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جيليت
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Book Scotland vs Morocco World Cup Tickets
نيهال أبو زيد

ترجمه

كيفية شراء تذاكر مباراة اسكتلندا والمغرب: أسعار تذاكر كأس العالم، ومعلومات عن ملعب جيليت، والمزيد

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التذاكر
كأس العالم
إسكتلندا
المغرب
أشرف حكيمي
سكوت مكتوميناي

لا يزال «جيش التارتان» موجودًا في بوسطن، ويمكنك الانضمام إليهم بحجز تذاكر المباراة اليوم

تلتقي اسكتلندا والمغرب يوم الجمعة 19 يونيو في ملعب «جيلت» الشهير بمدينة فوكسبورو، في إطار استمرار منافسات كأس العالم FIFA بوتيرة سريعة.

وسيسعى كلا الفريقين إلى مواصلة انطلاقتهما القوية في البطولة. ففي حين نجح المغرب في اختبار قدرات المنتخب البرازيلي المرشح بقوة للفوز باللقب، وحصد نقطة مهمة، سجلت اسكتلندا أول فوز لها في البطولة منذ عام 1990، عندما تغلبت على هايتي في بوسطن.

يقدم موقع GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته حول حجز تذاكر مباراة اسكتلندا ضد المغرب، بما في ذلك أماكن الشراء والأسعار المتوقعة.

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متى ستقام مباراة اسكتلندا والمغرب؟

التاريخ والوقتالمباراةالمكانالتذاكر
الجمعة، 19 يونيو (6 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة)اسكتلندا ضد المغربملعب جيليت، فوكسبوروالتذاكر

مباريات اسكتلندا في كأس العالم

التاريخالمباراةالمكانالتذاكر
السبت، 13 يونيوهايتي ضد اسكتلندا (0-1)ملعب جيليت، فوكسبوروغير متاح
الجمعة، 19 يونيواسكتلندا ضد المغربملعب جيليت، فوكسبوروالتذاكر
الأربعاء، 24 يونيواسكتلندا ضد البرازيلملعب هارد روك، ميامي جاردنزالتذاكر

مباريات المغرب في كأس العالم

التاريخجدول المبارياتالمكانالتذاكر
السبت، 13 يونيوالبرازيل ضد المغرب (1-1)ملعب ميتلايف، إيست رذرفوردغير متوفر
الجمعة، 19 يونيواسكتلندا ضد المغربملعب جيليت، فوكسبوروالتذاكر
الأربعاء، 24 يونيوالمغرب ضد هايتيملعب مرسيدس-بنز، أتلانتاالتذاكر

كيف يمكن شراء تذاكر مباراة اسكتلندا ضد المغرب في كأس العالم؟

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

  • مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً". وعلى عكس القرعة، فإن هذه المعاملات تتم في الوقت الفعلي. هذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرةً من الفيفا.
  • سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.
  • الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub. غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد إقبالًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

يجب على المشجعين المسافرين أيضًا التأكد من متطلبات التأشيرة والسفر إلى كندا والولايات المتحدة والمكسيك قبل انطلاق البطولة بوقت كافٍ.

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كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة اسكتلندا ضد المغرب في كأس العالم؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026. تبدأ أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما قد تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئةمرحلة المجموعاتدور الـ16 - ربع النهائينصف النهائي والنهائي
الفئة 1250 دولار - 450 دولار700 دولار - 1,400 دولار1,800 دولار - 6,730 دولار
الفئة 2180 دولار - 320 دولار500 دولار - 950 دولار1,200 دولار - 4,500 دولار
الفئة 3120 دولار - 220 دولار250 دولار - 600 دولار700 دولار - 2,950 دولار
الفئة 460 دولارًا - 140 دولارًا180 دولار - 400 دولار450 دولار - 2,100 دولار

ملاحظة: على المشجعين الراغبين في الحصول على أرخص تذاكر مباراة اسكتلندا ضد المغرب متابعة منصات إعادة البيع بانتظام، حيث تتغير الأسعار غالبًا حسب التوافر والطلب في السوق.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب جيليت

يُعد ملعب جيليت أحد أبرز الملاعب المختارة لاستضافة كأس العالم. 

يستضيف هذا الملعب فريق نيو إنجلاند باتريوتس التابع للاتحاد الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL) وفريق نيو إنجلاند ريفولوشن التابع للدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)، ويتميز بإطلالات ممتازة ومناطق ضيافة حديثة، ويتسع لأكثر من 65,000 مشجع.

يجب على المشجعين الذين سيحضرون المباراة الاستعداد لطقس صيفي حار في ولاية ماساتشوستس وحشود كبيرة في جميع أنحاء منطقة بوسطن الحضرية. 

ستتوفر خيارات النقل العام، لكن يجب حجز تصاريح وقوف السيارات مسبقًا لمن يخطط للذهاب بالسيارة إلى الملعب.

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أسئلة الأكثر شيوعًا

يفضل شراء التذاكر في أقرب وقت ممكن، لأن الأسعار ترتفع عادة مع اقتراب موعد المباراة وزيادة الطلب.

نعم، بشرط استخدام منصات موثوقة مثل StubHub أو منصة إعادة البيع الرسمية التابعة لفيفا.

ستكون جميع التذاكر رقمية عبر تطبيق FIFA الرسمي، مع إمكانية نقل التذاكر إلكترونيًا.

عادة ما يسمح فيفا بشراء 4 تذاكر كحد أقصى لكل مباراة لكل أسرة.

يمكن إعادة بيع التذاكر عبر منصة إعادة البيع الرسمية لفيفا أو عبر نفس المنصة التي تم الشراء منها.

Fans with official FIFA tickets can usually relist them through the FIFA resale platform. Tickets purchased via secondary marketplaces can typically be relisted directly through the same provider.