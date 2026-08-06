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كيفية شراء تذاكر مانشستر سيتي لموسم 2026/27: مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، الأسعار والمزيد

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التذاكر
مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي الممتاز

يدخل مانشستر سيتي المرحلة الحاسمة الأخيرة من موسم 2025/26 بينما تبلغ الرهانات أقصى درجاتها.

يدخل مانشستر سيتي حقبة جديدة تحت قيادة إنزو ماريسكا، الذي يخلف بيب جوارديولا بعد انتهاء عقده الممتد لعقد من الزمن في المنصب بحلول النادي وصيفًا خلف آرسنال، مع تخفيف وقع ذلك بتحقيق ثنائية كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية. لدى GOAL كل ما تحتاج إليه للحصول على تذاكر في ملعب الاتحاد.

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القائمة الكاملة لمباريات مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27

التاريخ والوقتالمباراةالملعبالبطولةالتذاكر
الأحد 23 أغسطس 2026، 14:00مانشستر سيتي ضد بورنموثملعب الاتحاد (على أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 29 أغسطس 2026، 15:00كريستال بالاس ضد مانشستر سيتيسيلهرست بارك (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 5 سبتمبر 2026، 15:00مانشستر سيتي ضد كوفنتري سيتيملعب الاتحاد (على أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 12 سبتمبر 2026، 15:00مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتيأولد ترافورد (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 19 سبتمبر 2026، 15:00مانشستر سيتي ضد سندرلاندملعب الاتحاد (على أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 10 أكتوبر 2026، 15:00ليفربول ضد مانشستر سيتيأنفيلد (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 17 أكتوبر 2026، 15:00مانشستر سيتي ضد إيبسويتش تاونملعب الاتحاد (على أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 24 أكتوبر 2026، 15:00أستون فيلا ضد مانشستر سيتيفيلا بارك (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 31 أكتوبر 2026، 15:00مانشستر سيتي ضد برايتون آند هوف ألبيونملعب الاتحاد (على أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 7 نوفمبر 2026، 15:00نوتنجهام فورست ضد مانشستر سيتيذا سيتي جراوند (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 21 نوفمبر 2026، 15:00مانشستر سيتي ضد فولهامملعب الاتحاد (على أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 28 نوفمبر 2026، 15:00آرسنال ضد مانشستر سيتيملعب الإمارات (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
الأربعاء 2 ديسمبر 2026، 20:00مانشستر سيتي ضد ليدز يونايتدملعب الاتحاد (على أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 5 ديسمبر 2026، 15:00برينتفورد ضد مانشستر سيتيملعب Gtech Community (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 12 ديسمبر 2026، 15:00مانشستر سيتي ضد تشيلسيملعب الاتحاد (على أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 19 ديسمبر 2026، 15:00مانشستر سيتي ضد هال سيتيملعب الاتحاد (على أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 26 ديسمبر 2026، 15:00نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر سيتيسانت جيمس بارك (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
الأربعاء 30 ديسمبر 2026، 20:00إيفرتون ضد مانشستر سيتيملعب هيل ديكنسون (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 2 يناير 2027، 15:00مانشستر سيتي ضد توتنهام هوتسبيرملعب الاتحاد (على أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
الأربعاء 6 يناير 2027، 20:00ليدز يونايتد ضد مانشستر سيتيإيلاند رود (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 16 يناير 2027، 15:00مانشستر سيتي ضد نوتنجهام فورستملعب الاتحاد (على أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 23 يناير 2027، 15:00برايتون آند هوف ألبيون ضد مانشستر سيتيملعب أمريكان إكسبريس (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 30 يناير 2027، 15:00مانشستر سيتي ضد آرسنالملعب الاتحاد (على أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 6 فبراير 2027، 15:00فولهام ضد مانشستر سيتيكرافن كوتيدج (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
الأربعاء 10 فبراير 2027، 20:00توتنهام هوتسبير ضد مانشستر سيتيملعب توتنهام هوتسبير (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 20 فبراير 2027، 15:00مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتدملعب الاتحاد (على أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 27 فبراير 2027، 15:00هال سيتي ضد مانشستر سيتيملعب MKM (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
الأربعاء 3 مارس 2027، 20:00مانشستر سيتي ضد إيفرتونملعب الاتحاد (على أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 13 مارس 2027، 15:00كوفنتري سيتي ضد مانشستر سيتيكوفنتري بيلدينج سوسيتي أرينا (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 20 مارس 2027، 15:00مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتدملعب الاتحاد (على أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 10 أبريل 2027، 15:00بورنموث ضد مانشستر سيتيملعب فيتاليتي (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 17 أبريل 2027، 15:00مانشستر سيتي ضد كريستال بالاسملعب الاتحاد (على أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 24 أبريل 2027، 15:00تشيلسي ضد مانشستر سيتيستامفورد بريدج (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 1 مايو 2027، 15:00مانشستر سيتي ضد برينتفوردملعب الاتحاد (على أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 8 مايو 2027، 15:00مانشستر سيتي ضد ليفربولملعب الاتحاد (على أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 15 مايو 2027، 15:00إيبسويتش تاون ضد مانشستر سيتيبورتمان رود (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
الأحد 23 مايو 2027، 15:00مانشستر سيتي ضد أستون فيلاملعب الاتحاد (على أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
الأحد 30 مايو 2027، 16:00سندرلاند ضد مانشستر سيتيستاديوم أوف لايت (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر

