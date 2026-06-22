كيفية شراء تذاكر مباراة اسكتلندا ضد البرازيل: أسعار تذاكر كأس العالم، ومعلومات عن ملعب هارد روك، والمزيد

عادت اسكتلندا إلى أكبر مسرح كروي، كأس العالم، للمرة الأولى منذ ما يقرب من 30 عامًا، وما زال «جيش التارتان» يحتفل منذ أن حسم تأهله بطريقة درامية في نوفمبر الماضي.

وبعد أسبوع من الاحتفالات في بوسطن، حيث استضاف ملعب جيليت مباراتيهم السابقتين ضد هايتي (1-0) والمغرب (0-1)، يتوجه الاسكتلنديون الآن إلى ملعب هارد روك في ميامي لخوض مباراتهم الحاسمة والأكثر ترقباً في المجموعة C ضد البرازيل، الفائزة بكأس العالم 5 مرات، يوم الأربعاء (24 يونيو).

فريق «السامبا» الرائع، بقيادة المدرب البارع كارلو أنشيلوتي، بدأ بشكل بطيء أمام المغرب في مباراته الافتتاحية بالبطولة، لكنه رفع من أدائه عند مواجهة هايتي، وسجل ثلاثة أهداف قبل نهاية الشوط الأول، بفضل أهداف ماتيوس كونها (مرتين) وفينيسيوس جونيور.

يقدم موقع GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته حول حجز تذاكر كأس العالم لمباراة اسكتلندا ضد البرازيل، بما في ذلك أماكن الشراء والأسعار والمعلومات الأساسية عن الملعب.

متى ستقام مباراة اسكتلندا ضد البرازيل؟

كأس العالم - المجموعة 3 هارد روك

مباريات اسكتلندا في كأس العالم 2026

التاريخ (وقت انطلاق المباراة) المباراة المكان التذاكر السبت، 14 يونيو هايتي ضد اسكتلندا (0-1) ملعب جيليت، بوسطن غير متاح الخميس، 19 يونيو اسكتلندا ضد المغرب (0-1) ملعب جيليت، بوسطن غير متاح الأربعاء، 24 يونيو (6 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) اسكتلندا ضد البرازيل ملعب هارد روك، ميامي التذاكر

مباريات البرازيل في كأس العالم 2026

التاريخ (وقت انطلاق المباراة) المباراة المكان التذاكر السبت، 14 يونيو البرازيل ضد المغرب (1-1) ملعب ميتلايف، إيست رذرفورد غير متوفر الخميس، 19 يونيو البرازيل ضد هايتي (3-0) ملعب لينكولن فاينانشال فيلد، فيلادلفيا غير متاح الأربعاء، 24 يونيو (6 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) اسكتلندا ضد البرازيل ملعب هارد روك، ميامي التذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة اسكتلندا ضد البرازيل

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً". وعلى عكس السحوبات، فإن هذه المعاملات تتم في الوقت الفعلي. هذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرةً من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للمشجعين شراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بالقيمة الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub . غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد إقبالًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة اسكتلندا ضد البرازيل؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026. بدأت أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما قد تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ32 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولار - 280 دولار 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

معلومات وإحصائيات عن مباراة اسكتلندا ضد البرازيل

كل ما تحتاج معرفته عن ملعب هارد روك

ستقام مباراة اسكتلندا ضد البرازيل في ملعب هارد روك في ميامي.

وبالنسبة لكأس العالم 2026، ستبلغ سعة الاستاد حوالي 65,000 مقعد.

يقع الملعب في ميامي جاردنز بولاية فلوريدا، وقد خضع لعملية تجديد ضخمة تكلفتها 550 مليون دولار لتحويله إلى منشأة كرة قدم عالمية المستوى.

أبرز ما يميز عملية التجديد هذه هو المظلة المفتوحة التي تغطي 90% من مقاعد المشاهدين، مما يوفر الظل اللازم للحماية من أشعة الشمس في فلوريدا والحماية من المطر، مع الحفاظ على الملعب مفتوحًا للعناصر الطبيعية.

يشتهر الملعب أيضًا بشاشات الفيديو العملاقة الأربعة عالية الدقة الموجودة في كل ركن من أركان المنصة العلوية، مما يضمن رؤية واضحة لإعادة اللقطات من كل زاوية.

وعلى الرغم من ضخامة حجمه، فقد أدى مشروع التجديد على وجه التحديد إلى تقريب مدرجات الجماهير بمقدار 25 قدمًا من الملعب، مما خلق أجواءً حماسية وحميمة تقلص المسافة بين المشجعين والأحداث المثيرة على أرض الملعب.