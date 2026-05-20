كيفية شراء تذاكر مباراة الإكوادور وألمانيا: أسعار تذاكر كأس العالم، ومعلومات عن ملعب ميتلايف، والمزيد

نستعد لمباراة ختامية مثيرة في المجموعة E من كأس العالم على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي يوم 25 يونيو، حيث ستلتقي الإكوادور مع ألمانيا.

تتمتع ألمانيا بتاريخ حافل في المشاركة في أكبر مسابقة كروية دولية، حيث تأهلت لجميع بطولات كأس العالم منذ عام 1954 وتوجت بطلة في أربع مناسبات (1954، 1974، 1990، 2014).

دائمًا ما تثير هذه المنتخب اهتمامًا كبيرًا، وسيكون العديد من مشجعي كرة القدم متشوقين لرؤيتها وهي تلعب في أمريكا الشمالية.

متى ستقام مباراة الإكوادور وألمانيا في كأس العالم 2026؟

MetLife Stadium

مباريات الإكوادور في كأس العالم 2026

ستسعى الإكوادور إلى الحفاظ على زخمها بعد حملة تأهيلية رائعة لكأس العالم، والتي احتلت فيها المركز الثاني في ترتيب اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (CONMEBOL). هذه المباريات تنتظرهم في أمريكا الشمالية:

التاريخ المباراة المكان التذاكر الأحد 14 يونيو كوت ديفوار ضد الإكوادور ملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا) التذاكر السبت 20 يونيو إكوادور ضد كوراكاو ملعب أروهيد (كانساس سيتي) تذاكر الخميس 25 يونيو الإكوادور ضد ألمانيا ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد) التذاكر

مباريات ألمانيا في كأس العالم 2026

بعد خروجها المخيب للآمال من دور المجموعات في عامي 2018 و2022، تتعرض ألمانيا لضغوط كبيرة لرفع مستوى أدائها في كأس العالم 2026. وفيما يلي جدول مبارياتها في المجموعة E:

التاريخ المباراة المكان التذاكر الأحد 14 يونيو ألمانيا ضد كوراكاو ملعب NRG (هيوستن) التذاكر السبت 20 يونيو ألمانيا ضد كوت ديفوار ملعب BMO (تورونتو) التذاكر الخميس 25 يونيو الإكوادور ضد ألمانيا ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد) تذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة الإكوادور وألمانيا؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). ونظرًا للطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس أسبقية الحجز. على عكس عمليات السحب، تتم هذه المعاملات في الوقت الفعلي. هذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرة من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub . غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد طلبًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الإكوادور وألمانيا؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026. تبدأ أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما قد تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ16 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولار - 280 دولار 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

كل ما تحتاج لمعرفته عن ملعب ميتلايف

ملعب ميتلايف هو ملعب متعدد الأغراض يقع في مجمع ميدولاندز الرياضي في إيست رذرفورد، نيو جيرسي، على بعد 5 أميال غرب مدينة نيويورك.

افتتح الملعب في عام 2010 ليحل محل ملعب جاينتس، وهو الملعب الرئيسي لفريقي نيويورك جاينتس ونيويورك جيتس الشهيرين في دوري كرة القدم الأمريكية (NFL).

يتمتع ملعب ميتلايف بخبرة واسعة في استضافة مباريات كرة القدم، حيث استضاف مباريات خلال بطولات مختلفة في الماضي، بما في ذلك كأس الكونكاكاف الذهبية (2011 و2015) وكأس أمريكا (2024).

وقد تم تجهيزه لاستضافة نهائي كأس العالم 2026 من خلال استضافة نهائي كأس العالم للأندية في وقت سابق من هذا العام، حيث واجه تشيلسي فريق باريس سان جيرمان أمام جمهور بلغ 81,118 متفرجًا.

ما الذي يمكن توقعه من مباراة الإكوادور وألمانيا؟

الإكوادور آخر مباراتان ألمانيا 0 انتصار 0 تعادل 2 انتصاران الإكوادور 2 - 4 ألمانيا

الإكوادور 0 - 3 ألمانيا 2 الأهداف المسجلة 7 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 2/2 سجل كلا الفريقين 1/2