كيف تشتري تذاكر مانشستر سيتي؟

اشترِ عبر بوابة التذاكر الرسمية لمانشستر سيتي، وهي الجهة الأساسية لبيع تذاكر المباريات على أرضه. وتخصص الأندية التذاكر على ثلاث مراحل: أولًا لحاملي التذاكر الموسمية، ثم للأعضاء بحسب نقاط الولاء، وأخيرًا للجمهور في البيع العام. ويمكنك أيضًا الحجز عبر بائعين ثانويين مثل StubHub.

كيف تشتري التذاكر الموسمية لمانشستر سيتي؟

التذاكر الموسمية هي الطريقة الوحيدة المضمونة لحضور كل مباراة على أرضه، لكنها غير متاحة حاليًا للمشترين الجدد. تابع البوابة الرسمية للتذاكر للاطلاع على التحديثات، مع ملاحظة أنه يجب أن تكون عضوًا في النادي لشرائها عند عودة التوفر.

كيف يمكنني شراء تذاكر مانشستر سيتي خارج أرضه؟

اشترِ عبر الموقع الرسمي للنادي، كما هو الحال مع المباريات على أرضه، مع الحاجة إلى عضوية سيتي. ويمكنك أيضًا تجربة موقع النادي المنافس، رغم أن العضوية هناك تكون مطلوبة عادة أيضًا.

وديات الأندية
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي
أتلتيكو مدريد crest
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد

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كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب الاتحاد

يلعب مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد، الذي شُيّد في الأصل من أجل دورة ألعاب الكومنولث 2002، منذ عام 2003. وتبلغ سعته الحالية 55,097 متفرجًا، ما يجعله واحدًا من أكبر الملاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

أفضل وسيلة للوصول إليه هي وسائل النقل العام. ينطلق مترو لينك من مانشستر بيكاديللي إلى محطة إتيحاد كامبوس في أقل من 10 دقائق، مع تسيير خمس رحلات ترام في الساعة أيام المباريات. وتبقى محطتا هولت تاون وفيلوبارك المجاورتان مغلقتين لمدة لا تقل عن ساعة بعد صافرة النهاية. ويمكن حجز مواقف السيارات مسبقًا، لكن المساحة محدودة.

