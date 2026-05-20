كيفية شراء تذاكر مباراة البرازيل والمغرب: أسعار تذاكر كأس العالم، ومعلومات عن ملعب ميتلايف، والمزيد

بالنسبة للكثيرين، لا تبدأ بطولة كأس العالم حقاً إلا عندما تخطو البرازيل إلى الملعب، ولن يضطر المشجعون إلى الانتظار طويلاً هذا الصيف، حيث ستخوض "ملكات السامبا" مباراتها الافتتاحية ضد المغرب في ملعب ميتلايف في اليوم الثالث من البطولة (13 يونيو).

قد تكون البرازيل هي المرشحة للفوز، لكن حاملة اللقب خمس مرات لا يمكنها الاستهانة بالمغرب. فقد غيرت "أسود الأطلس" مسار كأس العالم 2022 بوصولها إلى الدور نصف النهائي، وحافظت على زخمها منذ ذلك الحين.

متى تقام مباراة كأس العالم بين البرازيل والمغرب؟

كأس العالم - المجموعة 3 MetLife Stadium

مباريات البرازيل في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 13 يونيو 2026 البرازيل ضد المغرب ملعب ميتلايف، إيست رذرفورد التذاكر 20 يونيو 2026 البرازيل ضد هايتي ملعب لينكولن فاينانشال، فيلادلفيا التذاكر 24 يونيو 2026 اسكتلندا ضد البرازيل ملعب هارد روك، ميامي جاردنز التذاكر

مباريات المغرب في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 13 يونيو 2026 البرازيل ضد المغرب ملعب ميتلايف، إيست رذرفورد التذاكر 19 يونيو 2026 اسكتلندا ضد المغرب ملعب جيليت، فوكسبورو التذاكر 24 يونيو 2026 المغرب ضد هايتي ملعب مرسيدس بنز، أتلانتا التذاكر

كيفية شراء تذاكر مباريات كأس العالم بين البرازيل والمغرب؟

يمكن للمشجعين شراء تذاكر مباريات كأس العالم 2026 الرسمية عبر موقع الفيفا منذ سبتمبر 2025.

بدأت المرحلة الرسمية الأخيرة لبيع تذاكر كأس العالم، وهي «مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة»، في الأول من أبريل وتستمر حتى نهاية البطولة.

لم تحصل على تذكرة في المراحل الأولى؟ إليك جميع خيارات إعادة البيع:

القناة الرسمية هي سوق إعادة البيع/التبادل التابع للفيفا، والذي يمكن الوصول إليه عبر FIFA.com/tickets. أعيد فتح المنصة، التي تم إطلاقها في الأصل في أكتوبر 2025، في 2 أبريل وستظل مفتوحة حتى ساعة واحدة قبل انطلاق كل مباراة.

وهي متاحة للمقيمين في كندا والولايات المتحدة والمقيمين الدوليين، بينما سوق التبادل التابع للفيفا (Mercado de Intercambio de la FIFA) مخصص للمقيمين في المكسيك.

كما ستتوفر تذاكر كأس العالم 2026 لدى بائعين خارجيين ، مثل StubHub .

نقطة أساسية للمشترين من سوق إعادة البيع: قد تكون التذاكر متوفرة بكميات محدودة للغاية، وقد تظهر بشكل متقطع. يجب على المشجعين الراغبين في الحصول على تذاكر من سوق إعادة البيع مراجعة المنصة بشكل متكرر، والتصرف بسرعة عند ظهور التذاكر، وتجهيز تفاصيل الدفع مسبقًا.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة البرازيل والمغرب في كأس العالم؟

تنقسم تذاكر مباريات كأس العالم 2026 إلى الفئات التالية:

الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المقاعد.

الفئة 2: تشمل الطابقين العلوي والسفلي خارج مناطق الفئة 1.

الفئة 3: تقع بشكل أساسي في الطابق العلوي، خارج نطاق الفئتين 1 و2.

الفئة 4: الأرخص، وتقع في الطبقة العليا خارج الفئات الأخرى.

تقلبت الأسعار الرسمية خلال مختلف مراحل طرح التذاكر وبيعها. تراوحت التقديرات الأولية لمباريات المجموعات التي استبعدت الدول المضيفة بين 60 و620 دولارًا.

سجل المواجهات المباشرة بين البرازيل والمغرب

البرازيل المباراة الأخيرة المغرب 0 انتصار 0 تعادل 1 انتصار المغرب 2 - 1 البرازيل 1 الأهداف المسجلة 2 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 1/1 سجل كلا الفريقين 1/1

توقعات مباراة البرازيل والمغرب في كأس العالم

قد تكون البرازيل أكثر الدول تكريمًا في تاريخ كأس العالم، بعد أن توجت بطلةً خمس مرات في الماضي، لكن رجال كارلو أنشيلوتي لديهم الكثير ليثبتوه بعد حملة تصفيات كأس العالم السيئة والأداء المتواضع مؤخرًا في أكبر حدث رياضي على هذا الكوكب.

من المثير للدهشة أن البرازيل لم تتجاوز مرحلة ربع النهائي في أي من بطولات كأس العالم الخمس الماضية. ومع ذلك، وبفضل مجموعة رائعة من المواهب في جميع أنحاء الفريق، فإن لدى "السيليساو" الكثير من العوامل الإيجابية التي تصب في صالحها.

على الرغم من خسارة الفريق لثلث مبارياته في تصفيات كأس العالم 2026، فإن المتفائلين في المعسكر سيشيرون إلى حقيقة أن الفريق كان قد تعرض لعدد مماثل من الهزائم قبل كأس العالم 2002 في الشرق الأقصى، ومع ذلك تمكن من رفع الكأس في تلك المناسبة.

بالطبع، لم تكن المهمة الأولى لرجال أنشيلوتي سهلة. فقد فاجأ المغرب عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم عندما وصل إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، ووصل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 (حصل في النهاية على اللقب بعد مباراة مثيرة للجدل مع السنغال).

قد تتمتع البرازيل بتفوق 2-1 في المواجهات المباشرة مع المغرب، حيث جاء أحد هذه الانتصارات في مباراة ضمن دور المجموعات في كأس العالم 1998، لكن المغرب هو الذي سيطر على آخر لقاء بين الفريقين.

في مباراة دولية ودية أقيمت على ملعب ابن بطوطة في طنجة في مارس 2023، سجل سفيان بوفال وعبد الحميد صابري هدفين لصالح المضيفين، قبل وبعد هدف سجله كاسيميرو، ليجعلوا 65 ألف مشجع مغربي يعودون إلى ديارهم في حالة من الهذيان.

أين تقام مباراة كأس العالم بين البرازيل والمغرب؟

ملعب ميتلايف هو ملعب متعدد الأغراض يقع في مجمع ميدولاندز الرياضي في إيست رذرفورد، نيو جيرسي، على بعد 5 أميال غرب مدينة نيويورك. افتتح الملعب في عام 2010، ليحل محل ملعب جاينتس، ويُعد الملعب الرئيسي لفريقي نيويورك جاينتس ونيويورك جيتس الشهيرين في دوري كرة القدم الأمريكية (NFL).

يتمتع ملعب ميتلايف بخبرة واسعة في استضافة مباريات كرة القدم، حيث استضاف مباريات في بطولات مختلفة، بما في ذلك كأس الكونكاكاف الذهبية (2011 و2015) وكأس أمريكا (2024).

وقد استعد الملعب لاستضافة نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026 من خلال استضافة نهائي كأس العالم للأندية 2025، حيث واجه تشيلسي فريق باريس سان جيرمان أمام جمهور بلغ 81,118 متفرجًا.