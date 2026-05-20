كيفية شراء تذاكر مباراة البوسنة والهرسك ضد قطر: أسعار تذاكر كأس العالم، ومعلومات عن ملعب لومن، والمزيد

من المقرر أن تقام مباراة البوسنة والهرسك ضد قطر في ملعب «لومين فيلد» بسياتل يوم 24 يونيو في كأس العالم 2026.

تواصل البوسنة والهرسك بناء جيل موهوب قادر على منافسة أقوى الدول الأوروبية، بينما تصل قطر بخبرة قيّمة في البطولات بعد مشاركاتها الأخيرة على الساحة الدولية.

يقدم موقع GOAL كل ما تحتاج لمعرفته حول شراء تذاكر مباراة البوسنة والهرسك ضد قطر، بما في ذلك أسعار التذاكر وخيارات الضيافة ومعلومات عن الملعب وأين يمكن للمشجعين الحصول على أرخص المقاعد قبل نفاذها.

متى تقام مباراة البوسنة والهرسك ضد قطر؟

التاريخ والوقت المباراة الموقع التذاكر 24 يونيو 2026 - 19:00 البوسنة والهرسك ضد قطر ملعب لومن، سياتل التذاكر

مباريات البوسنة والهرسك في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان والمدينة التذاكر 12 يونيو 2026 كندا ضد البوسنة والهرسك ملعب BMO تورونتو، كندا التذاكر 18 يونيو 2026 سويسرا ضد البوسنة والهرسك ملعب SoFi إنجلوود (لوس أنجلوس)، الولايات المتحدة الأمريكية التذاكر 24 يونيو 2026 البوسنة والهرسك ضد قطر ملعب لومن فيلد سياتل، الولايات المتحدة الأمريكية تذاكر

مباريات كأس العالم 2026 في قطر التاريخ المباراة المكان والمدينة التذاكر 13 يونيو 2026 قطر ضد سويسرا ملعب ليفيز سانتا كلارا (منطقة خليج سان فرانسيسكو)، الولايات المتحدة الأمريكية التذاكر 18 يونيو 2026 كندا ضد قطر بي سي بليس فانكوفر، كندا التذاكر 24 يونيو 2026 البوسنة والهرسك ضد قطر لومين فيلد ، سياتل، الولايات المتحدة الأمريكية تذاكر

كيف يمكنني الحصول على تذاكر مباراة البوسنة والهرسك ضد قطر؟

هناك عدة طرق يمكن للمشجعين من خلالها الحصول على تذاكر مباراة البوسنة والهرسك ضد قطر في كأس العالم 2026.

مبيعات الفيفا الرسمية: تواصل الفيفا طرح التذاكر المتوفرة خلال مراحل بيع متعددة، بما في ذلك السحوبات العشوائية وفترات البيع على أساس أسبقية الحجز.

سوق إعادة بيع تذاكر الفيفا: يمكن للمشجعين شراء تذاكر معاد بيعها تم التحقق من صحتها مباشرة من المشجعين الآخرين عبر منصة تبادل التذاكر الرسمية التابعة للفيفا.

أسواق التذاكر الثانوية: يظل موقع StubHub بديلاً لتأمين مقاعد لمباريات كأس العالم التي نفدت تذاكرها.

باقات الضيافة: يمكن للمشجعين الباحثين عن تجارب مميزة شراء باقات مقاعد VIP مع دخول إلى الصالات وتقديم الطعام وخدمات ضيافة حصرية في أيام المباريات.

من المتوقع أن تكون جميع تذاكر كأس العالم للفيفا رقمية وتدار من خلال تطبيق التذاكر الرسمي للفيفا على الهاتف المحمول.

يجب على المشجعين الباحثين عن أرخص تذاكر مباراة البوسنة والهرسك ضد قطر حجز مقاعدهم مبكرًا قبل أن ترتفع الأسعار مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة البوسنة والهرسك ضد قطر؟

أدخلت الفيفا نموذج تسعير ديناميكي لكأس العالم 2026، مما يعني أن أسعار التذاكر تختلف حسب فئة المقاعد وتوافرها والطلب العام.

تظل مباريات دور المجموعات من بين الفرص الأكثر تكلفة للمشجعين لتجربة كأس العالم مباشرة، خاصة خلال فترات البيع المبكرة.

من المتوقع حاليًا أن تبدأ أسعار أرخص تذاكر مباراة البوسنة والهرسك ضد قطر من حوالي 70 إلى 140 دولارًا أمريكيًا، وذلك حسب موقع المقعد وظروف سوق إعادة البيع.

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ16 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولار - 280 دولار 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

كل ما تحتاج لمعرفته عن ملعب لومن

ستقام مباراة البوسنة والهرسك ضد قطر في ملعب لومن في سياتل، واشنطن، أحد أكثر ملاعب كرة القدم صخبًا وشهرةً في أمريكا الشمالية.

يُعرف الملعب، الذي يستضيف فريق سياتل سي هوكس التابع للاتحاد الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL) وفريق سياتل ساوندرز التابع للدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)، بأجوائه الرائعة ومشجعيه المتحمسين.

من المتوقع أن يستضيف ملعب لومن فيلد أكثر من 68,000 مشجع خلال مباريات كأس العالم 2026، وسيشهد العديد من المباريات الهامة طوال البطولة.

من المتوقع على نطاق واسع أن تصبح سياتل واحدة من المدن المضيفة البارزة للبطولة بفضل ثقافتها الكروية وجماهيرها الحماسية وبنيتها التحتية الحديثة.