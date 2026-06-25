تلتقي الجزائر والنمسا هذا السبت في مباراة حاسمة ضمن الجولة الأخيرة من المجموعة J، حيث يتنافس الفريقان على ضمان مكان في دور الـ32.

وبعد أن تعادل الفريقان في رصيدهما بثلاث نقاط، عقب فوزهما المهمين على الأردن، أصبح مصير كل منهما في مرحلة خروج المغلوب بين يديه تمامًا، في سيناريو كلاسيكي حيث «الفوز يعني التأهل».

توقع معركة عصبية شرسة حيث يختبر هجوم «الثعالب» الديناميكي نظام النمساويين المنضبط الذي يعتمد على الضغط العالي، في سعيهما للحصول على المقعد المنشود في الدور التالي.

متى تقام مباراة الجزائر ضد النمسا؟

التاريخ والوقت المباراة المكان التذاكر 27 يونيو 2026 - 19:00 الجزائر ضد النمسا ملعب GEHA في استاد أروهيد، كانساس سيتي التذاكر

مباريات الجزائر في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان والمدينة النتيجة النهائية / التذاكر 16 يونيو 2026 الأرجنتين ضد الجزائر ملعب أروهيد، كانساس سيتي، ميزوري، الولايات المتحدة الأمريكية 3-0 22 يونيو 2026 الأردن ضد الجزائر ملعب ليفيز، سانتا كلارا (منطقة خليج سان فرانسيسكو)، الولايات المتحدة الأمريكية 1-2 27 يونيو 2026 الجزائر ضد النمسا ملعب أروهيد، كانساس سيتي، ميسوري، الولايات المتحدة الأمريكية التذاكر

مباريات النمسا في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان والمدينة النتيجة النهائية / التذاكر 16 يونيو 2026 النمسا ضد الأردن ملعب ليفيز، سانتا كلارا (سان فرانسيسكو)، الولايات المتحدة الأمريكية 3-1 22 يونيو 2026 الأرجنتين ضد النمسا ملعب AT&T، أرلينغتون (دالاس)، الولايات المتحدة الأمريكية 2-0 27 يونيو 2026 الجزائر ضد النمسا ملعب أروهيد، كانساس سيتي، ميسوري، الولايات المتحدة الأمريكية التذاكر

كيف يمكنني الحصول على تذاكر مباراة الجزائر ضد النمسا؟

هناك عدة طرق يمكن للمشجعين من خلالها الحصول على تذاكر مباراة الجزائر ضد النمسا في كأس العالم 2026.

المبيعات الرسمية للفيفا: تواصل الفيفا طرح التذاكر المتوفرة خلال مراحل البيع المختلفة وفقًا لمبدأ «من يأتي أولاً يخدم أولاً».

تواصل الفيفا طرح التذاكر المتوفرة خلال مراحل البيع المختلفة وفقًا لمبدأ «من يأتي أولاً يخدم أولاً». منصة إعادة البيع التابعة للفيفا: يمكن للمشجعين شراء تذاكر معتمدة معاد بيعها مباشرةً من المشجعين الذين لم يعد بإمكانهم الحضور.

يمكن للمشجعين شراء تذاكر معتمدة معاد بيعها مباشرةً من المشجعين الذين لم يعد بإمكانهم الحضور. منصات بيع التذاكر الثانوية: تُعد منصات مثل StubHub وسيلة بديلة لحجز مقاعد لمباريات كأس العالم التي تشهد إقبالاً كبيراً.

تُعد منصات مثل StubHub وسيلة بديلة لحجز مقاعد لمباريات كأس العالم التي تشهد إقبالاً كبيراً. باقات الضيافة: تشمل التجارب المتميزة مقاعد كبار الشخصيات، والصالات الخاصة، وخدمات الطعام الحصرية، والأولوية في دخول الملعب.

من المتوقع أن يتم تسليم جميع تذاكر كأس العالم رقميًا عبر نظام التذاكر عبر الهاتف المحمول التابع للفيفا. يجب على المشجعين التأكد من تطابق تفاصيل الحساب عبر المنصات المختلفة لتسهيل عمليات النقل والدخول.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الجزائر ضد النمسا؟

تختلف أسعار تذاكر مباريات كأس العالم 2026 تبعًا لموقع الملعب وفئة المقاعد والطلب على المباراة.

من المتوقع أن تبدأ أسعار تذاكر مرحلة المجموعات للمستوى المبتدئ من حوالي 60 دولارًا في أدنى فئات الفيفا، في حين يمكن أن تتجاوز أسعار المقاعد المميزة في الطبقات السفلية ومقاعد الضيافة 1,000 دولار للمباريات البارزة.

بالنسبة لمباراة الجزائر ضد النمسا، من المتوقع أن تبدأ عروض إعادة البيع الحالية من حوالي 180 دولارًا إلى 350 دولارًا للمقاعد في الطبقة العليا، مع ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ مع اقتراب موعد المباراة.

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ16 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولارًا - 280 دولارًا 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب GEHA في استاد أروهيد

ستقام مباراة الجزائر ضد النمسا في ملعب GEHA في استاد أروهيد بمدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري، وهو أحد أكثر الملاعب الرياضية صخبًا وشهرةً في أمريكا الشمالية.

يُعد هذا الملعب موطناً لفريق «كانساس سيتي تشيفز» الذي يلعب في دوري كرة القدم الأمريكية (NFL)، وقد اكتسب شهرة عالمية بفضل أجوائه المثيرة وحشود الجماهير الضخمة التي تملأه. ومن المتوقع أن يصبح هذا الملعب أحد أبرز مواقع استضافة كأس العالم لكرة القدم 2026.

تبلغ سعة ملعب أروهيد أكثر من 70,000 مقعد، ومن المقرر أن يستضيف عدة مباريات رئيسية خلال البطولة.

يمكن للجماهير التي ستحضر مباراة الجزائر ضد النمسا توقع ما يلي: