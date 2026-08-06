يدخل مانشستر سيتي حقبة جديدة تحت قيادة إنزو ماريسكا، الذي يخلف بيب جوارديولا بعد انتهاء عقده الممتد لعقد من الزمن في المنصب بحلول النادي وصيفًا خلف آرسنال، مع تخفيف وقع ذلك بتحقيق ثنائية كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية. لدى GOAL كل ما تحتاج إليه للحصول على تذاكر في ملعب الاتحاد.

القائمة الكاملة لمباريات مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27

التاريخ والوقت المباراة الملعب البطولة التذاكر الأحد 23 أغسطس 2026، 14:00 مانشستر سيتي ضد بورنموث ملعب الاتحاد (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 29 أغسطس 2026، 15:00 كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي سيلهرست بارك (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 5 سبتمبر 2026، 15:00 مانشستر سيتي ضد كوفنتري سيتي ملعب الاتحاد (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 12 سبتمبر 2026، 15:00 مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي أولد ترافورد (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 19 سبتمبر 2026، 15:00 مانشستر سيتي ضد سندرلاند ملعب الاتحاد (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 10 أكتوبر 2026، 15:00 ليفربول ضد مانشستر سيتي أنفيلد (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 17 أكتوبر 2026، 15:00 مانشستر سيتي ضد إيبسويتش تاون ملعب الاتحاد (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 24 أكتوبر 2026، 15:00 أستون فيلا ضد مانشستر سيتي فيلا بارك (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 31 أكتوبر 2026، 15:00 مانشستر سيتي ضد برايتون آند هوف ألبيون ملعب الاتحاد (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 7 نوفمبر 2026، 15:00 نوتنجهام فورست ضد مانشستر سيتي ذا سيتي جراوند (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 21 نوفمبر 2026، 15:00 مانشستر سيتي ضد فولهام ملعب الاتحاد (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 28 نوفمبر 2026، 15:00 آرسنال ضد مانشستر سيتي ملعب الإمارات (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر الأربعاء 2 ديسمبر 2026، 20:00 مانشستر سيتي ضد ليدز يونايتد ملعب الاتحاد (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 5 ديسمبر 2026، 15:00 برينتفورد ضد مانشستر سيتي ملعب Gtech Community (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 12 ديسمبر 2026، 15:00 مانشستر سيتي ضد تشيلسي ملعب الاتحاد (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 19 ديسمبر 2026، 15:00 مانشستر سيتي ضد هال سيتي ملعب الاتحاد (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 26 ديسمبر 2026، 15:00 نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر سيتي سانت جيمس بارك (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر الأربعاء 30 ديسمبر 2026، 20:00 إيفرتون ضد مانشستر سيتي ملعب هيل ديكنسون (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 2 يناير 2027، 15:00 مانشستر سيتي ضد توتنهام هوتسبير ملعب الاتحاد (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر الأربعاء 6 يناير 2027، 20:00 ليدز يونايتد ضد مانشستر سيتي إيلاند رود (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 16 يناير 2027، 15:00 مانشستر سيتي ضد نوتنجهام فورست ملعب الاتحاد (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 23 يناير 2027، 15:00 برايتون آند هوف ألبيون ضد مانشستر سيتي ملعب أمريكان إكسبريس (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 30 يناير 2027، 15:00 مانشستر سيتي ضد آرسنال ملعب الاتحاد (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 6 فبراير 2027، 15:00 فولهام ضد مانشستر سيتي كرافن كوتيدج (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر الأربعاء 10 فبراير 2027، 20:00 توتنهام هوتسبير ضد مانشستر سيتي ملعب توتنهام هوتسبير (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 20 فبراير 2027، 15:00 مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد ملعب الاتحاد (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 27 فبراير 2027، 15:00 هال سيتي ضد مانشستر سيتي ملعب MKM (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر الأربعاء 3 مارس 2027، 20:00 مانشستر سيتي ضد إيفرتون ملعب الاتحاد (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 13 مارس 2027، 15:00 كوفنتري سيتي ضد مانشستر سيتي كوفنتري بيلدينج سوسيتي أرينا (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 20 مارس 2027، 15:00 مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد ملعب الاتحاد (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 10 أبريل 2027، 15:00 بورنموث ضد مانشستر سيتي ملعب فيتاليتي (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 17 أبريل 2027، 15:00 مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس ملعب الاتحاد (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 24 أبريل 2027، 15:00 تشيلسي ضد مانشستر سيتي ستامفورد بريدج (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 1 مايو 2027، 15:00 مانشستر سيتي ضد برينتفورد ملعب الاتحاد (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 8 مايو 2027، 15:00 مانشستر سيتي ضد ليفربول ملعب الاتحاد (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 15 مايو 2027، 15:00 إيبسويتش تاون ضد مانشستر سيتي بورتمان رود (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر الأحد 23 مايو 2027، 15:00 مانشستر سيتي ضد أستون فيلا ملعب الاتحاد (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر الأحد 30 مايو 2027، 16:00 سندرلاند ضد مانشستر سيتي ستاديوم أوف لايت (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر

كيف تشتري تذاكر مانشستر سيتي؟

اشترِ عبر بوابة التذاكر الرسمية لمانشستر سيتي، وهي الجهة الأساسية لبيع تذاكر المباريات على أرضه. وتخصص الأندية التذاكر على ثلاث مراحل: أولًا لحاملي التذاكر الموسمية، ثم للأعضاء بحسب نقاط الولاء، وأخيرًا للجمهور في البيع العام. ويمكنك أيضًا الحجز عبر بائعين ثانويين مثل StubHub.

كيف تشتري التذاكر الموسمية لمانشستر سيتي؟

التذاكر الموسمية هي الطريقة الوحيدة المضمونة لحضور كل مباراة على أرضه، لكنها غير متاحة حاليًا للمشترين الجدد. تابع البوابة الرسمية للتذاكر للاطلاع على التحديثات، مع ملاحظة أنه يجب أن تكون عضوًا في النادي لشرائها عند عودة التوفر.

كيف يمكنني شراء تذاكر مانشستر سيتي خارج أرضه؟

اشترِ عبر الموقع الرسمي للنادي، كما هو الحال مع المباريات على أرضه، مع الحاجة إلى عضوية سيتي. ويمكنك أيضًا تجربة موقع النادي المنافس، رغم أن العضوية هناك تكون مطلوبة عادة أيضًا.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب الاتحاد

يلعب مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد، الذي شُيّد في الأصل من أجل دورة ألعاب الكومنولث 2002، منذ عام 2003. وتبلغ سعته الحالية 55,097 متفرجًا، ما يجعله واحدًا من أكبر الملاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

أفضل وسيلة للوصول إليه هي وسائل النقل العام. ينطلق مترو لينك من مانشستر بيكاديللي إلى محطة إتيحاد كامبوس في أقل من 10 دقائق، مع تسيير خمس رحلات ترام في الساعة أيام المباريات. وتبقى محطتا هولت تاون وفيلوبارك المجاورتان مغلقتين لمدة لا تقل عن ساعة بعد صافرة النهاية. ويمكن حجز مواقف السيارات مسبقًا، لكن المساحة محدودة.