كيفية شراء تذاكر ليدز يونايتد لموسم 2026-27: المباريات، أسعار التذاكر والمزيد

يدخل ليدز يونايتد موسم 2026/27 من الدوري الإنجليزي الممتاز وهو يملك في رصيده عامًا كاملًا من العودة إلى منافسات القمة، بعدما قاد دانيال فاركه النادي إلى إنهاء مريح في المركز الرابع عشر خلال الموسم الماضي، مع ضمان البقاء قبل ثلاث مباريات من النهاية. وتُوّجت بذلك حملة درامية شهدت وجود ليدز في منطقة الهبوط بعد جولتين فقط، قبل أن يؤدي التحول، المبني على تغيير تكتيكي حاسم في موسم الفريق خلال الفوز على مانشستر سيتي، إلى تغيير مستواه، بل وحمله أيضًا إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في ويمبلي.

والآن، وبعد أن استقر مجددًا بين الأسماء الراسخة في الدوري الإنجليزي الممتاز، سيستهدف فاركه ولاعبوه مزيدًا من التقدم في إيلاند رود، مع وجود مواجهات على أرضه أمام مانشستر يونايتد، ونيوكاسل، وإيفرتون، ومانشستر سيتي، ضمن أبرز المباريات التي سيرغب المشجعون في الحصول على تذاكرها.

لكن كيف يمكنك الحصول على تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز لمشاهدتهم هذا الموسم؟ دع GOAL يطلعك على الخيارات المتاحة أمامك لمشاهدة ليدز في إيلاند رود.

القائمة الكاملة لمباريات ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27

يستهل ليدز الموسم خارج أرضه أمام نوتنجهام فورست ويختتمه خارج أرضه أمام كريستال بالاس. وفيما يلي الجدول الكامل للمباريات الـ38، ذهابًا وإيابًا، للموسم المقبل.

التاريخ والوقت المباراة الملعب التذاكر السبت، 22 أغسطس 2026، 15:00 نوتنجهام فورست ضد ليدز يونايتد The City Ground (خارج الأرض) التذاكر الأحد، 30 أغسطس 2026، 14:00 ليدز يونايتد ضد برينتفورد إيلاند رود (على الأرض) التذاكر السبت، 5 سبتمبر 2026، 15:00 برايتون آند هوف ألبيون ضد ليدز يونايتد American Express Stadium (خارج الأرض) التذاكر الاثنين، 14 سبتمبر 2026، 20:00 ليدز يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد إيلاند رود (على الأرض) التذاكر السبت، 19 سبتمبر 2026، 15:00 ليدز يونايتد ضد كريستال بالاس إيلاند رود (على الأرض) التذاكر السبت، 10 أكتوبر 2026، 15:00 أرسنال ضد ليدز يونايتد Emirates Stadium (خارج الأرض) التذاكر السبت، 17 أكتوبر 2026، 15:00 ليدز يونايتد ضد مانشستر يونايتد إيلاند رود (على الأرض) التذاكر السبت، 24 أكتوبر 2026، 15:00 سندرلاند ضد ليدز يونايتد Stadium of Light (خارج الأرض) التذاكر السبت، 31 أكتوبر 2026، 16:00 بورنموث ضد ليدز يونايتد Vitality Stadium (خارج الأرض) التذاكر السبت، 7 نوفمبر 2026، 15:00 ليدز يونايتد ضد توتنهام هوتسبير إيلاند رود (على الأرض) التذاكر السبت، 21 نوفمبر 2026، 15:00 تشيلسي ضد ليدز يونايتد Stamford Bridge (خارج الأرض) التذاكر السبت، 28 نوفمبر 2026، 15:00 ليدز يونايتد ضد كوفنتري سيتي إيلاند رود (على الأرض) التذاكر الأربعاء، 2 ديسمبر 2026، 20:00 مانشستر سيتي ضد ليدز يونايتد Etihad Stadium (خارج الأرض) التذاكر السبت، 5 ديسمبر 2026، 15:00 ليدز يونايتد ضد إيبسويتش تاون إيلاند رود (على الأرض) التذاكر السبت، 12 ديسمبر 2026، 15:00 ليفربول ضد ليدز يونايتد Anfield (خارج الأرض) التذاكر السبت، 19 ديسمبر 2026، 15:00 ليدز يونايتد ضد فولهام إيلاند رود (على الأرض) التذاكر السبت، 26 ديسمبر 2026، 15:00 أستون فيلا ضد ليدز يونايتد Villa Park (خارج الأرض) التذاكر الأربعاء، 30 ديسمبر 2026، 20:00 هال سيتي ضد ليدز يونايتد MKM Stadium (خارج الأرض) التذاكر السبت، 2 يناير 2027، 15:00 ليدز يونايتد ضد إيفرتون إيلاند رود (على الأرض) التذاكر الأربعاء، 6 يناير 2027، 20:00 ليدز يونايتد ضد مانشستر سيتي إيلاند رود (على الأرض) التذاكر السبت، 16 يناير 2027، 15:00 توتنهام هوتسبير ضد ليدز يونايتد Tottenham Hotspur Stadium (خارج الأرض) التذاكر السبت، 23 يناير 2027، 15:00 ليدز يونايتد ضد تشيلسي إيلاند رود (على الأرض) التذاكر السبت، 30 يناير 2027، 15:00 كوفنتري سيتي ضد ليدز يونايتد Coventry Building Society Arena (خارج الأرض) التذاكر السبت، 6 فبراير 2027، 15:00 ليدز يونايتد ضد بورنموث إيلاند رود (على الأرض) التذاكر الأربعاء، 10 فبراير 2027، 20:00 إيفرتون ضد ليدز يونايتد Hill Dickinson Stadium (خارج الأرض) التذاكر السبت، 20 فبراير 2027، 15:00 ليدز يونايتد ضد أستون فيلا إيلاند رود (على الأرض) التذاكر السبت، 27 فبراير 2027، 15:00 فولهام ضد ليدز يونايتد Craven Cottage (خارج الأرض) التذاكر الأربعاء، 3 مارس 2027، 20:00 ليدز يونايتد ضد هال سيتي إيلاند رود (على الأرض) التذاكر السبت، 13 مارس 2027، 15:00 ليدز يونايتد ضد برايتون آند هوف ألبيون إيلاند رود (على الأرض) التذاكر السبت، 20 مارس 2027، 16:00 نيوكاسل يونايتد ضد ليدز يونايتد St James' Park (خارج الأرض) التذاكر السبت، 10 أبريل 2027، 15:00 ليدز يونايتد ضد نوتنجهام فورست إيلاند رود (على الأرض) التذاكر السبت، 17 أبريل 2027، 15:00 برينتفورد ضد ليدز يونايتد Gtech Community Stadium (خارج الأرض) التذاكر السبت، 24 أبريل 2027، 15:00 ليدز يونايتد ضد ليفربول إيلاند رود (على الأرض) التذاكر السبت، 1 مايو 2027، 15:00 إيبسويتش تاون ضد ليدز يونايتد Portman Road (خارج الأرض) التذاكر السبت، 8 مايو 2027، 15:00 ليدز يونايتد ضد أرسنال إيلاند رود (على الأرض) التذاكر السبت، 15 مايو 2027، 15:00 مانشستر يونايتد ضد ليدز يونايتد Old Trafford (خارج الأرض) التذاكر الأحد، 23 مايو 2027، 15:00 ليدز يونايتد ضد سندرلاند إيلاند رود (على الأرض) التذاكر الأحد، 30 مايو 2027، 16:00 كريستال بالاس ضد ليدز يونايتد Selhurst Park (خارج الأرض) التذاكر

