كيفية شراء تذاكر مباراة البرازيل والأرجنتين: أسعار تذاكر كأس العالم ومعلومات عن الملعب والمزيد

سيكون ذلك سيناريوًّا خياليًّا لمشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم إذا التقت البرازيل والأرجنتين في أمريكا الشمالية خلال مرحلة خروج المغلوب من كأس العالم 2026.

والمثير للدهشة أن هذين الفريقين اللذين فازا بكأس العالم عدة مرات لم يلتقيا على أكبر مسرح كروي منذ 36 عامًا. في ذلك اليوم التاريخي في إيطاليا 1990، شاهد أكثر من 60 ألف متفرج في ملعب "ستاديو ديلي ألبي" في تورينو هدفًا متأخرًا سجله كلاوديو كانيجيا ليمنح الأرجنتين الفوز في مباراة دور الـ16.

إذا التقى الفريقان الجنوب أمريكيان هذا الصيف، فسيكون الطلب على التذاكر هائلاً. دع GOAL يطلعك على كل ما تحتاج لمعرفته حول حجز تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك أماكن الشراء وأسعار التذاكر.

متى ستقام مباراة البرازيل والأرجنتين في كأس العالم 2026؟

في كأس العالم 2026، لا توجد حالياً مباراة بين البرازيل والأرجنتين في جدول المباريات.

نظرًا لأن الفريقين الكبيرين في مجموعتين مختلفتين في المرحلة الافتتاحية، فلن يتمكنوا من مواجهة بعضهم البعض حتى مرحلة خروج المغلوب.

ولكي يحدث ذلك، يجب على كلا الفريقين تجاوز مرحلة المجموعات والوقوع في نفس المجموعة (أو الالتقاء بشكل طبيعي في الدور) خلال دور الـ16 أو ربع النهائي أو نصف النهائي أو النهائي.

مباريات البرازيل في كأس العالم 2026

قد تكون البرازيل قد رفعت كأس العالم خمس مرات، وهو رقم قياسي، لكنها لم تتوج باللقب منذ عام 2002. وستسعى البرازيل إلى تحقيق انطلاقة إيجابية في أمريكا الشمالية هذا الصيف، ومبارياتها في المجموعة C هي كما يلي:

التاريخ المباراة المكان التذاكر السبت، 13 يونيو البرازيل ضد المغرب ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد) التذاكر الجمعة، 19 يونيو البرازيل ضد هايتي ملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا) التذاكر الأربعاء، 24 يونيو اسكتلندا ضد البرازيل ملعب هارد روك (ميامي) تذاكر

مباريات الأرجنتين في كأس العالم 2026

تسعى الأرجنتين إلى أن تصبح أول فريق يدافع عن لقب كأس العالم منذ البرازيل في عام 1962. وهذا هو جدول مباريات المجموعة J الذي ينتظرها:

التاريخ المباراة المكان التذاكر 16 يونيو 2026 الأرجنتين ضد الجزائر ملعب أروهيد، كانساس سيتي التذاكر 22 يونيو 2026 الأرجنتين ضد النمسا ملعب AT&T، أرلينغتون التذاكر 27 يونيو 2026 الأردن ضد الأرجنتين ملعب AT&T، أرلينغتون التذاكر

كيف تشتري تذاكر كأس العالم 2026؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). مع الطلب القياسي، أصبح التوافر الأولي خلال المراحل الأولية محدودًا للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس أسبقية الحجز. على عكس السحوبات، هذه معاملات تتم في الوقت الفعلي. هذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرة من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub . غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد طلبًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم 2026؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026. تبدأ أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما يمكن أن تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ16 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولار - 280 دولار 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

ماذا نتوقع من مباراة البرازيل والأرجنتين؟

التقت البرازيل والأرجنتين 115 مرة منذ عام 1914. وفيما يلي أحدث عشر نتائج بين الفريقين:

التاريخ المباراة النتيجة المكان مارس 2025 تصفيات كأس العالم: الأرجنتين ضد البرازيل 4-1 ملعب ماس مونومنتال (بوينس آيرس) نوفمبر 2023 تصفيات كأس العالم: البرازيل ضد الأرجنتين 0-1 ماراكانا (ريو دي جانيرو) نوفمبر 2021 تصفيات كأس العالم: الأرجنتين ضد البرازيل 0-0 ملعب سان خوان ديل بيسنتيناريو (سان خوان) يوليو 2021 نهائي كأس أمريكا: البرازيل ضد الأرجنتين 0-1 ماراكانا (ريو دي جانيرو) نوفمبر 2019 السوبر كلاسيكو الأمريكي: البرازيل ضد الأرجنتين 0-1 ملعب جامعة الملك سعود (الرياض) يوليو 2019 نصف نهائي كوبا أمريكا: البرازيل ضد الأرجنتين 2-0 ملعب مينيراو (بيلو هوريزونتي) أكتوبر 2018 سوبر كلاسيكو دي لاس أمريكاس: الأرجنتين ضد البرازيل 0-1 ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (جدة) يونيو 2017 سوبر كلاسيكو الأمريكتين: البرازيل ضد الأرجنتين 0-1 MCG (ملبورن) نوفمبر 2016 تصفيات كأس العالم: البرازيل ضد الأرجنتين 3-0 ملعب مينيراو (بيلو هوريزونتي) نوفمبر 2015 تصفيات كأس العالم: الأرجنتين ضد البرازيل 1-1 ملعب مونومنتال أنطونيو فيسبوتشيو ليبرتي (بوينس آيرس)

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع على المدن والملاعب التي ستستخدم كملاعب أدناه: