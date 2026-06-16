كيفية شراء تذاكر مباراة اسكتلندا والمغرب: أسعار تذاكر كأس العالم، ومعلومات عن ملعب جيليت، والمزيد

تلتقي اسكتلندا والمغرب يوم الجمعة 19 يونيو في ملعب «جيلت» الشهير بمدينة فوكسبورو، في إطار استمرار منافسات كأس العالم FIFA بوتيرة سريعة.

وسيسعى كلا الفريقين إلى مواصلة انطلاقتهما القوية في البطولة. ففي حين نجح المغرب في اختبار قدرات المنتخب البرازيلي المرشح بقوة للفوز باللقب، وحصد نقطة مهمة، سجلت اسكتلندا أول فوز لها في البطولة منذ عام 1990، عندما تغلبت على هايتي في بوسطن.

يقدم موقع GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته حول حجز تذاكر مباراة اسكتلندا ضد المغرب، بما في ذلك أماكن الشراء والأسعار المتوقعة.

متى ستقام مباراة اسكتلندا والمغرب؟

التاريخ والوقت المباراة المكان التذاكر الجمعة، 19 يونيو (6 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) اسكتلندا ضد المغرب ملعب جيليت، فوكسبورو التذاكر

مباريات اسكتلندا في كأس العالم

التاريخ المباراة المكان التذاكر السبت، 13 يونيو هايتي ضد اسكتلندا (0-1) ملعب جيليت، فوكسبورو غير متاح الجمعة، 19 يونيو اسكتلندا ضد المغرب ملعب جيليت، فوكسبورو التذاكر الأربعاء، 24 يونيو اسكتلندا ضد البرازيل ملعب هارد روك، ميامي جاردنز التذاكر

مباريات المغرب في كأس العالم

التاريخ جدول المباريات المكان التذاكر السبت، 13 يونيو البرازيل ضد المغرب (1-1) ملعب ميتلايف، إيست رذرفورد غير متوفر الجمعة، 19 يونيو اسكتلندا ضد المغرب ملعب جيليت، فوكسبورو التذاكر الأربعاء، 24 يونيو المغرب ضد هايتي ملعب مرسيدس-بنز، أتلانتا التذاكر

كيف يمكن شراء تذاكر مباراة اسكتلندا ضد المغرب في كأس العالم؟

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً". وعلى عكس القرعة، فإن هذه المعاملات تتم في الوقت الفعلي. هذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرةً من الفيفا.

هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً". وعلى عكس القرعة، فإن هذه المعاملات تتم في الوقت الفعلي. هذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرةً من الفيفا. سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة. الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub. غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد إقبالًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

يجب على المشجعين المسافرين أيضًا التأكد من متطلبات التأشيرة والسفر إلى كندا والولايات المتحدة والمكسيك قبل انطلاق البطولة بوقت كافٍ.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة اسكتلندا ضد المغرب في كأس العالم؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026. تبدأ أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما قد تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ16 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 450 دولار 700 دولار - 1,400 دولار 1,800 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 180 دولار - 320 دولار 500 دولار - 950 دولار 1,200 دولار - 4,500 دولار الفئة 3 120 دولار - 220 دولار 250 دولار - 600 دولار 700 دولار - 2,950 دولار الفئة 4 60 دولارًا - 140 دولارًا 180 دولار - 400 دولار 450 دولار - 2,100 دولار

ملاحظة: على المشجعين الراغبين في الحصول على أرخص تذاكر مباراة اسكتلندا ضد المغرب متابعة منصات إعادة البيع بانتظام، حيث تتغير الأسعار غالبًا حسب التوافر والطلب في السوق.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب جيليت

يُعد ملعب جيليت أحد أبرز الملاعب المختارة لاستضافة كأس العالم.

يستضيف هذا الملعب فريق نيو إنجلاند باتريوتس التابع للاتحاد الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL) وفريق نيو إنجلاند ريفولوشن التابع للدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)، ويتميز بإطلالات ممتازة ومناطق ضيافة حديثة، ويتسع لأكثر من 65,000 مشجع.

يجب على المشجعين الذين سيحضرون المباراة الاستعداد لطقس صيفي حار في ولاية ماساتشوستس وحشود كبيرة في جميع أنحاء منطقة بوسطن الحضرية.

ستتوفر خيارات النقل العام، لكن يجب حجز تصاريح وقوف السيارات مسبقًا لمن يخطط للذهاب بالسيارة إلى الملعب.