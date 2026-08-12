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كيفية شراء تذاكر ليدز يونايتد لموسم 2026-27: المباريات، أسعار التذاكر والمزيد

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التذاكر
ليدز يونايتد
الدوري الإنجليزي الممتاز

استمتع بتجربة يوم المباراة في إيلاند رود، بما يشمل أماكن الشراء وأسعار التذاكر الحالية

يدخل ليدز يونايتد موسم 2026/27 من الدوري الإنجليزي الممتاز وهو يملك في رصيده عامًا كاملًا من العودة إلى منافسات القمة، بعدما قاد دانيال فاركه النادي إلى إنهاء مريح في المركز الرابع عشر خلال الموسم الماضي، مع ضمان البقاء قبل ثلاث مباريات من النهاية. وتُوّجت بذلك حملة درامية شهدت وجود ليدز في منطقة الهبوط بعد جولتين فقط، قبل أن يؤدي التحول، المبني على تغيير تكتيكي حاسم في موسم الفريق خلال الفوز على مانشستر سيتي، إلى تغيير مستواه، بل وحمله أيضًا إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في ويمبلي.

والآن، وبعد أن استقر مجددًا بين الأسماء الراسخة في الدوري الإنجليزي الممتاز، سيستهدف فاركه ولاعبوه مزيدًا من التقدم في إيلاند رود، مع وجود مواجهات على أرضه أمام مانشستر يونايتد، ونيوكاسل، وإيفرتون، ومانشستر سيتي، ضمن أبرز المباريات التي سيرغب المشجعون في الحصول على تذاكرها.

لكن كيف يمكنك الحصول على تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز لمشاهدتهم هذا الموسم؟ دع GOAL يطلعك على الخيارات المتاحة أمامك لمشاهدة ليدز في إيلاند رود.

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القائمة الكاملة لمباريات ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27

يستهل ليدز الموسم خارج أرضه أمام نوتنجهام فورست ويختتمه خارج أرضه أمام كريستال بالاس. وفيما يلي الجدول الكامل للمباريات الـ38، ذهابًا وإيابًا، للموسم المقبل.

