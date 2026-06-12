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Book Cape Verde vs Saudi Arabia World Cup Tickets
نيهال أبو زيد

ترجمه

كيفية شراء تذاكر مباراة الرأس الأخضر ضد السعودية: أسعار تذاكر كأس العالم، ومعلومات عن استاد NRG، والمزيد

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التذاكر
كأس العالم
السعودية
كاب فيردي
سالم الدوسري
ريان مينديز

إليك الطريقة المثلى للحصول على تذاكر مباراة «فيردي» ضد «السعودية»

تستمر منافسات كأس العالم 2026 بمباراة مثيرة ضمن المجموعة H، حيث تلتقي الرأس الأخضر مع السعودية على ملعب NRG في هيوستن، بولاية تكساس.

ستحظى السعودية مرة أخرى بدعم هائل من جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا، في حين تواصل سمعة الرأس الأخضر المتنامية في عالم كرة القدم جذب الانتباه على الساحة العالمية.

يقدم موقع GOAL كل ما تحتاج لمعرفته حول كيفية شراء تذاكر مباراة الرأس الأخضر ضد السعودية، بما في ذلك أحدث أسعار التذاكر وخيارات الضيافة وأماكن شراء التذاكر عبر الإنترنت والمعلومات الأساسية عن استاد NRG.

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متى تقام مباراة الرأس الأخضر ضد السعودية؟

التاريخ والوقتالمباراةالموقعالتذاكر
26 يونيو 2026الرأس الأخضر ضد المملكة العربية السعوديةملعب NRG، هيوستنالتذاكر

مباريات السعودية في كأس العالم 2026

التاريخالمباراةالموقعالتذاكر
15 يونيو 2026المملكة العربية السعودية ضد أوروغوايملعب هارد روك، مياميالتذاكر
21 يونيو 2026إسبانيا ضد السعوديةملعب مرسيدس بنز، أتلانتاالتذاكر
26 يونيو 2026الرأس الأخضر ضد السعوديةملعب NRG، هيوستنتذاكر

مباريات الرأس الأخضر في كأس العالم 2026

التاريخالمباراةالمكانالتذاكر
15 يونيو 2026إسبانيا ضد الرأس الأخضرملعب لينكولن فاينانشال، فيلادلفياالتذاكر
21 يونيو 2026أوروغواي ضد الرأس الأخضرملعب فيلادلفيا، فيلادلفياالتذاكر
26 يونيو 2026الرأس الأخضر ضد المملكة العربية السعوديةملعب NRG، هيوستنتذاكر

كيف يمكنني الحصول على تذاكر مباراة الرأس الأخضر ضد السعودية؟

هناك عدة طرق يمكن للمشجعين من خلالها الحصول على تذاكر مباراة الرأس الأخضر ضد السعودية في كأس العالم 2026.

  • مبيعات الفيفا الرسمية: تواصل الفيفا طرح تذاكر إضافية خلال المراحل النهائية من المبيعات على أساس أسبقية الحجز.
  • منصة إعادة البيع التابعة للفيفا: يمكن للمشجعين شراء تذاكر معاد بيعها تم التحقق من صحتها مباشرة من مشجعين آخرين عبر سوق إعادة البيع الرسمي التابع للفيفا.
  • منصات بيع التذاكر الثانوية: تعد منصات مثل StubHub بديلاً آخر للحصول على مقاعد لمباريات كأس العالم التي تشهد إقبالاً كبيراً.
  • باقات الضيافة: توفر الباقات المميزة مقاعد مضمونة وصالات كبار الشخصيات وخدمات الطعام وتجارب حصرية في أيام المباريات.

من المتوقع أن تكون جميع تذاكر كأس العالم 2026 رقمية بالكامل وتدار من خلال تطبيق التذاكر الرسمي للفيفا على الهاتف المحمول.

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كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الرأس الأخضر ضد السعودية؟

تختلف أسعار تذاكر مباريات كأس العالم 2026 حسب فئة المقعد والمكان والطلب.

تبدأ أسعار تذاكر مرحلة المجموعات رسميًا من حوالي 60 دولارًا للفئات الدنيا، على الرغم من أن أسعار إعادة البيع للمباريات التي تشهد طلبًا مرتفعًا قد ترتفع بشكل كبير مع اقتراب يوم المباراة.

الفئةمرحلة المجموعاتدور الـ16 - ربع النهائينصف النهائي والنهائي
الفئة 1250 دولار - 400 دولار600 دولار - 1,200 دولار1,500 دولار - 6,730 دولار
الفئة 2150 دولار - 280 دولار400 دولار - 800 دولار1,000 دولار - 4,210 دولار
الفئة 3100 دولار - 200 دولار200 دولار - 500 دولار600 دولار - 2,790 دولار
الفئة 460 دولار - 120 دولار150 دولار - 350 دولار400 دولار - 2,030 دولار

كل ما تحتاج لمعرفته عن استاد NRG

ستقام مباراة الرأس الأخضر ضد المملكة العربية السعودية في استاد NRG في هيوستن، تكساس، أحد الملاعب الرياضية الرائدة التي تم اختيارها لاستضافة كأس العالم 2026.

يُعد هذا الملعب مقرًا لفريق «هيوستن تيكسانز» التابع للاتحاد الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL)، وقد استضاف العديد من الفعاليات الرياضية والترفيهية الكبرى، بما في ذلك مباريات «السوبر بول»، ومباريات كرة القدم الدولية، والحفلات الموسيقية الضخمة.

ومن المتوقع أن يستقبل ملعب NRG أكثر من 70,000 مشجع خلال مباريات كأس العالم، مما سيخلق أجواءً مفعمة بالحيوية للجماهير القادمة من المملكة العربية السعودية والرأس الأخضر وجميع أنحاء العالم.

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أسئلة الأكثر شيوعًا

أفضل وقت لشراء التذاكر هو في أقرب فرصة ممكنة، حيث من المتوقع أن ترتفع الأسعار بشكل كبير مع اقتراب موعد المباراة بسبب الطلب المرتفع على مباريات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة.

 

تبدأ أسعار التذاكر حاليًا من حوالي 60 إلى 120 دولارًا أمريكيًا حسب فئة المقعد وحجم الطلب على المباراة.

 

نعم، توفر منصة StubHub سياسات حماية للمشترين تضمن حصول الجماهير على تذاكر صالحة قبل موعد المباراة.

 

جميع تذاكر كأس العالم 2026 ستكون رقمية بالكامل، وسيتم إدارتها عبر تطبيق التذاكر الرسمي الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

 

نعم، تتوفر باقات الضيافة عبر شركاء الفيفا الرسميين ومنصات إعادة البيع المعتمدة، وتشمل مقاعد VIP وتجارب حصرية داخل الملعب.

 

نعم، يجب على المشجعين القادمين من خارج الولايات المتحدة التأكد من امتلاك التأشيرة أو تصريح السفر المناسب قبل السفر لحضور المباراة.