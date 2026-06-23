كيفية شراء تذاكر مباراة البوسنة والهرسك ضد قطر: أسعار تذاكر كأس العالم، ومعلومات عن ملعب «لومين فيلد»، والمزيد

من المقرر أن تُقام مباراة البوسنة والهرسك ضد قطر على ملعب «لومين فيلد» في سياتل يوم 24 يونيو في إطار كأس العالم 2026.

يقدم موقع GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته حول شراء تذاكر مباراة البوسنة والهرسك ضد قطر، بما في ذلك أسعار التذاكر وخيارات الضيافة ومعلومات عن الملعب، بالإضافة إلى الأماكن التي يمكن للمشجعين من خلالها الحصول على أرخص المقاعد قبل نفاذها.

متى ستقام مباراة البوسنة والهرسك ضد قطر؟

التاريخ والوقت المباراة المكان التذاكر 24 يونيو 2026 - 19:00 البوسنة والهرسك ضد قطر ملعب لومن فيلد، سياتل التذاكر

مباريات البوسنة والهرسك في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان والمدينة التذاكر 12 يونيو 2026 كندا ضد البوسنة والهرسك ملعب BMO تورونتو، كندا 1-1 18 يونيو 2026 سويسرا ضد البوسنة والهرسك ملعب SoFi في إنجلوود (لوس أنجلوس)، الولايات المتحدة الأمريكية 4-1 24 يونيو 2026 البوسنة والهرسك ضد قطر ملعب لومن في سياتل، الولايات المتحدة الأمريكية التذاكر

مباريات كأس العالم 2026 في قطر التاريخ المباراة المكان والمدينة التذاكر 13 يونيو 2026 قطر ضد سويسرا ملعب ليفيز في سانتا كلارا (منطقة خليج سان فرانسيسكو)، الولايات المتحدة الأمريكية 1-1 18 يونيو 2026 كندا ضد قطر ملعب بي سي بليس ، فانكوفر، كندا 6-0 24 يونيو 2026 البوسنة والهرسك ضد قطر ملعب لومن في سياتل، الولايات المتحدة الأمريكية التذاكر

كيف يمكنني الحصول على تذاكر مباراة البوسنة والهرسك ضد قطر؟

هناك عدة طرق يمكن للمشجعين من خلالها الحصول على تذاكر مباراة البوسنة والهرسك ضد قطر في كأس العالم 2026.

مبيعات الفيفا الرسمية: تواصل الفيفا طرح التذاكر المتوفرة خلال مراحل بيع متعددة، بما في ذلك السحوبات العشوائية وفترات البيع على أساس «من يأتي أولاً يخدم أولاً».

تواصل الفيفا طرح التذاكر المتوفرة خلال مراحل بيع متعددة، بما في ذلك السحوبات العشوائية وفترات البيع على أساس «من يأتي أولاً يخدم أولاً». سوق إعادة بيع التذاكر التابع للفيفا: يمكن للمشجعين شراء تذاكر معتمدة معروضة لإعادة البيع مباشرةً من المشجعين الآخرين عبر منصة تبادل التذاكر الرسمية التابعة للفيفا.

يمكن للمشجعين شراء تذاكر معتمدة معروضة لإعادة البيع مباشرةً من المشجعين الآخرين عبر منصة تبادل التذاكر الرسمية التابعة للفيفا. أسواق التذاكر الثانوية: لا يزال موقع StubHub خيارًا بديلًا للحصول على مقاعد لمباريات كأس العالم التي نفدت تذاكرها.

لا يزال موقع StubHub خيارًا بديلًا للحصول على مقاعد لمباريات كأس العالم التي نفدت تذاكرها. باقات الضيافة: يمكن للمشجعين الباحثين عن تجارب مميزة شراء باقات مقاعد VIP التي تشمل دخول الصالات، والوجبات، وخدمات الضيافة الحصرية في أيام المباريات.

من المتوقع أن تكون جميع تذاكر كأس العالم للفيفا رقمية وتدار من خلال تطبيق التذاكر الرسمي للفيفا على الهاتف المحمول.

على المشجعين الباحثين عن أرخص تذاكر مباراة البوسنة والهرسك ضد قطر حجز مقاعدهم مبكرًا قبل أن ترتفع الأسعار مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة البوسنة والهرسك ضد قطر؟

أدخلت الفيفا نموذج تسعير ديناميكي لكأس العالم 2026، مما يعني أن أسعار التذاكر تختلف حسب فئة المقاعد وتوافرها والطلب العام.

تظل مباريات دور المجموعات من بين الفرص الأكثر تكلفة معقولة للمشجعين لتجربة كأس العالم مباشرةً، خاصةً خلال فترات البيع المبكرة.

من المتوقع حاليًا أن تبدأ أسعار أرخص تذاكر مباراة البوسنة والهرسك ضد قطر من حوالي 70 إلى 140 دولارًا أمريكيًا، اعتمادًا على موقع المقاعد وظروف سوق إعادة البيع.

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ16 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولار - 280 دولار 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

كل ما تحتاج معرفته عن ملعب لومن فيلد

ستقام مباراة البوسنة والهرسك ضد قطر في ملعب لومن فيلد في سياتل، واشنطن، وهو أحد أكثر ملاعب كرة القدم صخبًا وشهرةً في أمريكا الشمالية.

يُعد هذا الملعب، الذي يستضيف فريق سياتل سي هوكس التابع للاتحاد الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL) وفريق سياتل ساوندرز التابع للدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)، مشهورًا بأجوائه الرائعة ومشجعيه المتحمسين.

من المتوقع أن يستضيف ملعب لومن فيلد أكثر من 68,000 مشجع خلال مباريات كأس العالم 2026، كما سيستضيف العديد من المباريات الكبرى طوال فترة البطولة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تصبح سياتل إحدى المدن المضيفة البارزة للبطولة بفضل ثقافتها الكروية وجماهيرها الحماسية وبنيتها التحتية الحديثة.