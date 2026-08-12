كيفية شراء تذاكر كوبا ليبرتادوريس 2026: دور الـ16، مباريات الفرق، أماكن الشراء، الأسعار والمزيد

تدخل أكبر بطولة على مستوى الأندية في كرة القدم بأميركا الجنوبية مراحلها الحاسمة. وتقام كوبا ليبرتادوريس 2026، في نسختها السابعة والستين، الآن في دور الـ16، على أن تمتد إلى ربع النهائي في سبتمبر، ونصف النهائي في أكتوبر، ثم النهائي من مباراة واحدة يوم 28 نوفمبر في مونتيفيديو بأوروغواي.

سواء كنت تبحث عن تذاكر للأدوار الإقصائية أو تخطط لحضور النهائي على ملعب «إستاديو سينتيناريو» الشهير، فإليك كل ما تحتاج إلى معرفته: المباريات المقبلة، وكيفية سير البطولة، وأسعار التذاكر، وأماكن شرائها.

مباريات كوبا ليبرتادوريس 2026 المقبلة

انطلقت مباريات الذهاب في دور الـ16، على أن تُقام مواجهات الإياب بعد أسبوع. وفي ما يلي ما تبقى على الروزنامة، بما في ذلك الملاعب:

التاريخ والوقت المباراة الملعب التذاكر الأربعاء، 12 أغسطس (7:00 مساءً) بلاتينسي ضد كوكيمبو أونيدو (الذهاب) إستاديو سيوداد دي فيسينتي لوبيز، فيسينتي لوبيز التذاكر الأربعاء، 12 أغسطس (7:00 مساءً) بالميراس ضد سيرو بورتينيو (الذهاب) أليانز باركي، ساو باولو التذاكر الأربعاء، 12 أغسطس (9:30 مساءً) كروزيرو ضد فلامنجو (الذهاب) مينيراو، بيلو هوريزونتي التذاكر الخميس، 13 أغسطس (7:00 مساءً) ميراسول ضد إل دي يو كيتو (الذهاب) إستاديو جوزيه ماريا دي كامبوس مايا، ميراسول التذاكر الخميس، 13 أغسطس (9:30 مساءً) روزاريو سنترال ضد كورينثيانز (الذهاب) خيغانتي دي أرويتو، روزاريو التذاكر الثلاثاء، 18 أغسطس (7:00 مساءً) إنديبنديينتي ريفادافيا ضد فلومينينسي (الإياب) إستاديو مالفيناس أرخنتيناس، مندوزا التذاكر الثلاثاء، 18 أغسطس (7:30 مساءً) إنديبنديينتي ديل بايي ضد ديبورتيس توليما (الإياب) إستاديو بانكو غواياكيل، كيتو التذاكر الثلاثاء، 18 أغسطس (8:30 مساءً) يونيفرسيداد كاتوليكا ضد إستوديانتس (الإياب) كلارو أرينا، سانتياجو التذاكر الأربعاء، 19 أغسطس (6:00 مساءً) كوكيمبو أونيدو ضد بلاتينسي (الإياب) إستاديو فرانسيسكو سانشيز روموروسو، كوكيمبو التذاكر الأربعاء، 19 أغسطس (7:00 مساءً) سيرو بورتينيو ضد بالميراس (الإياب) إستاديو أوينو لا نويفا أويا، أسونسيون التذاكر الأربعاء، 19 أغسطس (9:30 مساءً) فلامنجو ضد كروزيرو (الإياب) ماراكانا، ريو دي جانيرو التذاكر الخميس، 20 أغسطس (5:00 مساءً) إل دي يو كيتو ضد ميراسول (الإياب) إستاديو رودريغو باز ديلغادو، كيتو التذاكر الخميس، 20 أغسطس (9:30 مساءً) كورينثيانز ضد روزاريو سنترال (الإياب) نيو كيميكا أرينا، ساو باولو التذاكر 8 - 10 و15 - 17 سبتمبر ربع النهائي (المباريات لم تتأكد بعد بانتظار نتائج دور الـ16) الملاعب لم تتأكد بعد التذاكر 13 - 14 و20 - 21 أكتوبر نصف النهائي (المباريات لم تتأكد بعد بانتظار نتائج ربع النهائي) الملاعب لم تتأكد بعد التذاكر السبت، 28 نوفمبر النهائي (الطرفان لم يتحددا بعد) إستاديو سينتيناريو، مونتيفيديو التذاكر

دخل فلامنجو، حامل اللقب، الأدوار الإقصائية وهو متصدر الترتيب، بعدما أنهى دور المجموعات من دون أي هزيمة، مع وجود إنديبنديينتي ريفادافيا، وإنديبنديينتي ديل بايي، ويونيفرسيداد كاتوليكا، وسيرو بورتينيو أيضًا بين المصنفين الأوائل. ووصلت ستة أندية برازيلية إلى دور الـ16، في تأكيد على هيمنة البرازيل الأخيرة على البطولة، إذ فازت الأندية البرازيلية بسبعة ألقاب متتالية في كوبا ليبرتادوريس قبل هذه النسخة.

