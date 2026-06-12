كيفية شراء تذاكر مباراة الرأس الأخضر ضد السعودية: أسعار تذاكر كأس العالم، ومعلومات عن استاد NRG، والمزيد

تستمر منافسات كأس العالم 2026 بمباراة مثيرة ضمن المجموعة H، حيث تلتقي الرأس الأخضر مع السعودية على ملعب NRG في هيوستن، بولاية تكساس.

ستحظى السعودية مرة أخرى بدعم هائل من جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا، في حين تواصل سمعة الرأس الأخضر المتنامية في عالم كرة القدم جذب الانتباه على الساحة العالمية.

يقدم موقع GOAL كل ما تحتاج لمعرفته حول كيفية شراء تذاكر مباراة الرأس الأخضر ضد السعودية، بما في ذلك أحدث أسعار التذاكر وخيارات الضيافة وأماكن شراء التذاكر عبر الإنترنت والمعلومات الأساسية عن استاد NRG.

متى تقام مباراة الرأس الأخضر ضد السعودية؟

التاريخ والوقت المباراة الموقع التذاكر 26 يونيو 2026 الرأس الأخضر ضد المملكة العربية السعودية ملعب NRG، هيوستن التذاكر

مباريات السعودية في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة الموقع التذاكر 15 يونيو 2026 المملكة العربية السعودية ضد أوروغواي ملعب هارد روك، ميامي التذاكر 21 يونيو 2026 إسبانيا ضد السعودية ملعب مرسيدس بنز، أتلانتا التذاكر 26 يونيو 2026 الرأس الأخضر ضد السعودية ملعب NRG، هيوستن تذاكر

مباريات الرأس الأخضر في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 15 يونيو 2026 إسبانيا ضد الرأس الأخضر ملعب لينكولن فاينانشال، فيلادلفيا التذاكر 21 يونيو 2026 أوروغواي ضد الرأس الأخضر ملعب فيلادلفيا، فيلادلفيا التذاكر 26 يونيو 2026 الرأس الأخضر ضد المملكة العربية السعودية ملعب NRG، هيوستن تذاكر

كيف يمكنني الحصول على تذاكر مباراة الرأس الأخضر ضد السعودية؟

هناك عدة طرق يمكن للمشجعين من خلالها الحصول على تذاكر مباراة الرأس الأخضر ضد السعودية في كأس العالم 2026.

مبيعات الفيفا الرسمية: تواصل الفيفا طرح تذاكر إضافية خلال المراحل النهائية من المبيعات على أساس أسبقية الحجز.

تواصل الفيفا طرح تذاكر إضافية خلال المراحل النهائية من المبيعات على أساس أسبقية الحجز. منصة إعادة البيع التابعة للفيفا: يمكن للمشجعين شراء تذاكر معاد بيعها تم التحقق من صحتها مباشرة من مشجعين آخرين عبر سوق إعادة البيع الرسمي التابع للفيفا.

يمكن للمشجعين شراء تذاكر معاد بيعها تم التحقق من صحتها مباشرة من مشجعين آخرين عبر سوق إعادة البيع الرسمي التابع للفيفا. منصات بيع التذاكر الثانوية: تعد منصات مثل StubHub بديلاً آخر للحصول على مقاعد لمباريات كأس العالم التي تشهد إقبالاً كبيراً.

تعد منصات مثل StubHub بديلاً آخر للحصول على مقاعد لمباريات كأس العالم التي تشهد إقبالاً كبيراً. باقات الضيافة: توفر الباقات المميزة مقاعد مضمونة وصالات كبار الشخصيات وخدمات الطعام وتجارب حصرية في أيام المباريات.

من المتوقع أن تكون جميع تذاكر كأس العالم 2026 رقمية بالكامل وتدار من خلال تطبيق التذاكر الرسمي للفيفا على الهاتف المحمول.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الرأس الأخضر ضد السعودية؟

تختلف أسعار تذاكر مباريات كأس العالم 2026 حسب فئة المقعد والمكان والطلب.

تبدأ أسعار تذاكر مرحلة المجموعات رسميًا من حوالي 60 دولارًا للفئات الدنيا، على الرغم من أن أسعار إعادة البيع للمباريات التي تشهد طلبًا مرتفعًا قد ترتفع بشكل كبير مع اقتراب يوم المباراة.

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ16 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولار - 280 دولار 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

كل ما تحتاج لمعرفته عن استاد NRG

ستقام مباراة الرأس الأخضر ضد المملكة العربية السعودية في استاد NRG في هيوستن، تكساس، أحد الملاعب الرياضية الرائدة التي تم اختيارها لاستضافة كأس العالم 2026.

يُعد هذا الملعب مقرًا لفريق «هيوستن تيكسانز» التابع للاتحاد الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL)، وقد استضاف العديد من الفعاليات الرياضية والترفيهية الكبرى، بما في ذلك مباريات «السوبر بول»، ومباريات كرة القدم الدولية، والحفلات الموسيقية الضخمة.

ومن المتوقع أن يستقبل ملعب NRG أكثر من 70,000 مشجع خلال مباريات كأس العالم، مما سيخلق أجواءً مفعمة بالحيوية للجماهير القادمة من المملكة العربية السعودية والرأس الأخضر وجميع أنحاء العالم.