كيفية شراء تذاكر مباراة الأردن والأرجنتين: أسعار تذاكر كأس العالم، ومعلومات عن استاد AT&T، والمزيد

من المتوقع أن تشهد بطولة كأس العالم 2026 بعض المواجهات التي لا تُنسى في مرحلة المجموعات، بما في ذلك مباراة الأردن أمام حاملة اللقب الأرجنتين في ملعب AT&T في أرلينغتون بولاية تكساس.

مع احتمال ظهور ليونيل ميسي للمرة الأخيرة على أكبر مسرح كروي، واستمرار صعود الأردن على الساحة الدولية، يتزايد الطلب على هذه المباراة بسرعة.

يقدم موقع GOAL كل ما تحتاج لمعرفته حول شراء تذاكر مباراة الأردن والأرجنتين، بما في ذلك أسعار التذاكر وأين يمكنك العثور على أرخص المقاعد المتاحة عبر الإنترنت.

متى تقام مباراة الأردن والأرجنتين؟

التاريخ والوقت المباراة المكان التذاكر 27 يونيو 2026 - 20:00 الأردن ضد الأرجنتين ملعب AT&T، أرلينغتون التذاكر

مباريات الأردن في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان / المدينة التذاكر 16 يونيو 2026 النمسا ضد الأردن ملعب ليفيز، سانتا كلارا التذاكر 22 يونيو 2026 الأردن ضد الجزائر ملعب ليفيز، سانتا كلارا التذاكر 28 يونيو 2026 الأردن ضد الأرجنتين ملعب AT&T، دالاس التذاكر

مباريات الأرجنتين في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 15 يونيو 2026 الأرجنتين ضد الجزائر ملعب سولدجر فيلد، شيكاغو التذاكر 22 يونيو 2026 الأرجنتين ضد النمسا ملعب AT&T، دالاس التذاكر 28 يونيو 2026 الأردن ضد الأرجنتين ملعب AT&T، دالاس تذاكر

كيف يمكنني الحصول على تذاكر مباراة الأردن ضد الأرجنتين؟

هناك عدة طرق يمكن للمشجعين من خلالها الحصول على تذاكر مباراة الأردن ضد الأرجنتين في كأس العالم 2026.

مبيعات الفيفا الرسمية: تطرح الفيفا التذاكر على عدة مراحل بيعية، بما في ذلك فترات السحب بالقرعة وعمليات البيع على أساس أسبقية الحجز.

تطرح الفيفا التذاكر على عدة مراحل بيعية، بما في ذلك فترات السحب بالقرعة وعمليات البيع على أساس أسبقية الحجز. منصة إعادة البيع التابعة للفيفا: يمكن للمشجعين شراء تذاكر معاد بيعها تم التحقق من صحتها بأمان من خلال السوق الرسمي للفيفا.

يمكن للمشجعين شراء تذاكر معاد بيعها تم التحقق من صحتها بأمان من خلال السوق الرسمي للفيفا. أسواق التذاكر الثانوية: توفر منصات مثل StubHub طريقة بديلة لتأمين مقاعد لمباريات كأس العالم التي تشهد إقبالاً كبيراً.

توفر منصات مثل StubHub طريقة بديلة لتأمين مقاعد لمباريات كأس العالم التي تشهد إقبالاً كبيراً. باقات الضيافة: تشمل التجارب المتميزة مقاعد VIP وصالات خاصة وأجنحة ضيافة وخدمات حصرية في أيام المباريات.

من المتوقع أن يتم تسليم جميع تذاكر كأس العالم 2026 رقمياً عبر تطبيق التذاكر الرسمي للفيفا. يجب على المشجعين التأكد من تطابق تفاصيل حساباتهم عبر المنصات المختلفة لتسهيل عملية نقل التذاكر.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الأردن والأرجنتين؟

أدخلت الفيفا نظام تسعير متغير لكأس العالم 2026، مما يعني أن أسعار التذاكر تتقلب حسب الطلب على المباراة وفئة المقاعد وتوافرها.

من المتوقع أن تكون المباريات التي تشارك فيها الأرجنتين من بين أغلى مباريات دور المجموعات بسبب الطلب الدولي الهائل والشعبية المستمرة للبطل الحالي لكأس العالم.

من المتوقع حاليًا أن تبدأ أسعار أرخص تذاكر مباراة الأردن والأرجنتين من حوالي 120 دولارًا إلى 250 دولارًا، اعتمادًا على موقع المقعد وتوافر إعادة البيع.

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ16 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 450 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 180 دولار - 320 دولار 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 120 دولار - 220 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

يجب على المشجعين الراغبين في الحصول على أقل الأسعار التفكير في الشراء في أقرب وقت ممكن، حيث من المتوقع أن ترتفع أسعار إعادة بيع تذاكر مباريات الأرجنتين بشكل كبير مع اقتراب موعد البطولة.

كل ما تحتاج معرفته عن استاد AT&T

ستُقام مباراة الأردن والأرجنتين في استاد AT&T في أرلينغتون، تكساس، وهو أحد أكبر الملاعب الرياضية وأكثرها تقدماً من الناحية التكنولوجية في العالم.

يعد هذا الملعب مقرًا لفريق دالاس كاوبويز التابع للاتحاد الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL)، وقد استضاف العديد من الأحداث الرياضية الكبرى، بما في ذلك السوبر بول ومباريات كأس أمريكا ومباريات ودية دولية وحفلات موسيقية عالمية المستوى.

من المتوقع أن تكون الأجواء في الملعب حماسية، خاصة مع توقع وصول أعداد كبيرة من مشجعي الأرجنتين لحضور إحدى أبرز مباريات البطولة.