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أسئلة الأكثر شيوعًا

يجب أن تكون عضواً في النادي لتتمكن من شراء تذكرة رسمية عبر النادي لمشاهدة مانشستر سيتي وهو يلعب في "استاد الاتحاد".

هناك نوعان من عضويات "Cityzens":

  • عضوية يوم المباراة (Matchday Membership):للبالغين (18 عاماً فما فوق) وتتراوح قيمتها بين 25 و35 جنيهاً إسترلينياً.عضوية الناشئين (Junior Membership): للمشجعين الشباب (17 عاماً فما دون) بقيمة 20 جنيهاً إسترلينيًا.تقدم العضويات للمشجعين مجموعة من المزايا، بدءاً من الأولوية في الحصول على التذاكر وصولاً إلى خصومات في متجر النادي الرسمي.تقدم العضويات للمشجعين مجموعة من المزايا، بدءاً من الأولوية في الحصول على التذاكر وصولاً إلى خصومات في متجر النادي الرسمي.

 

 

 

 

 

 

 

لشراء تذكرة موسمية، يجب أن تكون أولاً عضواً في "Cityzens Matchday" أو "Junior"، حيث لا تُباع التذاكر الموسمية للجمهور العام. ومع ذلك، فإن التذاكر الموسمية لموسم 2025/26 نفدت بالكامل حالياً، وتم تقديم عدد محدود فقط من "التذاكر الموسمية المرنة" (Flexi Season Tickets) للأعضاء المؤهلين بناءً على تاريخ حضور المباريات ونشاط الشراء.

لقد انتهت فترة التجديد لحاملي التذاكر الحاليين، ولن تتوفر تذاكر جديدة بشكل واسع حتى موسم 2026/27 على الأقل، وهو الموعد المتوقع لانتهاء توسعة استاد الاتحاد التي ستوفر المزيد من المقاعد.

للاستعداد للتوفر المستقبلي، يجب عليك شراء عضوية "Cityzens Matchday" عبر الموقع الرسمي وحضور أكبر عدد ممكن من المباريات المنزلية؛ حيث تعتمد الأولوية في الحصول على التذاكر الموسمية على الولاء ونسبة الحضور.

بسبب الطلب المرتفع، ليس من السهل الحصول على تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز لمباريات مانشستر سيتي، وإن كان الأمر عادةً ليس بصعوبة الحصول عليها لمباريات منافسيهم.

هذا الأمر يدفع العديد من المشجعين للتوجه إلى مواقع إعادة البيع الثانوية مثل (StubHub)، ومع ذلك، فإن الحصول على تذكرة عبر هذه المواقع ليس مضموناً دائماً. أفضل طريقة هي التأكد من امتلاك العضوية ومتابعة خيارات المباريات الفردية المتاحة، وتذكر أن المباريات ضد الفرق الأقل تصنيفاً في الدوري تكون أسهل في التوفر.

أفضل طريقة لشراء تذاكر رخيصة هي عبر الموقع الرسمي للنادي، والبحث عن المقاعد في الأقسام الأكثر اقتصادية في استاد الاتحاد. كما قد توفر مواقع إعادة البيع مثل (StubHub) و(Ticombo) تذاكر رخيصة في اللحظات الأخيرة، حيث تميل الأسعار للانخفاض كلما اقترب موعد المباراة.

نعم، يمكنك حجز جولة في استاد الاتحاد. تقدم عدة مواقع صفقات وخصومات على جولات الملعب.

يقدم موقع (RedLetterDays) حالياً جولات تبدأ من 28 جنيهاً إسترلينياً لشخص بالغ واحد، وتصل إلى 72 جنيهاً إسترلينياً لعائلة (بالغين وطفلين). تستغرق الجولة حوالي 90 دقيقة وتتضمن جزءاً تفاعلياً يتيح للزوار لقاء "بيب غوارديولا" افتراضياً في غرفة الصحافة، بالإضافة إلى زيارة متجر النادي.

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