التاريخ والوقتالمباراةالملعبالتذاكر
السبت، 22 أغسطس 2026، 15:00نوتنجهام فورست ضد ليدز يونايتدThe City Ground (خارج الأرض)التذاكر
الأحد، 30 أغسطس 2026، 14:00ليدز يونايتد ضد برينتفوردإيلاند رود (على الأرض)التذاكر
السبت، 5 سبتمبر 2026، 15:00برايتون آند هوف ألبيون ضد ليدز يونايتدAmerican Express Stadium (خارج الأرض)التذاكر
الاثنين، 14 سبتمبر 2026، 20:00ليدز يونايتد ضد نيوكاسل يونايتدإيلاند رود (على الأرض)التذاكر
السبت، 19 سبتمبر 2026، 15:00ليدز يونايتد ضد كريستال بالاسإيلاند رود (على الأرض)التذاكر
السبت، 10 أكتوبر 2026، 15:00أرسنال ضد ليدز يونايتدEmirates Stadium (خارج الأرض)التذاكر
السبت، 17 أكتوبر 2026، 15:00ليدز يونايتد ضد مانشستر يونايتدإيلاند رود (على الأرض)التذاكر
السبت، 24 أكتوبر 2026، 15:00سندرلاند ضد ليدز يونايتدStadium of Light (خارج الأرض)التذاكر
السبت، 31 أكتوبر 2026، 16:00بورنموث ضد ليدز يونايتدVitality Stadium (خارج الأرض)التذاكر
السبت، 7 نوفمبر 2026، 15:00ليدز يونايتد ضد توتنهام هوتسبيرإيلاند رود (على الأرض)التذاكر
السبت، 21 نوفمبر 2026، 15:00تشيلسي ضد ليدز يونايتدStamford Bridge (خارج الأرض)التذاكر
السبت، 28 نوفمبر 2026، 15:00ليدز يونايتد ضد كوفنتري سيتيإيلاند رود (على الأرض)التذاكر
الأربعاء، 2 ديسمبر 2026، 20:00مانشستر سيتي ضد ليدز يونايتدEtihad Stadium (خارج الأرض)التذاكر
السبت، 5 ديسمبر 2026، 15:00ليدز يونايتد ضد إيبسويتش تاونإيلاند رود (على الأرض)التذاكر
السبت، 12 ديسمبر 2026، 15:00ليفربول ضد ليدز يونايتدAnfield (خارج الأرض)التذاكر
السبت، 19 ديسمبر 2026، 15:00ليدز يونايتد ضد فولهامإيلاند رود (على الأرض)التذاكر
السبت، 26 ديسمبر 2026، 15:00أستون فيلا ضد ليدز يونايتدVilla Park (خارج الأرض)التذاكر
الأربعاء، 30 ديسمبر 2026، 20:00هال سيتي ضد ليدز يونايتدMKM Stadium (خارج الأرض)التذاكر
السبت، 2 يناير 2027، 15:00ليدز يونايتد ضد إيفرتونإيلاند رود (على الأرض)التذاكر
الأربعاء، 6 يناير 2027، 20:00ليدز يونايتد ضد مانشستر سيتيإيلاند رود (على الأرض)التذاكر
السبت، 16 يناير 2027، 15:00توتنهام هوتسبير ضد ليدز يونايتدTottenham Hotspur Stadium (خارج الأرض)التذاكر
السبت، 23 يناير 2027، 15:00ليدز يونايتد ضد تشيلسيإيلاند رود (على الأرض)التذاكر
السبت، 30 يناير 2027، 15:00كوفنتري سيتي ضد ليدز يونايتدCoventry Building Society Arena (خارج الأرض)التذاكر
السبت، 6 فبراير 2027، 15:00ليدز يونايتد ضد بورنموثإيلاند رود (على الأرض)التذاكر
الأربعاء، 10 فبراير 2027، 20:00إيفرتون ضد ليدز يونايتدHill Dickinson Stadium (خارج الأرض)التذاكر
السبت، 20 فبراير 2027، 15:00ليدز يونايتد ضد أستون فيلاإيلاند رود (على الأرض)التذاكر
السبت، 27 فبراير 2027، 15:00فولهام ضد ليدز يونايتدCraven Cottage (خارج الأرض)التذاكر
الأربعاء، 3 مارس 2027، 20:00ليدز يونايتد ضد هال سيتيإيلاند رود (على الأرض)التذاكر
السبت، 13 مارس 2027، 15:00ليدز يونايتد ضد برايتون آند هوف ألبيونإيلاند رود (على الأرض)التذاكر
السبت، 20 مارس 2027، 16:00نيوكاسل يونايتد ضد ليدز يونايتدSt James' Park (خارج الأرض)التذاكر
السبت، 10 أبريل 2027، 15:00ليدز يونايتد ضد نوتنجهام فورستإيلاند رود (على الأرض)التذاكر
السبت، 17 أبريل 2027، 15:00برينتفورد ضد ليدز يونايتدGtech Community Stadium (خارج الأرض)التذاكر
السبت، 24 أبريل 2027، 15:00ليدز يونايتد ضد ليفربولإيلاند رود (على الأرض)التذاكر
السبت، 1 مايو 2027، 15:00إيبسويتش تاون ضد ليدز يونايتدPortman Road (خارج الأرض)التذاكر
السبت، 8 مايو 2027، 15:00ليدز يونايتد ضد أرسنالإيلاند رود (على الأرض)التذاكر
السبت، 15 مايو 2027، 15:00مانشستر يونايتد ضد ليدز يونايتدOld Trafford (خارج الأرض)التذاكر
الأحد، 23 مايو 2027، 15:00ليدز يونايتد ضد سندرلاندإيلاند رود (على الأرض)التذاكر
الأحد، 30 مايو 2027، 16:00كريستال بالاس ضد ليدز يونايتدSelhurst Park (خارج الأرض)التذاكر

أحد أكثر أندية كرة القدم الإنجليزية عراقة، وقد تأكدت عودة ليدز إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في 2025 بعدما فاز فريق فاركه بلقب التشامبيونشيب برصيد قياسي للنادي بلغ 100 نقطة.

