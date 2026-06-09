كيفية شراء تذاكر مباراة البرازيل والأرجنتين: أسعار تذاكر كأس العالم ومعلومات عن الملعب والمزيد

سيكون ذلك سيناريوًّا خياليًّا لمشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم إذا التقت البرازيل والأرجنتين في أمريكا الشمالية خلال مرحلة خروج المغلوب من كأس العالم 2026.
والمثير للدهشة أن هذين الفريقين اللذين فازا بكأس العالم عدة مرات لم يلتقيا على أكبر مسرح كروي منذ 36 عامًا. في ذلك اليوم التاريخي في إيطاليا 1990، شاهد أكثر من 60 ألف متفرج في ملعب "ستاديو ديلي ألبي" في تورينو هدفًا متأخرًا سجله كلاوديو كانيجيا ليمنح الأرجنتين الفوز في مباراة دور الـ16.
إذا التقى الفريقان الجنوب أمريكيان هذا الصيف، فسيكون الطلب على التذاكر هائلاً. دع GOAL يطلعك على كل ما تحتاج لمعرفته حول حجز تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك أماكن الشراء وأسعار التذاكر.
متى ستقام مباراة البرازيل والأرجنتين في كأس العالم 2026؟
في كأس العالم 2026، لا توجد حالياً مباراة بين البرازيل والأرجنتين في جدول المباريات.
نظرًا لأن الفريقين الكبيرين في مجموعتين مختلفتين في المرحلة الافتتاحية، فلن يتمكنوا من مواجهة بعضهم البعض حتى مرحلة خروج المغلوب.
ولكي يحدث ذلك، يجب على كلا الفريقين تجاوز مرحلة المجموعات والوقوع في نفس المجموعة (أو الالتقاء بشكل طبيعي في الدور) خلال دور الـ16 أو ربع النهائي أو نصف النهائي أو النهائي.
مباريات البرازيل في كأس العالم 2026
قد تكون البرازيل قد رفعت كأس العالم خمس مرات، وهو رقم قياسي، لكنها لم تتوج باللقب منذ عام 2002. وستسعى البرازيل إلى تحقيق انطلاقة إيجابية في أمريكا الشمالية هذا الصيف، ومبارياتها في المجموعة C هي كما يلي:
التاريخ
المباراة
المكان
التذاكر
السبت، 13 يونيو
البرازيل ضد المغرب
ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد)
الجمعة، 19 يونيو
البرازيل ضد هايتي
ملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا)
الأربعاء، 24 يونيو
اسكتلندا ضد البرازيل
ملعب هارد روك (ميامي)
مباريات الأرجنتين في كأس العالم 2026
تسعى الأرجنتين إلى أن تصبح أول فريق يدافع عن لقب كأس العالم منذ البرازيل في عام 1962. وهذا هو جدول مباريات المجموعة J الذي ينتظرها:
التاريخ
المباراة
المكان
التذاكر
16 يونيو 2026
الأرجنتين ضد الجزائر
ملعب أروهيد، كانساس سيتي
22 يونيو 2026
الأرجنتين ضد النمسا
ملعب AT&T، أرلينغتون
27 يونيو 2026
الأردن ضد الأرجنتين
ملعب AT&T، أرلينغتون
كيف تشتري تذاكر كأس العالم 2026؟
اعتبارًا من اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). مع الطلب القياسي، أصبح التوافر الأولي خلال المراحل الأولية محدودًا للغاية الآن.
فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:
- مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس أسبقية الحجز. على عكس السحوبات، هذه معاملات تتم في الوقت الفعلي. هذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرة من الفيفا.
- سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.
- الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub. غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد طلبًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.
كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم 2026؟
طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026. تبدأ أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما يمكن أن تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.
فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:
الفئة
مرحلة المجموعات
دور الـ16 - ربع النهائي
نصف النهائي والنهائي
الفئة 1
250 دولار - 400 دولار
600 دولار - 1,200 دولار
1,500 دولار - 6,730 دولار
الفئة 2
150 دولار - 280 دولار
400 دولار - 800 دولار
1,000 دولار - 4,210 دولار
الفئة 3
100 دولار - 200 دولار
200 دولار - 500 دولار
600 دولار - 2,790 دولار
الفئة 4
60 دولار - 120 دولار
150 دولار - 350 دولار
400 دولار - 2,030 دولار
ماذا نتوقع من مباراة البرازيل والأرجنتين؟
التقت البرازيل والأرجنتين 115 مرة منذ عام 1914. وفيما يلي أحدث عشر نتائج بين الفريقين:
التاريخ
المباراة
النتيجة
المكان
مارس 2025
تصفيات كأس العالم: الأرجنتين ضد البرازيل
4-1
ملعب ماس مونومنتال (بوينس آيرس)
نوفمبر 2023
تصفيات كأس العالم: البرازيل ضد الأرجنتين
0-1
ماراكانا (ريو دي جانيرو)
نوفمبر 2021
تصفيات كأس العالم: الأرجنتين ضد البرازيل
0-0
ملعب سان خوان ديل بيسنتيناريو (سان خوان)
يوليو 2021
نهائي كأس أمريكا: البرازيل ضد الأرجنتين
0-1
ماراكانا (ريو دي جانيرو)
نوفمبر 2019
السوبر كلاسيكو الأمريكي: البرازيل ضد الأرجنتين
0-1
ملعب جامعة الملك سعود (الرياض)
يوليو 2019
نصف نهائي كوبا أمريكا: البرازيل ضد الأرجنتين
2-0
ملعب مينيراو (بيلو هوريزونتي)
أكتوبر 2018
سوبر كلاسيكو دي لاس أمريكاس: الأرجنتين ضد البرازيل
0-1
ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (جدة)
يونيو 2017
سوبر كلاسيكو الأمريكتين: البرازيل ضد الأرجنتين
0-1
MCG (ملبورن)
نوفمبر 2016
تصفيات كأس العالم: البرازيل ضد الأرجنتين
3-0
ملعب مينيراو (بيلو هوريزونتي)
نوفمبر 2015
تصفيات كأس العالم: الأرجنتين ضد البرازيل
1-1
ملعب مونومنتال أنطونيو فيسبوتشيو ليبرتي (بوينس آيرس)
ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟
في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع على المدن والملاعب التي ستستخدم كملاعب أدناه:
البلد
الملعب (المدينة)
السعة
كندا
بي سي بليس (فانكوفر)
54,000
ملعب BMO (تورونتو)
45,000
المكسيك
استاد بانورتي (مكسيكو سيتي)
83,000
ملعب أكرون (غوادالاخارا)
48,000
استاد BBVA (مونتيري)
53,500
الولايات المتحدة
ملعب مرسيدس بنز (أتلانتا)
75,000
ملعب جيليت (فوكسبورو)
65,000
استاد AT&T (دالاس)
94,000
استاد إن آر جي (هيوستن)
72,000
استاد أروهيد (كانساس سيتي)
73,000
ملعب SoFi (إنجلوود)
70,000
ملعب هارد روك (ميامي)
65,000
ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد)
82,500
ملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا)
69,000
ملعب ليفيز (سان فرانسيسكو)
71,000
ملعب لومن (سياتل)
69,000