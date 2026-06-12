كيفية شراء تذاكر مباراة السعودية وأوروغواي: أسعار تذاكر كأس العالم، ومعلومات عن ملعب هارد روك، والمزيد

من المقرر أن تقدم كأس العالم 2026 صيفاً آخر حافلاً بأحداث كروية مثيرة، ومن أبرز المواجهات في مرحلة المجموعات المباراة التي تجمع بين السعودية وأوروغواي في ميامي.

مع سعي كلا البلدين إلى إثبات وجودهما في مرحلة مبكرة من البطولة، من المتوقع أن يتوافد المشجعون من جميع أنحاء العالم إلى فلوريدا لحضور واحدة من أكثر المباريات إثارة في المجموعة H.

يقدم موقع GOAL كل ما تحتاج لمعرفته حول كيفية شراء تذاكر مباراة السعودية وأوروغواي، بما في ذلك أسعار التذاكر وخيارات الضيافة ومعلومات عن الملعب وأين يمكن للجماهير حجز مقاعدهم قبل نفاذ التذاكر.

متى تقام مباراة السعودية وأوروغواي؟

التاريخ والوقت المباراة المكان التذاكر 15 يونيو 2026 - 20:00 المملكة العربية السعودية ضد أوروغواي ملعب هارد روك، ميامي التذاكر

مباريات السعودية في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 15 يونيو 2026 المملكة العربية السعودية ضد أوروغواي ملعب هارد روك، ميامي التذاكر 21 يونيو 2026 إسبانيا ضد السعودية ملعب مرسيدس بنز، أتلانتا التذاكر 26 يونيو 2026 السعودية ضد الرأس الأخضر ملعب هيوستن، هيوستن تذاكر

مباريات أوروغواي في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 15 يونيو 2026 المملكة العربية السعودية ضد أوروغواي ملعب هارد روك، ميامي التذاكر 21 يونيو 2026 أوروغواي ضد الرأس الأخضر ملعب فيلادلفيا، فيلادلفيا التذاكر 26 يونيو 2026 أوروغواي ضد إسبانيا ملعب غوادالاخارا، غوادالاخارا تذاكر

كيف يمكنني الحصول على تذاكر مباراة السعودية ضد أوروغواي؟

هناك عدة طرق يمكن للمشجعين من خلالها الحصول على تذاكر مباراة السعودية ضد أوروغواي في كأس العالم 2026.

مبيعات الفيفا الرسمية: تواصل الفيفا طرح تذاكر محددة خلال المرحلة النهائية من المبيعات على أساس أسبقية الحجز.

تواصل الفيفا طرح تذاكر محددة خلال المرحلة النهائية من المبيعات على أساس أسبقية الحجز. منصة إعادة البيع التابعة للفيفا: يمكن للمشجعين شراء تذاكر معاد بيعها تم التحقق من صحتها مباشرة من مشجعين آخرين عبر السوق الرسمي للفيفا.

يمكن للمشجعين شراء تذاكر معاد بيعها تم التحقق من صحتها مباشرة من مشجعين آخرين عبر السوق الرسمي للفيفا. منصات بيع التذاكر الثانوية: تظل مواقع مثل StubHub إحدى الطرق البديلة للحصول على مقاعد لمباريات كأس العالم التي نفدت تذاكرها.

تظل مواقع مثل StubHub إحدى الطرق البديلة للحصول على مقاعد لمباريات كأس العالم التي نفدت تذاكرها. باقات الضيافة: توفر باقات الضيافة المميزة مقاعد مضمونة إلى جانب تجارب فاخرة في يوم المباراة.

سيتم إصدار جميع تذاكر كأس العالم رقميًا من خلال تطبيق التذاكر الرسمي للفيفا. يجب على المشجعين التأكد من استخدام نفس عنوان البريد الإلكتروني ومعلومات الحساب عبر منصات بيع التذاكر لتسهيل عمليات النقل.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة السعودية وأوروغواي؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026. تبدأ أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما يمكن أن تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ16 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولار - 280 دولار 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

كل ما تحتاج لمعرفته عن ملعب هارد روك

ستقام مباراة السعودية وأوروغواي في ملعب هارد روك في ميامي جاردنز بولاية فلوريدا، وهو أحد أشهر الملاعب الرياضية في الولايات المتحدة.

يعد هذا الملعب مقرًا لفريق ميامي دولفينز التابع للاتحاد الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL)، ويستضيف بانتظام الأحداث الرياضية الدولية الكبرى والحفلات الموسيقية والأنشطة الترفيهية المتعلقة بسباقات الفورمولا 1. خضع ملعب هارد روك لتجديدات واسعة النطاق في السنوات الأخيرة، مما حوله إلى أحد أحدث الملاعب المختارة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2026.

من المتوقع أن يستوعب الملعب أكثر من 65,000 مشجع خلال كأس العالم، مما سيخلق أجواءً مفعمة بالحيوية في إحدى مباريات الافتتاح التي تضم السعودية وأوروغواي.

يمكن للمشجعين الذين سيحضرون المباراة توقع ما يلي: