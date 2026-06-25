تلتقي الرأس الأخضر والمملكة العربية السعودية في هيوستن نهاية هذا الأسبوع في مباراة حاسمة ضمن الجولة الأخيرة من المجموعة H، حيث تناضل كلتا الدولتين لتأمين مكان مثير في دور الـ32.

ويحتل الرأس الأخضر، الذي يشارك في البطولة للمرة الأولى، المركز الثاني برصيد نقطتين بعد تعادلين مثيرين أمام القوتين الكبيرتين إسبانيا وأوروغواي، مدركًا أن تحقيق نتيجة إيجابية قد يضمن له رسميًا تأهله التاريخي.

من ناحية أخرى، تدخل السعودية، التي تحتل المركز الأخير، المباراة وهي في وضع لا بد فيه من الفوز بعد هزيمة قاسية بنتيجة 4-0 أمام إسبانيا، مما يجبر «الصقور الخضراء» على بذل قصارى جهدها للحفاظ على آمالها في البقاء في البطولة.

متى تقام مباراة الرأس الأخضر ضد السعودية؟

التاريخ والوقت المباراة المكان التذاكر 26 يونيو 2026 الرأس الأخضر ضد المملكة العربية السعودية ملعب NRG، هيوستن التذاكر

مباريات السعودية في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 15 يونيو 2026 المملكة العربية السعودية ضد أوروغواي ملعب هارد روك، ميامي 1-1 21 يونيو 2026 إسبانيا ضد السعودية ملعب مرسيدس بنز، أتلانتا 4-0 26 يونيو 2026 الرأس الأخضر ضد السعودية ملعب NRG، هيوستن التذاكر

مباريات الرأس الأخضر في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 15 يونيو 2026 إسبانيا ضد الرأس الأخضر ملعب لينكولن فاينانشال فيلد، فيلادلفيا 0-0 21 يونيو 2026 أوروغواي ضد الرأس الأخضر ملعب فيلادلفيا، فيلادلفيا 2-2 26 يونيو 2026 الرأس الأخضر ضد المملكة العربية السعودية ملعب NRG، هيوستن التذاكر

كيف يمكنني الحصول على تذاكر مباراة الرأس الأخضر ضد السعودية؟

هناك عدة طرق يمكن للمشجعين من خلالها الحصول على تذاكر مباراة الرأس الأخضر ضد السعودية في كأس العالم 2026.

مبيعات الفيفا الرسمية: تواصل الفيفا طرح تذاكر إضافية خلال المراحل النهائية من المبيعات على أساس أسبقية الحجز.

تواصل الفيفا طرح تذاكر إضافية خلال المراحل النهائية من المبيعات على أساس أسبقية الحجز. منصة إعادة البيع التابعة للفيفا: يمكن للمشجعين شراء تذاكر معتمدة من مشجعين آخرين مباشرةً عبر منصة إعادة البيع الرسمية التابعة للفيفا.

يمكن للمشجعين شراء تذاكر معتمدة من مشجعين آخرين مباشرةً عبر منصة إعادة البيع الرسمية التابعة للفيفا. منصات بيع التذاكر الثانوية: تعد منصات مثل StubHub بديلاً آخر للحصول على مقاعد لمباريات كأس العالم التي تشهد إقبالاً كبيراً.

تعد منصات مثل StubHub بديلاً آخر للحصول على مقاعد لمباريات كأس العالم التي تشهد إقبالاً كبيراً. باقات الضيافة: توفر الباقات المميزة مقاعد مضمونة، وصالات كبار الشخصيات، وخدمات الطعام، وتجارب حصرية في أيام المباريات.

من المتوقع أن تكون جميع تذاكر كأس العالم 2026 رقمية بالكامل وتدار من خلال تطبيق التذاكر الرسمي للفيفا على الهاتف المحمول.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الرأس الأخضر ضد السعودية؟

تختلف أسعار تذاكر مباريات كأس العالم 2026 حسب فئة المقعد والمكان والطلب.

تبدأ أسعار تذاكر مرحلة المجموعات رسميًا من حوالي 60 دولارًا للفئات الدنيا، على الرغم من أن أسعار إعادة البيع للمباريات التي تشهد طلبًا مرتفعًا قد ترتفع بشكل كبير مع اقتراب يوم المباراة.

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ16 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولار - 280 دولار 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

كل ما تحتاج معرفته عن استاد NRG

ستقام مباراة الرأس الأخضر ضد المملكة العربية السعودية في استاد NRG في هيوستن، تكساس، وهو أحد الملاعب الرياضية الرائدة التي تم اختيارها لاستضافة كأس العالم FIFA 2026.

يعد هذا الملعب مقرًا لفريق هيوستن تكسانز التابع للاتحاد الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL)، وقد استضاف العديد من الفعاليات الرياضية والترفيهية الكبرى، بما في ذلك مباريات السوبر بول ومباريات كرة القدم الدولية والحفلات الموسيقية الضخمة.

من المتوقع أن يستقبل استاد NRG أكثر من 70,000 مشجع خلال مباريات كأس العالم، مما سيخلق أجواءً مفعمة بالحيوية للجماهير القادمة من المملكة العربية السعودية والرأس الأخضر ومن جميع أنحاء العالم.