كيفية شراء تذاكر مباراة الإكوادور وكوراساو: أسعار تذاكر كأس العالم، ومعلومات عن ملعب «جيها فيلد آت أروهيد» والمزيد

تتوجه الإكوادور إلى منطقة الوسط الغربي لخوض مواجهة حاسمة ضمن المجموعة E ضد كوراكاو، في مباراة من المتوقع أن تكون حاسمة في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

يصل المنتخب الإكوادوري إلى ميسوري ساعياً إلى تأكيد هيمنته كقوة كروية في أمريكا الجنوبية. أما كوراكاو، فيستقبل ضيفه في أجواء حماسية متوقعة على أرض فريق تشيفز، حيث يسعى إلى تحويل ملعب GEHA في أروهيد ستاديوم إلى ساحة معركة نابضة بالحياة في هذه المواجهة الحاسمة.

متى تقام مباراة الإكوادور وكوراكاو في كأس العالم 2026؟

مباريات الإكوادور في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 15 يونيو 2026 كوت ديفوار ضد الإكوادور ملعب لينكولن فاينانشال، فيلادلفيا التذاكر 21 يونيو 2026 الإكوادور ضد كوراكاو ملعب أروهيد، كانساس سيتي تذاكر 25 يونيو 2026 الإكوادور ضد ألمانيا ملعب ميتلايف، إيست رذرفورد التذاكر

مباريات كأس العالم 2026 في كوراكاو

التاريخ المباراة المكان التذاكر 14 يونيو 2026 ألمانيا ضد كوراكاو ملعب NRG، هيوستن التذاكر 21 يونيو 2025 الإكوادور ضد كوراكاو ملعب أروهيد، كانساس سيتي تذاكر 25 يونيو 2026 كوراكاو ضد كوت ديفوار ملعب لينكولن فاينانشال، فيلادلفيا تذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة الإكوادور ضد كوراكاو؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). مع الطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حالياً وتعمل على أساس أسبقية الحجز. وعلى عكس القرعة، تتم هذه المعاملات في الوقت الفعلي. وهذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرة من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub. غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد طلبًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الإكوادور وكوراكاو؟

يمكن أن تختلف أسعار تذاكر كأس العالم بشكل كبير بناءً على فئة المقعد ومدى قربنا من يوم المباراة.

بالنسبة لمباراة الإكوادور وكوراكاو في كانساس سيتي، فإن أسعار التذاكر الأساسية هي حاليًا محور اهتمام المشجعين ذوي الميزانية المحدودة. مع استعداد الفريقين لمواجهة حاسمة في المجموعة E، من المتوقع أن يكون الطلب مرتفعًا على هذه المباراة التي ستقام مساء السبت في ملعب GEHA في استاد أروهيد.

حاليًا، تتوفر أرخص التذاكر الرسمية بسعر يتراوح بين 228 و400 دولار تقريبًا في الطوابق العليا من الملعب. في السوق الثانوية، تبدأ أسعار التذاكر الأساسية من حوالي 750 دولارًا مع تقلص التوافر.

وفيما يلي تفاصيل الأسعار:

الفئة 3 (الفئة العليا): 228 دولارًا – 750 دولارًا

الفئة 2 (المستوى المتوسط): 800 دولار – 1,100 دولار

الفئة 1 (المستوى الأدنى/الخط الجانبي): 1,250 دولار – 2,500 دولار

الضيافة/كبار الشخصيات: 3,500 دولار أمريكي فأكثر

من المهم ملاحظة أن هذه الأسعار قابلة للتغيير بناءً على طلب السوق. نظرًا لأن مدينة كانساس سيتي تعد وجهة رئيسية لهذه البطولة، وتمثل المباراة رقم 34 خطوة حاسمة لطموحات كلا الفريقين في مرحلة خروج المغلوب، فمن المتوقع أن يكون الطلب المحلي والزائر كبيرًا. يعد حجز تذاكر الفئة 3 المتاحة مبكرًا هو الخطوة الأذكى للمشجعين المهتمين بالميزانية والذين يتطلعون إلى مشاهدة هذه المباراة في ملعب GEHA في استاد أروهيد.

كل ما تحتاج لمعرفته عن ملعب GEHA في استاد أروهيد

يعد الملعب الواقع في ميسوري، والمعروف رسميًا باسم ملعب كانساس سيتي (ويُعرف تجاريًا باسم ملعب GEHA في أروهيد ستاديوم) في البطولة، رمزًا بارزًا لشغف الرياضة الأمريكية ومعلمًا معماريًا في منطقة الغرب الأوسط.

يقع الملعب في مدينة كانساس سيتي، وهو ثاني أقدم ملعب في كأس العالم 2026، ويتميز بتصميم أسطوري للمهندس المعماري تشارلز ديتون.

رفض ديتون الهياكل الدائرية التقليدية، واستخدم منحنيات الرؤية العضوية الخاصة به لإنشاء مدرجات محسّنة تقرب المشجعين بشكل ملحوظ من الملعب. يشتهر الملعب عالمياً بصوتياته التي لا تضاهى، حيث سجل ذات مرة رقماً قياسياً في موسوعة غينيس بلغ 142.2 ديسيبل، مما خلق "جداراً من الصوت" يضمن أن يكون كل مشجع جزءاً من أجواء مكثفة ومليئة بالطاقة.

وسيتم تشغيل الملعب خلال البطولة بسعة تبلغ حوالي 76,000 مقعد.

وبعد مشروع كبير للبنية التحتية بقيمة 800 مليون دولار، تم تحديث الملعب بأنظمة إضاءة LED متطورة مصممة للبث بدقة 4K فائقة الوضوح.



