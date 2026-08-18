كيفية شراء تذاكر كريستال بالاس لموسم 2026-27: المباريات، الأسعار ومعلومات التذاكر الموسمية

تحول كريستال بالاس من فريق ينجو باستمرار إلى نادٍ يجمع الألقاب بالفعل. فوزه بكأس الاتحاد الإنجليزي على مانشستر سيتي في 2025 أنهى انتظارًا دام 164 عامًا للتتويج بلقب كبير، ثم تبع ذلك بإحراز لقب أوروبي، ليؤكد واحدة من أكثر الفترات تميزًا في تاريخ النادي.

والآن تبدأ حقبة جديدة في سيلهرست بارك. يتولى بيير ساج المسؤولية في أول موسم كامل له، مع عودة كرة القدم الأوروبية إلى البرنامج، إلى جانب جدول مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز يجلب مانشستر سيتي وليفربول ونيوكاسل إلى جنوب لندن قبل عيد الميلاد.

فكيف يمكنك الحصول على تذاكر كريستال بالاس هذا الموسم؟ دع GOAL يوضح لك بالتحديد الخيارات المتاحة لمشاهدة كريستال بالاس مباشرة خلال موسم 2026/27.

ما هي مباريات كريستال بالاس المقبلة في موسم 2026/27؟

في ما يلي، يمكنك العثور على مباريات كريستال بالاس المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27:

التاريخ المباراة الملعب التذاكر السبت 22 أغسطس 2026 إيفرتون ضد كريستال بالاس هيل ديكنسون ستاديوم، ليفربول التذاكر السبت 29 أغسطس 2026 كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي سيلهرست بارك، لندن التذاكر السبت 5 سبتمبر 2026 فولهام ضد كريستال بالاس كرافن كوتيدج، لندن التذاكر السبت 12 سبتمبر 2026 كريستال بالاس ضد إيبسويتش تاون سيلهرست بارك، لندن التذاكر السبت 19 سبتمبر 2026 ليدز يونايتد ضد كريستال بالاس إيلاند رود، ليدز التذاكر السبت 10 أكتوبر 2026 كريستال بالاس ضد نوتنجهام فورست سيلهرست بارك، لندن التذاكر السبت 17 أكتوبر 2026 برايتون آند هوف ألبيون ضد كريستال بالاس أميكس ستاديوم، برايتون التذاكر السبت 24 أكتوبر 2026 كريستال بالاس ضد نيوكاسل يونايتد سيلهرست بارك، لندن التذاكر السبت 31 أكتوبر 2026 توتنهام هوتسبير ضد كريستال بالاس توتنهام هوتسبير ستاديوم، لندن التذاكر السبت 7 نوفمبر 2026 كريستال بالاس ضد ليفربول سيلهرست بارك، لندن التذاكر السبت 21 نوفمبر 2026 كوفنتري سيتي ضد كريستال بالاس كوفنتري بيلدينج سوسيتي أرينا، كوفنتري التذاكر السبت 28 نوفمبر 2026 كريستال بالاس ضد هال سيتي سيلهرست بارك، لندن التذاكر الأربعاء 2 ديسمبر 2026 تشيلسي ضد كريستال بالاس ستامفورد بريدج، لندن التذاكر السبت 5 ديسمبر 2026 أستون فيلا ضد كريستال بالاس فيلا بارك، برمنجهام التذاكر

كما يشارك كريستال بالاس أيضًا في منافسة أوروبية هذا الموسم، مع إضافة تلك المباريات إلى جدول مزدحم بالفعل في سيلهرست بارك.

كيف تشتري تذاكر كريستال بالاس لموسم 2026/27؟

الطريقة الأكثر سهولة لشراء تذاكر كريستال بالاس هي عبر StubHub، حيث تتوفر تذاكر موثقة للمباريات على أرضه وخارجها من دون الحاجة إلى عضوية أو نقاط ولاء.

تُطرح التذاكر في سيلهرست بارك على مراحل، أولًا لحاملي التذاكر الموسمية، ثم للأعضاء المصنفين بحسب نقاط الولاء، وبعد ذلك فقط تُطرح للبيع العام إذا تبقى أي شيء. ومع سعة تتجاوز قليلًا 25,000 متفرج، ومعدل تجديد شبه كامل للتذاكر الموسمية، وإضافة المشاركات الأوروبية إلى حجم الطلب، فإن عددًا قليلًا جدًا من المباريات يصل أصلًا إلى تلك المرحلة الأخيرة. وبالنسبة لأي شخص لا يملك عضوية أو سجل شراء قائمًا، فإن المسار الرسمي نادرًا ما يفضي إلى الحصول على تذكرة.

StubHub يزيل هذه العوائق بالكامل. يمكنك تصفح العروض لأي مباراة، ومقارنة المقاعد في أرجاء الملعب، والشراء خلال دقائق. وبالنسبة لأكبر المباريات على أرضه، أمام مانشستر سيتي وليفربول ونيوكاسل، فإن الشراء المبكر يمنحك أوسع خيارات المقاعد قبل أن تتقلص الإتاحة.

كم تبلغ أسعار تذاكر كريستال بالاس؟

تبدأ أسعار تذاكر البالغين لمباريات كريستال بالاس في سيلهرست بارك من نحو 35 £ للمباريات العادية في الدوري الإنجليزي الممتاز، مع ارتفاع الأسعار بحسب موقع المقعد والمنافس والتاريخ.

قد يُسعَّر المقعد نفسه بشكل مختلف من مباراة إلى أخرى، كما أن المباريات الأعلى طلبًا تنفد تذاكرها عبر القنوات الرسمية قبل أن تتاح الفرصة لمعظم الجماهير حتى للاطلاع عليها. على StubHub، تعكس الأسعار حجم الطلب المباشر بدلًا من فئة ثابتة، لذلك تقدم مباراتا إيبسويتش وهال أفضل قيمة في الخريف، بينما تأتي مباراتا مانشستر سيتي وليفربول ضمن الفئة الأعلى سعرًا.

نجاحات بالاس الأخيرة رفعت مستوى الطلب إلى أكثر من أي وقت مضى في تاريخ النادي، ما يجعل الحجز المبكر العامل الأهم على الإطلاق في تحديد ما ستدفعه.

ما تاريخ سيلهرست بارك؟

سيلهرست بارك ملعب كرة قدم يقع في حي كرويدون اللندني، ويعد مقر كريستال بالاس منذ افتتاحه في عام 1924، وتبلغ سعته الحالية أكثر بقليل من 25,000 متفرج.

استضاف الملعب مباريات دولية في كرة القدم، إلى جانب مباريات خلال الألعاب الأولمبية الصيفية 1948، كما تقاسمه تشارلتون أثليتيك من 1985 إلى 1991 وويمبلدون من 1991 إلى 2003. وأُعيدت الموافقة على خطط تجديد الملعب وتوسعته من جانب مجلس كرويدون في أغسطس 2024، مع انطلاق الأعمال التمهيدية واقتراح اكتمال المشروع في صيف 2027.

كما أن سيلهرست بارك مألوف أيضًا لمشاهدي التلفزيون، بعدما استُخدم في مسلسل Apple TV "Ted Lasso" باسم نيلسون رود، وهو الملعب الخيالي لنادي AFC Richmond. ومدرجاته الضيقة والشديدة الانحدار، إلى جانب الدعم الجماهيري الصاخب الشهير على أرضه، تجعل منه واحدة من أكثر الرحلات صعوبة على الفرق الزائرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.