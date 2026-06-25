نستعد لمباراة ختامية مثيرة في المجموعة «E» من كأس العالم، ستُقام في ملعب «ميتلايف» بولاية نيوجيرسي يوم 25 يونيو، حيث ستتواجه الإكوادور مع ألمانيا.

تتمتع ألمانيا بتاريخ حافل في المشاركة في أكبر مسابقة كروية دولية، حيث تأهلت إلى جميع بطولات كأس العالم منذ عام 1954 وتوجت بطلةً للمرة الرابعة (1954، 1974، 1990، 2014).

متى ستقام مباراة الإكوادور وألمانيا في كأس العالم 2026؟

مباريات الإكوادور في كأس العالم 2026

ستسعى الإكوادور إلى الحفاظ على زخمها بعد حملة تأهيلية رائعة لكأس العالم، حيث احتلت المركز الثاني في ترتيب اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (CONMEBOL). وتنتظرها المباريات التالية في أمريكا الشمالية:

التاريخ المباراة المكان النتيجة النهائية / التذاكر الأحد 14 يونيو كوت ديفوار ضد الإكوادور ملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا) 1-0 السبت 20 يونيو الإكوادور ضد كوراكاو ملعب أروهيد (كانساس سيتي) 0-0 الخميس 25 يونيو الإكوادور ضد ألمانيا ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد) التذاكر

مباريات ألمانيا في كأس العالم 2026

بعد خروجها المخيب للآمال من دور المجموعات في عامي 2018 و2022 على التوالي، تتعرض ألمانيا لضغوط كبيرة لرفع مستوى أدائها في كأس العالم 2026. وفيما يلي جدول مبارياتها في المجموعة E:

التاريخ المباراة المكان النتيجة النهائية / التذاكر الأحد 14 يونيو ألمانيا ضد كوراكاو ملعب NRG (هيوستن) 7-1 السبت 20 يونيو ألمانيا ضد كوت ديفوار ملعب BMO (تورونتو) 2-1 الخميس 25 يونيو الإكوادور ضد ألمانيا ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد) التذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة الإكوادور وألمانيا؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت السحوبات الرسمية الرئيسية على تذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). ونظرًا للطلب الذي حطم الأرقام القياسية، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس «من يأتي أولاً يخدم أولاً». وعلى عكس عمليات السحب، فإن هذه المعاملات تتم في الوقت الفعلي. وهذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرةً من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للمشجعين شراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub . غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد إقبالًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الإكوادور وألمانيا؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026. تبدأ أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما قد تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ16 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولارًا - 280 دولارًا 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب ميتلايف

ملعب ميتلايف هو ملعب متعدد الأغراض يقع في مجمع ميدولاندز الرياضي في إيست رذرفورد، نيو جيرسي، على بعد 5 أميال غرب مدينة نيويورك.

افتتح الملعب في عام 2010 ليحل محل ملعب جاينتس، ويُعد الملعب الرئيسي لفريقي نيويورك جاينتس ونيويورك جيتس الشهيرين في دوري كرة القدم الأمريكية (NFL).

يتمتع ملعب ميتلايف بخبرة واسعة في استضافة مباريات كرة القدم، حيث استضاف مباريات خلال بطولات مختلفة في الماضي، بما في ذلك كأس الكونكاكاف الذهبية (2011 و2015) وكأس أمريكا (2024).

وقد تم تجهيزه لاستضافة نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026 من خلال استضافة نهائي كأس العالم للأندية في وقت سابق من هذا العام، حيث واجه تشيلسي فريق باريس سان جيرمان أمام جمهور بلغ 81,118 متفرجًا.

ما الذي يمكن توقعه من مباراة الإكوادور وألمانيا؟

الإكوادور آخر مباراتان ألمانيا 0 انتصار 0 تعادل 2 انتصاران الإكوادور 2 - 4 ألمانيا

الإكوادور 0 - 3 ألمانيا 2 الأهداف المسجلة 7 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 2/2 سجل كلا الفريقين 1/2







