكر كأس العالم رقميًا من خلال تطبيق التذاكر الرسمي للفيفا. يجب على المشجعين التأكد من استخدام نفس عنوان البريد الإلكتروني ومعلومات الحساب عبر منصات بيع التذاكر لتبسيط عمليات النقل.

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كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة السعودية وأوروغواي؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026. تبدأ أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما يمكن أن تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئةمرحلة المجموعاتدور الـ16 - ربع النهائينصف النهائي والنهائي
الفئة 1250 دولار - 400 دولار600 دولار - 1,200 دولار1,500 دولار - 6,730 دولار
الفئة 2150 دولار - 280 دولار400 دولار - 800 دولار1,000 دولار - 4,210 دولار
الفئة 3100 دولار - 200 دولار200 دولار - 500 دولار600 دولار - 2,790 دولار
الفئة 460 دولار - 120 دولار150 دولار - 350 دولار400 دولار - 2,030 دولار

كل ما تحتاج لمعرفته عن ملعب هارد روك

ستقام مباراة السعودية وأوروغواي في ملعب هارد روك في ميامي جاردنز بولاية فلوريدا، وهو أحد أشهر الملاعب الرياضية في الولايات المتحدة.

يعد هذا الملعب مقرًا لفريق ميامي دولفينز التابع للاتحاد الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL)، ويستضيف بانتظام الأحداث الرياضية الدولية الكبرى والحفلات الموسيقية والأنشطة الترفيهية المتعلقة بسباقات الفورمولا 1. خضع ملعب هارد روك لتجديدات واسعة النطاق في السنوات الأخيرة، مما حوله إلى أحد أحدث الملاعب المختارة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2026.

من المتوقع أن يستوعب الملعب أكثر من 65,000 مشجع خلال كأس العالم، مما سيخلق أجواءً مفعمة بالحيوية في إحدى مباريات الافتتاح التي تضم السعودية وأوروغواي.

يمكن للمشجعين الذين سيحضرون المباراة توقع ما يلي:

  • أنظمة دخول رقمية حديثة
  • مناطق طعام وضيافة فاخرة
  • لوحات فيديو عالية الدقة كبيرة وزوايا مشاهدة محسّنة
  • سهولة الوصول من وسط مدينة ميامي ومطار ميامي الدولي
  • مناطق مخصصة لخدمات النقل المشترك والمواصلات العامة في يوم المباراة

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أسئلة الأكثر شيوعًا

كلما كان الحجز مبكرًا، كانت فرص الحصول على أسعار أقل أفضل، خاصة مع ارتفاع الطلب على مباريات كأس العالم في الولايات المتحدة.

تبدأ أسعار أرخص التذاكر حاليًا من حوالي 280 دولارًا وقد ترتفع حسب الطلب.

نعم، توفر المنصة ضمانات لحماية المشترين والتأكد من استلام التذاكر بشكل صحيح قبل المباراة.

جميع تذاكر كأس العالم 2026 ستكون رقمية عبر تطبيق FIFA الرسمي.

نعم، تتوفر باقات ضيافة VIP تشمل خدمات ومقاعد مميزة داخل الملعب.

تبلغ سعة الملعب حوالي 65 ألف متفرج خلال مباريات كأس العالم.

نعم، يجب على الجماهير التأكد من استخراج التأشيرة أو تصريح السفر المناسب قبل السفر إلى أمريكا لحضور البطولة.