أحد أكثر أندية كرة القدم الإنجليزية عراقة، وقد تأكدت عودة ليدز إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في 2025 بعدما فاز فريق فاركه بلقب التشامبيونشيب برصيد قياسي للنادي بلغ 100 نقطة.

أما الملعب نفسه، فقد شهد نصيبه من النتائج الكبيرة على مر السنين، وبعد موسم قوي في العودة بين النخبة، ستكون هناك آمال كبيرة في أن يتمكن فريق فاركه من البناء على أسس الموسم الماضي.

كيف تشتري تذاكر ليدز لموسم 2026/27؟

يمكن للمشجعين الراغبين في اقتناص تذكرة إلى إيلاند رود هذا الموسم شراء مقاعدهم عبر البوابة الرسمية لبيع التذاكر الخاصة بليدز يونايتد. ويعد الموقع بائع التجزئة الرسمي المباشر لتذاكر مباريات ليدز يونايتد على أرضه هذا الموسم.

تميل أندية كرة القدم البريطانية إلى تخصيص التذاكر على ثلاث مراحل:

أولًا لحاملي التذاكر الموسمية، ثم لأعضاء النادي، الذين غالبًا ما يتم ترتيبهم وفق نقاط الولاء الناتجة عن المشتريات السابقة، وأخيرًا للعامة خلال فترة "البيع العام". ويمكنك أيضًا الاطلاع على مواقع إعادة البيع مثل StubHub وStubHub إذا كنت لا تمانع في الحصول على تذكرة مستعملة، إذ يُعد كلاهما من الخيارات الأكثر شهرة للمشجعين الساعين إلى شراء متأخر، مع خيارات تبدأ من 73 £.

كم تبلغ أسعار تذاكر ليدز لموسم 2026/27؟

تتوفر مجموعة من الفئات والأسعار لتذاكر مباريات ليدز في إيلاند رود، مع أسعار من خانتين لكل من البالغين والفئات المخفضة. وهناك عدة مستويات في هيكل التسعير، ومن المهم معرفة التنوع المتاح: