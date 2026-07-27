كيفية شراء تذاكر «لولابالوزا 2026» في اللحظة الأخيرة في شيكاغو: تشارلي إكس سي إكس، لورد، تيت ماكراي وغيرهم

من المقرر أن يصبح غرانت بارك في شيكاغو مرة أخرى بؤرة الاهتمام في أجندة الموسيقى العالمية مع عودة مهرجان «لولابالوزا» في صيف هذا العام. يستمر هذا المهرجان الأسطوري المطل على ضفاف البحيرة على مدار أربعة أيام حافلة بالفعاليات، بدءًا من الخميس 30 يوليو وحتى الأحد 2 أغسطس 2026، وتُعد قائمة الفنانين المشاركين هذا العام واحدة من أكثر القوائم تميزًا في تاريخ «لولابالوزا».

سواء كنت من رواد «لولابالوزا» المخضرمين أو تتطلع إلى حضور المهرجان لأول مرة، فإن المزيج بين نجوم الصف الأول، والنجوم الصاعدين، وخلفية أفق شيكاغو التي لا تضاهى، يجعل من هذا الأسبوع نهاية أسبوع لا تفوت.

تُباع التذاكر الأساسية بسرعة كبيرة، وقد نفدت التذاكر لعدة أيام بالفعل، لكن لا يزال هناك متسع من الوقت لحجز مكانك. دع GOAL يرشدك بالضبط إلى كيفية وأين يمكنك الحصول على تذاكر لولابالوزا 2026.

متى يقام مهرجان لولابالوزا 2026؟

يقام مهرجان لولابالوزا 2026 من الخميس 30 يوليو حتى الأحد 2 أغسطس، في مقره المعتاد في غرانت بارك بوسط مدينة شيكاغو. يمتد المهرجان على ثمانية مسارح، وتفتح البوابات في الساعة 11 صباحًا ويغلق المتنزه في الساعة 10 مساءً كل يوم (بتوقيت وسط أمريكا).

التاريخ والوقت الحدث الموقع التذاكر من 30 يوليو حتى 2 أغسطس لولابالوزا 2026 جرانت بارك، شيكاغو، الولايات المتحدة الأمريكية التذاكر

أين يمكن شراء تذاكر لولابالوزا 2026؟

طُرحت تذاكر لولابالوزا 2026 للبيع لأول مرة في مارس 2026، بعد فترة وجيزة من الإعلان عن قائمة الفنانين المشاركة بالكامل. يُعد موقع Lollapalooza.com المنفذ الرسمي الرئيسي لبيع التذاكر، حيث يقدم باقات الدخول العام (GA) وGA+ وVIP وPlatinum وCabana.

وقد نفدت تذاكر الأربعة أيام واليومين في غضون أسابيع، كما نفدت تذاكر اليوم الواحد ليوم الخميس والجمعة والسبت. وحتى الآن، لا تزال تذاكر الدخول العام ليوم واحد متاحة ليوم الأحد 2 أغسطس، ويمكن للمعجبين الانضمام إلى قائمة الانتظار الرسمية على lollapalooza.com/tickets للحصول على فرصة للحصول على تذاكر الأربعة أيام التي قد تصبح متاحة.

إذا فاتتك فرصة شراء التذاكر من السوق الأولية تمامًا، فإن منصات إعادة البيع مثل StubHub تعرض حاليًا تذاكر لولابالوزا 2026، بما في ذلك تذاكر الدخول العام ليوم واحد، ولعدة أيام، ولأربعة أيام.

كم تبلغ أسعار تذاكر لولابالوزا 2026؟

تختلف أسعار تذاكر Lollapalooza 2026 حسب الفئة ومدى قرب موعد الشراء من تواريخ المهرجان. وفيما يلي التفاصيل الرسمية:

تذكرة الدخول العام ليوم واحد: من 175 إلى185 دولارًا (يوم الأحد فقط على الموقع الرسمي)

تذكرة الدخول العام لمدة 4 أيام: تبدأ من 439 دولارًا (تم بيعها بالكامل في الموقع الرئيسي، وقائمة الانتظار فقط)

الدخول العام+ لمدة 4 أيام: من 789 دولارًا

تذكرة VIP لمدة 4 أيام: من 1,749 دولارًا

تذكرة بلاتينية لمدة 4 أيام: من 2,100 دولار إلى 4,800 دولار حسب التوافر

على مواقع إعادة البيع مثل StubHub، تبدأ أسعار التذاكر ليوم واحد حاليًا من حوالي 175 إلى 250 دولارًا، بينما تتراوح أسعار تذاكر GA لمدة أربعة أيام بين 730 و860 دولارًا تقريبًا. تتقلب الأسعار في سوق إعادة البيع باستمرار، لذا يجدر بك مقارنة بضع منصات قبل الشراء.

من سيقدم عروضاً في مهرجان لولابالوزا 2026؟

من المقرر أن يقدم أكثر من 170 فنانًا عروضهم على ثمانية مسارح على مدار الأيام الأربعة.

أبرز الفنانين في كل يوم هم:

الخميس، 30 يوليو: لورد وجون ساميت

الجمعة، 31 يوليو: تشارلي إكس سي إكس وذا سماشينغ بامبكينز

السبت، 1 أغسطس: أوليفيا دين وجيني

الأحد، 2 أغسطس: تيت ماكراي وذا إكس إكس

كما يضم البرنامج:

النوع مقالات موسيقى البوب زارا لارسون، مونا الروك / البديل تيرنستايل، ويت ليغ، ذا نيبورهود، جيز، يونغبلود هيب هوب ليل أوزي فيرت، فريدي جيبس، كليبس موسيقى إلكترونية ذا تشينسموكرز كي-بوب (G)I-DLE، آيسبا موسيقى إندي إيثيل كاين، بيابادوبي، سوكي ووترهاوس، بلود أورانج، سومبر

ما الذي يمكن توقعه من مهرجان لولابالوزا 2026؟

يُعد غرانت بارك في شيكاغو مقرًا لمهرجان لولابالوزا منذ عقدين من الزمن، حيث نما المهرجان من مهرجان أمريكي متجول في عام 1991 إلى علامة تجارية عالمية حقيقية مع نسخ شقيقة في جميع أنحاء أمريكا الجنوبية وأوروبا وآسيا. ولا تزال نسخة شيكاغو هي النسخة الأصلية والأكبر، ويُعد عام 2026 أحد أكثر الأعوام طموحًا حتى الآن.

يقدم مهرجان هذا العام مرافق فاخرة جديدة، بما في ذلك «نورثسايد سويتس» (Northside Suites)، وهي مساحة مشاهدة خاصة مكيفة الهواء مع شرفة على السطح، تشمل الطعام والمشروبات، وتتسع لما يصل إلى 15 ضيفًا يوميًا. وبالإضافة إلى المسارح الرئيسية، يمكن للمعجبين أيضًا حضور عروض «لولابالوزا» الرسمية اللاحقة للمهرجان في أماكن في شيكاغو مثل «مترو» (Metro) و«هاوس أوف بلوز» (House of Blues) و«لينكولن هول» (Lincoln Hall) و«شوباس» (Schubas) بمجرد انتهاء العروض النهارية.

وبوجود نجوم رئيسيين مثل «تشارلي إكس سي إكس» و«لورد» و«تايت ماكراي» على رأس قائمة فنانين تغطي مختلف الأنواع الموسيقية والأجيال، يتجه «لولابالوزا 2026» ليكون أحد أبرز عطلات نهاية الأسبوع المخصصة للمهرجانات خلال فصل الصيف.