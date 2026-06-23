تواصل البرتغال مسيرتها في المجموعة K من تصفيات كأس العالم 2026 بمواجهة أوزبكستان في هيوستن، تكساس، يوم 23 يونيو.

يقدم موقع GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته حول حجز تذاكر مباراة البرتغال وأوزبكستان، بما في ذلك أماكن الشراء وأسعار التذاكر والمعلومات الأساسية عن الملعب.

متى ستقام مباراة البرتغال وأوزبكستان في كأس العالم 2026؟

كأس العالم - المجموعة 11 إن آر جي

مباريات البرتغال في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان النتيجة النهائية / التذاكر 17 يونيو 2026 البرتغال ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية ملعب NRG، هيوستن 1-1 23 يونيو 2026 البرتغال ضد أوزبكستان ملعب NRG، هيوستن التذاكر 27 يونيو 2026 كولومبيا ضد البرتغال ملعب هارد روك، ميامي التذاكر

مباريات أوزبكستان في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان النتيجة النهائية / التذاكر 17 يونيو 2026 أوزبكستان ضد كولومبيا ملعب أزتيكا، مكسيكو سيتي 1-3 23 يونيو 2026 البرتغال ضد أوزبكستان ملعب NRG، هيوستن التذاكر 27 يونيو 2026 جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوزبكستان ملعب مرسيدس-بنز، أتلانتا التذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة البرتغال ضد أوزبكستان؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت السحوبات الرسمية الرئيسية على تذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات «فيزا» وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). ونظرًا للطلب الذي حطم الأرقام القياسية، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس «من يأتي أولاً يخدم أولاً». وعلى عكس عمليات السحب، فإن هذه المعاملات تتم في الوقت الفعلي. وهذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرةً من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للمشجعين شراء وبيع التذاكر التي تم التحقق منها بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub. غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد إقبالًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة البرتغال وأوزبكستان؟

يمكن أن تختلف أسعار تذاكر كأس العالم بشكل كبير بناءً على فئة المقعد ومدى قربنا من يوم المباراة.

بالنسبة لمباراة البرتغال وأوزبكستان في هيوستن، تُعد أسعار الفئة الأساسية حاليًا أكبر عامل جذب للمشجعين ذوي الميزانية المحدودة. ومع خوض الدولة المضيفة المباراة الحاسمة في ختام دور المجموعات، من المتوقع أن يكون الطلب على هذه المباراة من بين أعلى المعدلات في الجولة الافتتاحية.

حاليًا، تتوفر أرخص التذاكر بسعر يتراوح بين 400 و550 دولارًا تقريبًا في الطوابق العليا من الملعب.

وفيما يلي تفاصيل الأسعار:

الفئة 3 (الطابق العلوي): 400 - 750 دولارًا

الفئة 2 (الطبقة الوسطى): 800 - 1,300 دولار

الفئة 1 (الطابق السفلي/الخط الجانبي): 1,500 - 3,500 دولار

الضيافة/كبار الشخصيات: 4,000 دولار أمريكي فأكثر

من المهم ملاحظة أن هذه الأسعار قابلة للتغيير بناءً على طلب السوق. ونظرًا لأن هيوستن تعد وجهة عالمية رائدة ومحورًا رئيسيًّا للفريق المضيف، فمن المتوقع أن يكون الطلب المحلي مرتفعًا بشكل استثنائي. ويُعد حجز تذاكر الفئة 3 المتاحة مبكرًا الخطوة الأذكى للمشجعين المهتمين بالميزانية والراغبين في مشاهدة هذه المواجهة الحاسمة.

سجل المواجهات المباشرة بين البرتغال وأوزبكستان

البرتغال المباراة الأخيرة أوزباكستان 1 انتصار 0 تعادل 0 انتصار البرتغال 5 - 2 أوزبكستان 5 الأهداف المسجلة 2 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 1/1 سجل كلا الفريقين 1/1

كل ما تحتاج معرفته عن استاد هيوستن

يعد استاد NRG في هيوستن، تكساس، أحد الملاعب الرئيسية لكأس العالم FIFA 2026. وطوال فترة البطولة، سيُشار إلى الملعب رسميًا باسم «استاد هيوستن». وسيستضيف الملعب سبع مباريات إجمالًا، بما في ذلك مباراتان في مرحلة خروج المغلوب. ويتسع الملعب لحوالي 72,000 مشجع لمباريات كأس العالم.

ورغم أن الملعب يستخدم عادةً العشب الصناعي لمباريات دوري كرة القدم الأمريكية (NFL)، إلا أنه يجري حاليًا تحويله إلى ملعب عشبي طبيعي وفقًا لمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA).

يتميز الملعب بسقف قابل للطي، مما يتيح التحكم في درجة الحرارة خلال فصل الصيف الرطب في هيوستن.