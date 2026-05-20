كيفية شراء تذاكر مباراة البرازيل وهايتي: أسعار تذاكر كأس العالم، ومعلومات عن ملعب لينكولن فاينانشال فيلد، والمزيد

تتوجه البرازيل إلى الساحل الشرقي لخوض مباراة مثيرة ضمن المجموعة C ضد هايتي، في لقاء يُتوقع أن يكون من أكثر المباريات إثارة في الجولة الافتتاحية لكأس العالم 2026.

يصل المنتخب البرازيلي، بقيادة جيل من النجوم العالميين وورثة إرث "جوغا بونيتو"، إلى فيلادلفيا ساعياً إلى تأكيد هيمنته في مرحلة مبكرة من البطولة.

تصل هايتي كرمز للصمود والطموح المتزايد في منطقة الكونكاكاف. وتسعى إلى تحويل ملعب لينكولن فاينانشال فيلد إلى بحر من اللونين الأحمر والأزرق في هذه المواجهة التاريخية ضد حامل اللقب خمس مرات.

متى تقام مباراة البرازيل وهايتي في كأس العالم 2026؟

كأس العالم - المجموعة 3 Lincoln Financial Field

مباريات البرازيل في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 14 يونيو 2026 البرازيل ضد المغرب ملعب ميتلايف، إيست رذرفورد التذاكر 20 يونيو 2026 البرازيل ضد هايتي ملعب لينكولن فاينانشال، فيلادلفيا التذاكر 25 يونيو 2026 اسكتلندا ضد البرازيل ملعب هارد روك، ميامي جاردنز التذاكر

مباريات هايتي في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 14 يونيو 2026 هايتي ضد اسكتلندا ملعب جيليت، فوكسبورو التذاكر 20 يونيو 2026 البرازيل ضد هايتي ملعب لينكولن فاينانشال، فيلادلفيا التذاكر 25 يونيو 2026 المغرب ضد هايتي ملعب مرسيدس بنز، أتلانتا التذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة البرازيل ضد هايتي؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). ونظرًا للطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس أسبقية الحجز. على عكس السحوبات، تتم هذه المعاملات في الوقت الفعلي. هذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرة من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub. غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد طلبًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة البرازيل وهايتي؟

يمكن أن تختلف أسعار تذاكر كأس العالم بشكل كبير بناءً على فئة المقعد ومدى قربنا من يوم المباراة.

بالنسبة لمباراة البرازيل ضد هايتي في فيلادلفيا، تعد أسعار التذاكر الأساسية حاليًا عامل جذب كبير للمشجعين ذوي الميزانية المحدودة. مع دخول البطل الخماسي الملعب في أحد المراكز الرياضية الرائدة على الساحل الشرقي، من المتوقع أن يكون الطلب على هذه المباراة ضمن المجموعة C من بين أعلى المعدلات لأي مباراة محايدة في الجولة الافتتاحية.

في الوقت الحالي، تتراوح أسعار أرخص التذاكر بين 120 و200 دولار تقريبًا في الطوابق العليا من الملعب، وذلك لمن حصلوا عليها عبر القنوات الرسمية. أما في السوق الثانوية، فقد شوهدت أسعار التذاكر الأساسية تبدأ من حوالي 912 دولارًا.

وفيما يلي تفاصيل الأسعار:

الفئة 3 (الطابق العلوي): 120 دولارًا – 450 دولارًا

الفئة 2 (الطابق الأوسط): 500 – 900 دولار

الفئة 1 (الطابق السفلي/الخط الجانبي): 1,250 دولار – 2,500 دولار

الضيافة/كبار الشخصيات: 3,500 دولار أمريكي فأكثر

من المهم ملاحظة أن هذه الأسعار قابلة للتغيير بناءً على طلب السوق. نظرًا لأن فيلادلفيا تعد وجهة عالمية رائدة وهذه المباراة تعتبر مباراة حاسمة في المجموعة C للبرازيل، فإن الطلب المحلي والسياحي مرتفع للغاية. يعد حجز تذاكر الفئة 3 المتاحة مبكرًا هو الخطوة الأذكى للمشجعين المهتمين بالميزانية والذين يتطلعون إلى مشاهدة هذه المباراة في ملعب لينكولن فاينانشال فيلد.

سجل المواجهات المباشرة بين البرازيل وهايتي





البرازيل آخر مباراتان هايتي 2 انتصاران 0 تعادل 0 انتصار البرازيل 7 - 1 هاييتي

هاييتي 0 - 6 البرازيل 13 الأهداف المسجلة 1 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 2/2 سجل كلا الفريقين 1/2

كل ما تحتاج لمعرفته عن ملعب لينكولن فاينانشال فيلد

يُعد ملعب فيلادلفيا، المعروف تجاريًا باسم «لينكولن فاينانشال فيلد» (والذي أُطلق عليه اسم «ملعب فيلادلفيا» خصيصًا لهذه البطولة)، معلمًا معماريًا ووجهة رياضية رائدة في وادي ديلاوير.

بالنسبة لكأس العالم 2026، سيتم تشغيل الملعب بسعة تبلغ حوالي 69,000 مقعد. ويشتهر الملعب بمدرجاته شديدة الانحدار التي تضع المشجعين على مسافة قريبة جدًا من أحداث المباراة، ويُعرف بأنه أحد أكثر الأماكن حيوية في الولايات المتحدة.