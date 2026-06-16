كيفية شراء تذاكر مباراة البرازيل ضد هايتي: أسعار تذاكر كأس العالم، ومعلومات عن ملعب «لينكولن فاينانشال فيلد»، والمزيد

تصل البرازيل إلى فيلادلفيا، ساعيةً إلى رفع مستوى أدائها بعد أن فشلت في إثارة الحماس في مباراتها الافتتاحية بالمجموعة C. وعلى الرغم من بعض اللحظات السحرية التي شهدتها المباراة ضد المغرب، بما في ذلك الهدف المذهل الذي سجله فيني جونيور، فإن حاملة لقب كأس العالم خمس مرات ستسعى إلى رفع وتيرة أدائها في ملعب لينكولن فاينانشال فيلد يوم الجمعة (19 يونيو).

ورغم خسارة هايتي 1-0 أمام اسكتلندا في نهاية الأسبوع الماضي، إلا أن «الغريناديرز» استمدوا الثقة من بعض الأداء الذي قدمته الفرق ذات التصنيف الأدنى خلال الجولة الافتتاحية من المباريات، ويمكنهم توقع دعم حماسي وملون من مدرجات الملعب.

يقدم موقع GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته حول حجز تذاكر كأس العالم لمباراة البرازيل ضد هايتي المثيرة، بما في ذلك أماكن الشراء، والأسعار المتوقعة، والمعلومات الأساسية عن الملعب.

متى ستقام مباراة البرازيل ضد هايتي؟

كأس العالم - المجموعة 3 لينكولن فاينانشال فيلد

مباريات البرازيل في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر السبت، 13 يونيو البرازيل ضد المغرب (1-1) ملعب ميتلايف، إيست رذرفورد غير متاح الجمعة، 19 يونيو (8:30 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) البرازيل ضد هايتي ملعب لينكولن فاينانشال فيلد، فيلادلفيا التذاكر الأربعاء، 24 يونيو اسكتلندا ضد البرازيل ملعب هارد روك، ميامي غاردنز التذاكر

مباريات هايتي في كأس العالم 2026

التاريخ جدول المباريات المكان التذاكر السبت، 13 يونيو هايتي ضد اسكتلندا (0-1) ملعب جيليت، فوكسبورو غير متاح الجمعة، 19 يونيو (8:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) البرازيل ضد هايتي ملعب لينكولن فاينانشال، فيلادلفيا التذاكر الأربعاء، 24 يونيو المغرب ضد هايتي ملعب مرسيدس-بنز، أتلانتا التذاكر

كيف يمكن شراء تذاكر مباراة البرازيل ضد هايتي؟

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس أسبقية الحجز. وعلى عكس السحوبات، فإن هذه المعاملات تتم في الوقت الفعلي. هذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرةً من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub . غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد إقبالًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة البرازيل ضد هايتي؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026. بدأت أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما قد تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ16 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولار - 280 دولار 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

ملاحظة: من المهم ملاحظة أن هذه الأسعار قابلة للتغيير بناءً على طلب السوق.

سجل المواجهات المباشرة والإحصائيات بين البرازيل وهايتي

البرازيل آخر مباراتان هايتي 2 انتصاران 0 تعادل 0 انتصار البرازيل 7 - 1 هايتي

هايتي 0 - 6 البرازيل 13 الأهداف المسجلة 1 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 2/2 سجل كلا الفريقين 1/2

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب لينكولن فاينانشال فيلد

يُعد الملعب الواقع في فيلادلفيا، والمعروف تجاريًا باسم ملعب لينكولن فاينانشال فيلد (والذي أُطلق عليه اسم ملعب فيلادلفيا خلال البطولة)، معلمًا معماريًا ووجهة رياضية رائدة في وادي ديلاوير.

خلال كأس العالم 2026، ستبلغ سعة الاستاد حوالي 69,000 مقعد. ويشتهر الاستاد بمدرجاته شديدة الانحدار التي تضع المشجعين على مقربة فائقة من أحداث المباراة، ويُعتبر أحد أكثر الملاعب حيويةً في الولايات المتحدة.