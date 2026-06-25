كيفية شراء تذاكر مباراة الأردن والأرجنتين في اللحظة الأخيرة: أسعار تذاكر كأس العالم، ومعلومات عن استاد AT&T، والمزيد

تتوجه الأرجنتينوالأردن إلى دالاس هذا السبت لخوض المباراة الختامية للمجموعة J، التي ستكون بمثابة جولة انتصار قوية ووداع تاريخي للمنتخب الذي يشارك في البطولة للمرة الأولى.

وبعد أن ضمنت «الألبيسيليستي» تأهلها إلى دور الـ32، تتطلع إلى الحفاظ على سجلها الخالي من الهزائم، بينما يسعى ليونيل ميسي إلى زيادة رصيده من الأهداف الذي يتصدر به البطولة بخمسة أهداف.

ورغم خروجها رياضيًا من المنافسة، تدخل المنتخب الأردني الفخور هذه المباراة الأخيرة متلهفًا لتحقيق نتيجة تاريخية تحلم بها أمام أحد عمالقة كرة القدم العالمية.

متى تقام مباراة الأردن والأرجنتين؟

التاريخ والوقت المباراة المكان التذاكر 27 يونيو 2026 - 20:00 الأردن ضد الأرجنتين ملعب AT&T، أرلينغتون التذاكر

مباريات الأردن في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان / المدينة النتيجة النهائية / التذاكر 16 يونيو 2026 النمسا ضد الأردن ملعب ليفيز، سانتا كلارا 3-1 22 يونيو 2026 الأردن ضد الجزائر ملعب ليفيز، سانتا كلارا 1-2 28 يونيو 2026 الأردن ضد الأرجنتين ملعب AT&T، دالاس التذاكر

مباريات الأرجنتين في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان النتيجة النهائية / التذاكر 15 يونيو 2026 الأرجنتين ضد الجزائر ملعب سولدجر فيلد، شيكاغو 3-0 22 يونيو 2026 الأرجنتين ضد النمسا ملعب AT&T، دالاس 2-0 28 يونيو 2026 الأردن ضد الأرجنتين ملعب AT&T، دالاس التذاكر

كيف يمكنني الحصول على تذاكر مباراة الأردن ضد الأرجنتين؟

هناك عدة طرق يمكن للمشجعين من خلالها الحصول على تذاكر مباراة الأردن ضد الأرجنتين في كأس العالم 2026.

المبيعات الرسمية للفيفا: تطرح الفيفا التذاكر على عدة مراحل، بما في ذلك فترات السحب بالقرعة وفترات البيع على أساس أسبقية الحجز.

تطرح الفيفا التذاكر على عدة مراحل، بما في ذلك فترات السحب بالقرعة وفترات البيع على أساس أسبقية الحجز. منصة إعادة البيع التابعة للفيفا: يمكن للمشجعين شراء تذاكر معاد بيعها تم التحقق من صحتها بأمان عبر السوق الرسمي للفيفا.

يمكن للمشجعين شراء تذاكر معاد بيعها تم التحقق من صحتها بأمان عبر السوق الرسمي للفيفا. أسواق التذاكر الثانوية: توفر منصات مثل StubHub طريقة بديلة للحصول على مقاعد لمباريات كأس العالم التي تشهد إقبالاً كبيراً.

توفر منصات مثل StubHub طريقة بديلة للحصول على مقاعد لمباريات كأس العالم التي تشهد إقبالاً كبيراً. باقات الضيافة: تشمل التجارب المتميزة مقاعد كبار الشخصيات، والصالات الخاصة، وأجنحة الضيافة، والخدمات الحصرية في أيام المباريات.

من المتوقع أن يتم تسليم جميع تذاكر كأس العالم 2026 رقميًا عبر التطبيق الرسمي لبيع التذاكر التابع للفيفا. يجب على المشجعين التأكد من تطابق تفاصيل حساباتهم عبر المنصات المختلفة لتسهيل عملية نقل التذاكر.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الأردن والأرجنتين؟

أدخلت الفيفا نظام تسعير متغير لكأس العالم 2026، مما يعني أن أسعار التذاكر تتقلب حسب الطلب على المباراة وفئة المقاعد وتوافرها.

من المتوقع أن تكون المباريات التي تشارك فيها الأرجنتين من بين أغلى مباريات دور المجموعات بسبب الطلب الدولي الهائل والشعبية المستمرة للبطل الحالي لكأس العالم.

من المتوقع حاليًا أن تبدأ أسعار أرخص تذاكر مباراة الأردن والأرجنتين من حوالي 120 إلى 250 دولارًا، اعتمادًا على موقع المقعد وتوافرها في سوق إعادة البيع.

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ16 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 450 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 180 دولار - 320 دولار 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 120 دولار - 220 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولارًا - 120 دولارًا 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

يجب على المشجعين الراغبين في الحصول على أقل الأسعار التفكير في الشراء في أقرب وقت ممكن، حيث من المتوقع أن ترتفع أسعار إعادة بيع تذاكر مباريات الأرجنتين بشكل كبير مع اقتراب موعد البطولة.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن استاد AT&T

ستُقام مباراة الأردن والأرجنتين في استاد AT&T في أرلينغتون، تكساس، وهو أحد أكبر الملاعب الرياضية وأكثرها تقدماً من الناحية التكنولوجية في العالم.

يعد هذا الاستاد مقرًا لفريق دالاس كاوبويز التابع للاتحاد الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL)، وقد استضاف العديد من الأحداث الرياضية الكبرى، بما في ذلك مباراة السوبر بول، ومباريات كأس أمريكا الجنوبية، والمباريات الودية الدولية، والحفلات الموسيقية العالمية.

من المتوقع أن تكون الأجواء في الاستاد حماسية للغاية، خاصة مع توقع وصول أعداد هائلة من مشجعي الأرجنتين لحضور إحدى أبرز مباريات البطولة.