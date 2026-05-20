كيفية شراء تذاكر مباراة اسكتلندا والبرازيل: أسعار تذاكر كأس العالم، ومعلومات عن ملعب هارد روك، والمزيد

تعود اسكتلندا إلى أكبر مسرح كروي في العالم لخوض مواجهة تاريخية ضد البرازيل، في مباراة من المتوقع أن تكون حاسمة لكلا البلدين ضمن المجموعة C في كأس العالم 2026.

تسعى "جيش التارتان"، التي تعود إلى البطولة بعد غياب دام ما يقرب من ثلاثة عقود، إلى تحقيق مفاجأة تاريخية في هذه المباراة الحاسمة التي تختتم مباريات المجموعة. وتهدف اسكتلندا إلى خوض هذه المواجهة بأمل حجز مكان لها في الأدوار الإقصائية.

في الوقت نفسه، تصل البرازيل بصفتها المرشحة الدائمة للفوز، وتحمل على عاتقها ضغطًا هائلاً. يسعى البطل الخماسي إلى تأكيد هيمنته بفريق من النخبة يتنافس في قمة هذه الرياضة، والمنتخب البرازيلي قادر على ذلك تمامًا.

متى تقام مباراة اسكتلندا ضد البرازيل في كأس العالم 2026؟

متى تقام مباراة اسكتلندا ضد البرازيل في كأس العالم 2026؟

كأس العالم - المجموعة 3 Hard Rock Stadium

مباريات اسكتلندا في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 14 يونيو 2026 هايتي ضد اسكتلندا ملعب جيليت، بوسطن التذاكر 20 يونيو 2026 اسكتلندا ضد المغرب ملعب جيليت، بوسطن التذاكر 25 يونيو 2026 اسكتلندا ضد البرازيل ملعب هارد روك، ميامي تذاكر

مباريات البرازيل في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر 14 يونيو 2026 البرازيل ضد المغرب ملعب ميتلايف، إيست رذرفورد التذاكر 20 يونيو 2026 البرازيل ضد هايتي ملعب لينكولن فاينانشال، فيلادلفيا التذاكر 25 يونيو 2026 اسكتلندا ضد البرازيل ملعب هارد روك، إنجلوود التذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة اسكتلندا ضد البرازيل؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). ونظرًا للطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس أسبقية الحجز. على عكس السحوبات، تتم هذه المعاملات في الوقت الفعلي. هذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرة من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub. غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد طلبًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة اسكتلندا ضد البرازيل؟

يمكن أن تختلف أسعار تذاكر كأس العالم بشكل كبير بناءً على فئة المقعد ومدى قربنا من يوم المباراة.

بالنسبة لمباراة اسكتلندا ضد البرازيل في ميامي، تعد أسعار التذاكر الأساسية حاليًا أكبر عامل جذب للمشجعين ذوي الميزانية المحدودة. مع مواجهة المنتخب البرازيلي لـ"جيش التارتان" في واحدة من أكثر المباريات المنتظرة في مرحلة المجموعات، من المتوقع أن يكون الطلب من بين أعلى المعدلات في الجولة الافتتاحية.

حاليًا، تتوفر أرخص التذاكر بسعر يتراوح بين 1,140 و1,250 دولارًا أمريكيًا تقريبًا في الطوابق العليا من الملعب.

وفيما يلي تفاصيل الأسعار:

الفئة 3 (الفئة العليا): 1,140 دولار – 1,800 دولار

الفئة 2 (المستوى المتوسط): 1,850 دولار – 2,500 دولار

الفئة 1 (المستوى الأدنى/الخط الجانبي): 2,600 دولار – 4,500 دولار

الضيافة/كبار الشخصيات: 5,000 دولار أمريكي فأكثر

من المهم ملاحظة أن هذه الأسعار قابلة للتغيير بناءً على طلب السوق. ونظرًا لأن ميامي تعد وجهة عالمية رائدة ومحورًا رئيسيًا للمشجعين الدوليين، فمن المتوقع أن يكون الطلب المحلي والسياحي مرتفعًا للغاية. لذا، فإن حجز تذاكر الفئة 3 المتاحة مبكرًا هو الخطوة الأذكى للمشجعين المهتمين بالميزانية والذين يتطلعون إلى مشاهدة هذه المواجهة الحاسمة في ملعب هارد روك.

سجل المواجهات المباشرة بين اسكتلندا والبرازيل

إسكتلندا المباراة الأخيرة البرازيل 0 انتصار 0 تعادل 1 انتصار البرازيل 2 - 0 إسكتلندا 0 الأهداف المسجلة 2 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 0/1 سجل كلا الفريقين 0/1

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

أين ستقام مباراة اسكتلندا والبرازيل؟

ستقام مباراة اسكتلندا ضد البرازيل يوم 25 يونيو في ملعب هارد روك في ميامي.

وبالنسبة لكأس العالم 2026، سيستوعب الملعب حوالي 65,000 مقعد.

يقع الملعب في ميامي جاردنز بولاية فلوريدا، وقد خضع لعملية تجديد ضخمة تكلفت 550 مليون دولار لتحويله إلى منشأة كرة قدم عالمية المستوى.

أبرز ما يميز هذا التجديد هو المظلة المفتوحة التي تغطي 90% من مقاعد المشاهدين، مما يوفر الظل اللازم من أشعة الشمس في فلوريدا والحماية من المطر مع إبقاء الملعب مفتوحًا للعناصر الطبيعية.

يشتهر الملعب أيضًا بأربع لوحات فيديو عملاقة عالية الدقة تقع في كل ركن من أركان الطابق العلوي، مما يضمن رؤية واضحة لإعادة اللقطات من كل زاوية.

على الرغم من حجمه الكبير، أدى التجديد إلى تقريب مقاعد المشجعين بمقدار 25 قدمًا من الملعب، مما خلق جوًا مثيرًا وحميميًا يقلل المسافة بين المشجعين والأحداث المثيرة على أرض الملعب.