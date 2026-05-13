تستهل البرتغال مشوارها في المجموعة K من تصفيات كأس العالم 2026 بمواجهة جمهورية الكونغو الديمقراطية في هيوستن، تكساس، يوم 17 يونيو.

يقدم موقع GOAL كل ما تحتاج لمعرفته حول حجز تذاكر مباراة البرتغال ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك أماكن الشراء وأسعار التذاكر والمعلومات الأساسية عن الملعب.

متى تقام مباراة البرتغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية في كأس العالم 2026؟

كأس العالم - المجموعة 11 NRG Stadium

مباريات البرتغال في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 17 يونيو 2026 البرتغال ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية ملعب NRG، هيوستن التذاكر 23 يونيو 2026 البرتغال ضد أوزبكستان ملعب NRG، هيوستن تذاكر 27 يونيو 2026 كولومبيا ضد البرتغال ملعب هارد روك، ميامي تذاكر

مباريات جمهورية الكونغو الديمقراطية في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 17 يونيو 2026 البرتغال ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية ملعب NRG، هيوستن التذاكر 23 يونيو 2026 كولومبيا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية ملعب أكرون، زابوبان التذاكر 27 يونيو 2026 جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوزبكستان ملعب مرسيدس بنز، أتلانتا التذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة البرتغال ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). ونظرًا للطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس أسبقية الحجز. على عكس السحوبات، تتم هذه المعاملات في الوقت الفعلي. هذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرة من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub. غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد طلبًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة البرتغال ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية؟

يمكن أن تختلف أسعار تذاكر كأس العالم بشكل كبير بناءً على فئة المقعد ومدى قربنا من يوم المباراة.

بالنسبة لمباراة البرتغال ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية في هيوستن، تعد أسعار التذاكر الأساسية حاليًا أكبر عامل جذب للمشجعين ذوي الميزانية المحدودة. مع خروج الدولة المضيفة إلى الملعب لخوض المباراة الحاسمة في ختام دور المجموعات، من المتوقع أن يكون الطلب على التذاكر من بين أعلى المعدلات في الجولة الافتتاحية.

حاليًا، تتوفر أرخص التذاكر بسعر يتراوح بين 400 و550 دولارًا تقريبًا في الطوابق العليا من الملعب.

وفيما يلي تفاصيل الأسعار:

الفئة 3 (الفئة العليا): 400 دولار - 750 دولار

الفئة 2 (المستوى المتوسط): 800 دولار - 1,300 دولار

الفئة 1 (المستوى الأدنى/الخط الجانبي): 1,500 دولار - 3,500 دولار

الضيافة/كبار الشخصيات: 4,000 دولار أمريكي فأكثر

من المهم ملاحظة أن هذه الأسعار قابلة للتغيير بناءً على طلب السوق. ونظرًا لأن هيوستن تعد وجهة عالمية رائدة ومحورًا رئيسيًا للفريق المضيف، فمن المتوقع أن يكون الطلب المحلي مرتفعًا للغاية. لذا، فإن حجز تذاكر الفئة 3 المتاحة مبكرًا هو الخطوة الأذكى للمشجعين المهتمين بالميزانية والذين يتطلعون إلى مشاهدة هذه المواجهة الحاسمة.

سجل المواجهات المباشرة بين البرتغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية

كل ما تحتاج لمعرفته عن استاد هيوستن

يعد ملعب NRG في هيوستن، تكساس، أحد الملاعب الرئيسية لكأس العالم 2026. طوال فترة البطولة، سيُشار إلى الملعب رسميًا باسم ملعب هيوستن. سيستضيف الملعب سبع مباريات في المجموع، بما في ذلك مباراتان في مرحلة خروج المغلوب. يتسع الملعب لحوالي 72,000 مشجع لمباريات كأس العالم.

في حين أن الملعب يستخدم عادةً العشب الصناعي لمباريات دوري كرة القدم الأمريكية (NFL)، فإنه يخضع حاليًا لعملية تحويل إلى ملعب عشبي طبيعي وفقًا لمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA). ويشمل ذلك نظام تهوية "sub-air" للحفاظ على العشب في ظل حرارة تكساس.

يتميز الملعب بسقف قابل للسحب، مما يتيح التحكم في درجة الحرارة خلال صيف هيوستن الرطب.