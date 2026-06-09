كيفية شراء تذاكر مباراة الأرجنتين والجزائر: أسعار تذاكر كأس العالم، ومعلومات عن ملعب «جيها فيلد آت أروهيد» والمزيد

تلتقي الأرجنتين، حاملة لقب كأس العالم، مع الجزائر على ملعب «جي إتش إيه إيه» في استاد أروهيد بمدينة كانساس سيتي يوم 16 يونيو، في إطار سعيها المستمر نحو المجد العالمي في كأس العالم 2026.

في هذه المواجهة ضمن دور المجموعات، تسعى الأرجنتين إلى ترسيخ مكانتها كمرشحة للفوز بالبطولة والدفاع عن لقبها، بينما تهدف الجزائر إلى الاستفادة من روح "محاربي الصحراء" لتحقيق نتيجة تاريخية ضد الفريق المصنف الأول عالمياً.

يقدم موقع GOAL كل ما تحتاج لمعرفته حول حجز تذاكر مباراة الأرجنتين والجزائر، بما في ذلك أماكن الشراء وأسعار السوق الحالية.

متى تقام مباراة الأرجنتين والجزائر؟

من المقرر أن تقام المباراة يوم الثلاثاء 16 يونيو 2026. في قلب منطقة الغرب الأوسط الأمريكية. سيشكل ملعب أروهيد في مدينة كانساس سيتي، المشهور بكونه أحد أكثر الملاعب صخبًا على وجه الأرض، خلفية لهذه المواجهة في المجموعة J.

التاريخ المباراة (وقت البدء المحلي) المكان التذاكر 16 يونيو 2026 الأرجنتين ضد الجزائر (8 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب GEHA في استاد أروهيد، كانساس التذاكر

مباريات الأرجنتين في كأس العالم

التاريخ المباراة الموقع التذاكر يونيو 2026 الأرجنتين ضد الأردن ملعب ليفيز، سانتا كلارا التذاكر 16 يونيو 2026 الأرجنتين ضد الجزائر ملعب جيها في أروهيد التذاكر 21 يونيو 2026 الأرجنتين ضد النمسا ملعب AT&T، أرلينغتون تذاكر

مباريات الجزائر في كأس العالم

التاريخ المباراة المكان التذاكر يونيو 2026 الأردن ضد الجزائر ملعب ليفيز، سانتا كلارا التذاكر 16 يونيو 2026 الأرجنتين ضد الجزائر ملعب جيها في أروهيد التذاكر يونيو 2026 الجزائر ضد النمسا ملعب GEHA في أروهيد التذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة الأرجنتين ضد الجزائر

اعتبارًا من اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). مع الطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس أسبقية الحجز. على عكس السحوبات، هذه معاملات تتم في الوقت الفعلي. هذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرة من الفيفا.

هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس أسبقية الحجز. على عكس السحوبات، هذه معاملات تتم في الوقت الفعلي. هذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرة من الفيفا. سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة. الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub. غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد طلبًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الأرجنتين والجزائر في كأس العالم؟

استخدمت الفيفا نظام تسعير ديناميكي ومتغير لبطولة 2026. في حين كان من المقرر أن تبدأ الأسعار الاسمية الأصلية لمباريات دور المجموعات من 60 دولارًا، فإن الواقع في السوق المفتوحة في مايو 2026 مختلف تمامًا.

حاليًا، تتراوح أسعار أرخص التذاكر المتاحة في الأسواق الثانوية لمباراة الأرجنتين ضد الجزائر بين 970 و1250 دولارًا. ويمكن أن تتجاوز أسعار المقاعد المميزة في الطابق السفلي (الفئة 1) 1700 دولار للتذكرة الواحدة.

الفئة النطاق الحالي للسوق (تقديري) ملاحظات الفئة 1 1,650 دولار - 3,400 دولار أفضل الإطلالات الجانبية، الطبقات السفلية/الوسطى الفئة 2 1,400 دولار - 1,600 دولار الزوايا والطبقات المتوسطة العالية الفئة 3 970 دولار - 1,300 دولار الطابق العلوي وخلف المرمى الفئة 4 بيعت جميع التذاكر / عدد محدود مخصصة بشكل أساسي لسكان الدولة المضيفة

ماذا نتوقع من مباراة الأرجنتين ضد الجزائر؟

تدخل الأرجنتين المباراة باعتبارها معياراً للتميز، ومن المرجح أن تشهد هذه المباراة الظهور الأخير لبعض الأساطير.

أما الجزائر، فتتمتع بمهارات فنية عالية وقاعدة جماهيرية ضخمة. وهي معروفة بأدائها الجيد أمام الفرق الكبرى، ومن المرجح أن تنقسم الأجواء في كانساس سيتي بين الأزرق السماوي والأبيض للمنتخب الأرجنتيني والأخضر الزاهي لمنتخب الثعالب الصحراوية.

تُعتبر مدينة كانساس سيتي على نطاق واسع عاصمة كرة القدم في أمريكا. ويجري تجديد ملعب أروهيد خصيصًا لهذه البطولة لتوسيع الملعب، لكنه يحتفظ بمقاعده المنحدرة التي تتيح للجماهير متابعة الأحداث عن قرب.

إذا كنت ستحضر المباراة، فاحرص على الوصول مبكرًا. تشتهر مدينة كانساس سيتي عالميًا بثقافة الحفلات التي تسبق المباريات، ومن المتوقع أن تكون مناطق مشجعي كأس العالم في مجمع ترومان الرياضي من بين الأفضل في البلاد.