كيفية شراء تذاكر مباراة الأرجنتين ضد النمسا: أسعار تذاكر كأس العالم، ومعلومات عن استاد AT&T، والمزيد

بعد مباراتها الافتتاحية في كأس العالم 2026 ضد الجزائر، ستلتقي الأرجنتين، حاملة اللقب، مع النمسا يوم 22 يونيو في ملعب AT&T في أرلينغتون.

قد تكون هذه المباراة حاسمة لكلا الفريقين. اعتمادًا على نتائج مبارياتهما الأولى في المجموعة، سيسعى الفريقان إما إلى الحفاظ على زخمهما وتأمين التأهل إلى دور الـ16، أو إلى تحسين أدائهما بعد بداية بطيئة.

متى تقام مباراة الأرجنتين والنمسا في كأس العالم 2026؟

مباريات الأرجنتين في كأس العالم 2026

تسعى الأرجنتين إلى أن تصبح أول فريق يدافع عن لقب كأس العالم منذ البرازيل في عام 1962. هذا هو جدول مباريات المجموعة J الذي ينتظرها:

التاريخ المباراة المكان التذاكر 16 يونيو 2026 الأرجنتين ضد الجزائر ملعب أروهيد، كانساس سيتي التذاكر 22 يونيو 2026 الأرجنتين ضد النمسا ملعب AT&T، أرلينغتون التذاكر 27 يونيو 2026 الأردن ضد الأرجنتين ملعب AT&T، أرلينغتون تذاكر

مباريات النمسا في كأس العالم 2026

تعود النمسا إلى منافسات كأس العالم للمرة الأولى منذ ما يقرب من 30 عامًا. وفيما يلي جدول مبارياتها القادمة في المجموعة J:

التاريخ المباراة المكان التذاكر 16 يونيو 2026 النمسا ضد الأردن ملعب ليفيز، سانتا كلارا التذاكر 22 يونيو 2026 الأرجنتين ضد النمسا ملعب AT&T، أرلينغتون التذاكر 27 يونيو 2026 الجزائر ضد النمسا ملعب أروهيد، كانساس سيتي التذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة الأرجنتين ضد النمسا؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). مع الطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حالياً وتعمل على أساس أسبقية الحجز. وعلى عكس القرعة، تتم هذه المعاملات في الوقت الفعلي. وهذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرة من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub . غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد طلبًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الأرجنتين ضد النمسا؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026. تبدأ أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما يمكن أن تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ16 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولار - 280 دولار 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

كل ما تحتاج لمعرفته عن استاد AT&T

استاد AT&T هو استاد ذو سقف قابل للطي يقع في أرلينغتون، تكساس، وقد تم افتتاحه في عام 2009. وعلى الرغم من أن المستأجرين الرئيسيين له هم فريق دالاس كاوبويز الشهير في دوري كرة القدم الأمريكية (NFL)، إلا أن الملعب قد استُخدم لمجموعة متنوعة من الأنشطة الأخرى، مثل الحفلات الموسيقية ومباريات كرة السلة ومسابقات رعاة البقر وفعاليات المصارعة الاحترافية (WWE).

سيكون استاد AT&T واحدًا من 11 استادًا أمريكيًا تستضيف مباريات كأس العالم 2026. وبسعة 94,000 مقعد، سيكون أكبر ملعب يُستخدم خلال البطولة. سيستضيف استاد AT&T خمس مباريات في دور المجموعات وأربع مباريات في الأدوار الإقصائية، بما في ذلك إحدى مباريات نصف النهائي.

ماذا نتوقع من مباراة الأرجنتين ضد النمسا؟