ويتأهل الفائزون إلى ربع النهائي في سبتمبر، على أن تتحدد الفرق الأربعة المتأهلة إلى نصف النهائي بحلول أواخر أكتوبر قبل نهائي 28 نوفمبر في مونتيفيديو.

كيفية شراء تذاكر كوبا ليبرتادوريس 2026

تُباع تذاكر كل مواجهة من خلال الأندية المتنافسة عبر قنواتها الرسمية، مع الإعلان عن مواعيد الطرح قبل كل دور بوقت أقرب. أما بالنسبة إلى النهائي، فعادة ما يفتح اتحاد كونميبول والملعب المستضيف باب البيع بمجرد تأكد هوية الفريقين المتأهلين بعد نصف النهائي في أكتوبر.

وبالنسبة إلى الجماهير التي لا تريد انتظار نافذة البيع الرسمية الخاصة بالنادي، أو ترغب في تذاكر لمباراة الإياب خارج الأرض، أو لقسم محدد في الملعب، أو للنهائي نفسه، فإن السوق الثانوية تُعد المسار الأكثر موثوقية. ويعرض Ticombo تذاكر موثقة لكوبا ليبرتادوريس عبر الأدوار المتبقية، بما في ذلك ربع النهائي، ونصف النهائي، ونهائي 28 نوفمبر في مونتيفيديو.

ويُنصح بشدة بالحجز المبكر بدءًا من ربع النهائي فصاعدًا، إذ يرتفع الطلب بشكل حاد مع كل دور، وتميل تذاكر المباريات التي تضم أكبر أندية البرازيل، مثل فلامنجو وبالميراس وكورينثيانز وكروزيرو، أو إنديبنديينتي ريفادافيا وروزاريو سنترال من الأرجنتين، إلى النفاد بأسرع وقت.

كم تبلغ أسعار تذاكر كوبا ليبرتادوريس 2026؟

لم تتأكد بعد الأسعار الرسمية لنهائي 2026، إذ يعلن كونميبول عادة فئات تذاكر النهائي بمجرد الانتهاء من تحديد مناطق البروتوكول في الملعب وتخصيصات الفريقين المتأهلين، وغالبًا ما يحدث ذلك بعد أسابيع قليلة من نصف النهائي. وكدليل إرشادي، جاءت الفئات في نهائيات كوبا ليبرتادوريس الأخيرة على النحو الآتي:

الفئة 1: حوالي 320 دولارًا

حوالي 320 دولارًا الفئة 2: حوالي 200 دولار

حوالي 200 دولار الفئة 3: حوالي 95 دولارًا

كما يدير كل نادٍ من طرفي النهائي حصته الخاصة وتسعير مقاعد جماهيره، لذلك قد تختلف الأسعار بحسب الفريقين اللذين سيصلان إلى مونتيفيديو. أما أسعار تذاكر ربع النهائي ونصف النهائي فتُحدد عمومًا من جانب النادي المستضيف، وتختلف بحسب المنافس والملعب، وعادة ما تتراوح من تذاكر دخول عام منخفضة التكلفة إلى مقاعد مميزة تتجاوز كثيرًا قيمتها الاسمية في سوق إعادة البيع.

شرح نظام كوبا ليبرتادوريس 2026

تقام بطولة كوبا ليبرتادوريس عبر ثماني مراحل وعلى امتداد معظم السنة الكروية تقريبًا:

المرحلتان الأولى والثانية والثالثة من التصفيات (فبراير - مارس): تنافست الأندية الأقل تصنيفًا من بوليفيا والإكوادور وباراغواي وبيرو وأوروغواي وفنزويلا على المقاعد المتبقية في دور المجموعات. دور المجموعات (أبريل - مايو): تم توزيع 32 فريقًا على ثماني مجموعات بواقع أربعة فرق في كل مجموعة، مع اللعب ذهابًا وإيابًا. وتأهل أول فريقين من كل مجموعة. دور الـ16 وربع النهائي ونصف النهائي (أغسطس - أكتوبر): مواجهات إقصائية من مباراتي ذهاب وإياب، وفقًا للتصنيف المستند إلى نتائج دور المجموعات. النهائي (نوفمبر): مباراة واحدة على ملعب محايد، وهو «إستاديو سينتيناريو» في مونتيفيديو بالنسبة إلى نسخة 2026.

تملك البرازيل والأرجنتين أكبر عدد من الأندية المشاركة، بواقع ثمانية وسبعة ممثلين على الترتيب، بما يعكس استمرار قوتهما في المنافسات القارية. ويحمل إنديبنديينتي الرقم القياسي لأكبر عدد من ألقاب ليبرتادوريس التي فاز بها نادٍ أرجنتيني، بينما حصدت الأندية البرازيلية النسخ السبع الأخيرة تواليًا.