أما الملعب نفسه، فقد شهد نصيبه من النتائج الكبيرة على مر السنين، وبعد موسم قوي في العودة بين النخبة، ستكون هناك آمال كبيرة في أن يتمكن فريق فاركه من البناء على أسس الموسم الماضي.

كيف تشتري تذاكر ليدز لموسم 2026/27؟

يمكن للمشجعين الراغبين في اقتناص تذكرة إلى إيلاند رود هذا الموسم شراء مقاعدهم عبر البوابة الرسمية لبيع التذاكر الخاصة بليدز يونايتد. ويعد الموقع بائع التجزئة الرسمي المباشر لتذاكر مباريات ليدز يونايتد على أرضه هذا الموسم.

تميل أندية كرة القدم البريطانية إلى تخصيص التذاكر على ثلاث مراحل:

أولًا لحاملي التذاكر الموسمية، ثم لأعضاء النادي، الذين غالبًا ما يتم ترتيبهم وفق نقاط الولاء الناتجة عن المشتريات السابقة، وأخيرًا للعامة خلال فترة "البيع العام". ويمكنك أيضًا الاطلاع على مواقع إعادة البيع مثل StubHub وStubHub إذا كنت لا تمانع في الحصول على تذكرة مستعملة، إذ يُعد كلاهما من الخيارات الأكثر شهرة للمشجعين الساعين إلى شراء متأخر، مع خيارات تبدأ من 73 £.

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كم تبلغ أسعار تذاكر ليدز لموسم 2026/27؟

تتوفر مجموعة من الفئات والأسعار لتذاكر مباريات ليدز في إيلاند رود، مع أسعار من خانتين لكل من البالغين والفئات المخفضة. وهناك عدة مستويات في هيكل التسعير، ومن المهم معرفة التنوع المتاح:

  • باستثناء East Stand Upper Wings، التي تُباع بسعر ثابت، فإن كل منطقة أخرى في الملعب توفر أسعارًا أقل للناشئين والفئات المخفضة، وهو ما قد يساعدك على العثور على خيار أكثر ملاءمة من حيث التكلفة إذا كنت ستحضر مع العائلة أو مع من تنطبق عليهم الأهلية.
  • يصنف ليدز مبارياته وفقًا للطلب والمكانة، لذا يمكن أن تختلف أسعار التذاكر بحسب المنافس. والأسعار أدناه خاصة بمباريات الفئة A+، وهي أعلى المباريات التي يخوضها النادي من حيث التصنيف، لكن ينبغي تأكيدها عبر الموقع الرسمي للنادي للموسم الحالي، إذ تتم مراجعة الأسعار سنويًا.
  • الفئة 1 — East Central Lower وEast Stand Upper وWest Stand: 52.00 £ للبالغ، 34.00 £ لمن فوق 65 عامًا، 24.00 £ للناشئ، 26.00 £ للشاب
  • الفئة 2 — East Stand Upper Wings: سعر ثابت 45.00 £ (بالغ، فوق 65 عامًا، ناشئ، شاب)
  • الفئة 3 — المدرجان الشمالي والجنوبي: 45.00 £ للبالغ، 31.00 £ لمن فوق 65 عامًا، 21.00 £ للناشئ، 23.00 £ للشاب
  • الفئة 4 — المدرج العائلي: 39.00 £ للبالغ، 31.00 £ لمن فوق 65 عامًا، 11.00 £ للناشئ، 23.00 £ للشاب
  • الفئة 5 — West Stand (جماهير الفريق الضيف): 30.00 £ للبالغ، 29.00 £ لمن فوق 65 عامًا، 24.00 £ للناشئ، 26.00 £ للشاب

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