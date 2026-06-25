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Book Austria vs Algeria World Cup Tickets
نيهال أبو زيد

ترجمه

كيفية شراء تذاكر مباراة الجزائر ضد النمسا في اللحظة الأخيرة: أسعار تذاكر كأس العالم، ومعلومات عن ملعب «جيها فيلد آت أروهيد» والمزيد

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التذاكر
كأس العالم
النمسا
الجزائر
رياض محرز
دافيد ألابا

إليك بالضبط كيفية حجز تذاكر مباراة الجزائر ضد النمسا

تلتقي الجزائر والنمسا هذا السبت في مباراة حاسمة ضمن الجولة الأخيرة من المجموعة J، حيث يتنافس الفريقان على ضمان مكان في دور الـ32. 

وبعد أن تعادل الفريقان في رصيدهما بثلاث نقاط، عقب فوزهما المهمين على الأردن، أصبح مصير كل منهما في مرحلة خروج المغلوب بين يديه تمامًا، في سيناريو كلاسيكي حيث «الفوز يعني التأهل». 

توقع معركة عصبية شرسة حيث يختبر هجوم «الثعالب» الديناميكي نظام النمساويين المنضبط الذي يعتمد على الضغط العالي، في سعيهما للحصول على المقعد المنشود في الدور التالي.

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متى تقام مباراة الجزائر ضد النمسا؟

التاريخ والوقتالمباراةالمكانالتذاكر
27 يونيو 2026 - 19:00الجزائر ضد النمساملعب GEHA في استاد أروهيد، كانساس سيتيالتذاكر

مباريات الجزائر في كأس العالم 2026

التاريخالمباراةالمكان والمدينةالنتيجة النهائية / التذاكر
16 يونيو 2026الأرجنتين ضد الجزائرملعب أروهيد، كانساس سيتي، ميزوري، الولايات المتحدة الأمريكية 3-0
22 يونيو 2026الأردن ضد الجزائرملعب ليفيز، سانتا كلارا (منطقة خليج سان فرانسيسكو)، الولايات المتحدة الأمريكية 1-2
27 يونيو 2026الجزائر ضد النمساملعب أروهيد، كانساس سيتي، ميسوري، الولايات المتحدة الأمريكية التذاكر

مباريات النمسا في كأس العالم 2026 

التاريخالمباراةالمكان والمدينةالنتيجة النهائية / التذاكر
16 يونيو 2026النمسا ضد الأردنملعب ليفيز، سانتا كلارا (سان فرانسيسكو)، الولايات المتحدة الأمريكية 3-1
22 يونيو 2026الأرجنتين ضد النمساملعب AT&T، أرلينغتون (دالاس)، الولايات المتحدة الأمريكية 2-0
27 يونيو 2026الجزائر ضد النمساملعب أروهيد، كانساس سيتي، ميسوري، الولايات المتحدة الأمريكية التذاكر

كيف يمكنني الحصول على تذاكر مباراة الجزائر ضد النمسا؟

هناك عدة طرق يمكن للمشجعين من خلالها الحصول على تذاكر مباراة الجزائر ضد النمسا في كأس العالم 2026.

  • المبيعات الرسمية للفيفا: تواصل الفيفا طرح التذاكر المتوفرة خلال مراحل البيع المختلفة وفقًا لمبدأ «من يأتي أولاً يخدم أولاً».
  • منصة إعادة البيع التابعة للفيفا: يمكن للمشجعين شراء تذاكر معتمدة معاد بيعها مباشرةً من المشجعين الذين لم يعد بإمكانهم الحضور.
  • منصات بيع التذاكر الثانوية: تُعد منصات مثل StubHub وسيلة بديلة لحجز مقاعد لمباريات كأس العالم التي تشهد إقبالاً كبيراً.
  • باقات الضيافة: تشمل التجارب المتميزة مقاعد كبار الشخصيات، والصالات الخاصة، وخدمات الطعام الحصرية، والأولوية في دخول الملعب.

من المتوقع أن يتم تسليم جميع تذاكر كأس العالم رقميًا عبر نظام التذاكر عبر الهاتف المحمول التابع للفيفا. يجب على المشجعين التأكد من تطابق تفاصيل الحساب عبر المنصات المختلفة لتسهيل عمليات النقل والدخول.

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كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الجزائر ضد النمسا؟

تختلف أسعار تذاكر مباريات كأس العالم 2026 تبعًا لموقع الملعب وفئة المقاعد والطلب على المباراة.

من المتوقع أن تبدأ أسعار تذاكر مرحلة المجموعات للمستوى المبتدئ من حوالي 60 دولارًا في أدنى فئات الفيفا، في حين يمكن أن تتجاوز أسعار المقاعد المميزة في الطبقات السفلية ومقاعد الضيافة 1,000 دولار للمباريات البارزة.

بالنسبة لمباراة الجزائر ضد النمسا، من المتوقع أن تبدأ عروض إعادة البيع الحالية من حوالي 180 دولارًا إلى 350 دولارًا للمقاعد في الطبقة العليا، مع ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ مع اقتراب موعد المباراة.

الفئةمرحلة المجموعاتدور الـ16 - ربع النهائينصف النهائي والنهائي
الفئة 1250 دولار - 400 دولار600 دولار - 1,200 دولار1,500 دولار - 6,730 دولار
الفئة 2150 دولارًا - 280 دولارًا400 دولار - 800 دولار1,000 دولار - 4,210 دولار
الفئة 3100 دولار - 200 دولار200 دولار - 500 دولار600 دولار - 2,790 دولار
الفئة 460 دولار - 120 دولار150 دولار - 350 دولار400 دولار - 2,030 دولار

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب GEHA في استاد أروهيد

ستقام مباراة الجزائر ضد النمسا في ملعب GEHA في استاد أروهيد بمدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري، وهو أحد أكثر الملاعب الرياضية صخبًا وشهرةً في أمريكا الشمالية.

يُعد هذا الملعب موطناً لفريق «كانساس سيتي تشيفز» الذي يلعب في دوري كرة القدم الأمريكية (NFL)، وقد اكتسب شهرة عالمية بفضل أجوائه المثيرة وحشود الجماهير الضخمة التي تملأه. ومن المتوقع أن يصبح هذا الملعب أحد أبرز مواقع استضافة كأس العالم لكرة القدم 2026.

تبلغ سعة ملعب أروهيد أكثر من 70,000 مقعد، ومن المقرر أن يستضيف عدة مباريات رئيسية خلال البطولة.

يمكن للجماهير التي ستحضر مباراة الجزائر ضد النمسا توقع ما يلي:

  • أنظمة حديثة للتذاكر الرقمية ودخول الملعب
  • شاشات فيديو عالية الدقة كبيرة ورؤية ممتازة
  • مناطق موسعة لتقديم الطعام والمشروبات والضيافة
  • خدمات مخصصة لركوب السيارات المشتركة والحافلات في يوم المباراة
  • سهولة الوصول من وسط مدينة كانساس سيتي ومطار كانساس سيتي الدولي
  • أجواء حماسية للمشجعين في جميع أنحاء منطقة الاستاد

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