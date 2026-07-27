كيفية شراء تذاكر كأس كاراباو 2026/27: مباريات أغسطس، وولفرهامبتون، وست هام والمزيد

مهما كان الاسم الذي تفضّل إطلاقه عليها، سواء كانت كأس كاراباو أو كأس EFL أو كأس الرابطة، فإن هذه البطولة دائمًا ما تقدّم إثارة كبيرة وذكريات كروية لا تُنسى.

تبدأ رحلة البحث عن المجد في كأس كاراباو هذا الموسم، التي تُختتم بالمباراة النهائية على ملعب ويمبلي يوم 21 مارس، بشكل جدي في أغسطس. ويمكنك أن تكون جزءًا من هذه البطولة المثيرة عبر حجز مقاعدك في المباريات المقبلة، مع مشاركة أندية سابقة في الدوري الإنجليزي الممتاز مثل وست هام وولفرهامبتون وبيرنلي في مواجهات الدور الافتتاحي.

دع GOAL يصطحبك في جولة عبر كل المعلومات المهمة التي تحتاج إلى معرفتها عن تذاكر كأس كاراباو، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

جدول كأس كاراباو 2026/27

الدور التاريخ/التواريخ التذاكر الدور التمهيدي 1-3 أغسطس تذاكر الدور الأول 7-9 أغسطس تذاكر الدور الثاني الأسبوع الذي يبدأ في 24 أغسطس تذاكر الدور الثالث الأسبوع الذي يبدأ في 7 و14 سبتمبر تذاكر الدور الرابع الأسبوع الذي يبدأ في 26 أكتوبر تذاكر ربع النهائي الأسبوع الذي يبدأ في 14 ديسمبر تذاكر نصف النهائي (الذهاب) الأسبوع الذي يبدأ في 11 يناير تذاكر نصف النهائي (الإياب) الأسبوع الذي يبدأ في 1 فبراير تذاكر النهائي الأحد، 21 مارس تذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس كاراباو

يُعتبر شراء التذاكر مباشرة من المواقع الرسمية للأندية عمومًا الطريقة الأكثر أمانًا للحصول على تذاكر كأس كاراباو. ويُعد الحجز المبكر أمرًا أساسيًا، إذ تكون الفرصة الأفضل عادةً لحاملي التذاكر الموسمية والأعضاء المسجلين في ضمان مقاعدهم. ولا تكون تذاكر كأس كاراباو مشمولة تلقائيًا ضمن سعر التذكرة الموسمية الخاصة بالفريق، لكن الحاملين لها، وكذلك أعضاء الأندية، يحصلون عادة على فترات أولوية لشراء مقاعدهم.

وبجانب منح الجماهير فرصة عيش أجواء مواجهة مثيرة في منتصف الأسبوع وتحت الأضواء، توفّر كأس كاراباو أيضًا للكثيرين فرصة نادرة لمشاهدة فرقهم وهي تلعب. وأصبح من الصعب بشكل متزايد على المشجعين الحصول على تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، لذا تمثل مباريات الكأس هذه مسارًا بديلًا محتملًا للبعض.

وبالإضافة إلى شراء تذاكر كأس كاراباو عبر القنوات الرسمية، يملك المشجعون أيضًا خيار الحصول عليها من السوق الثانوية. وتُعد StubHub واحدة من أبرز المنصات لمن يرغبون في شراء التذاكر عبر قنوات بديلة.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس كاراباو؟

ليس من المستغرب أن يزداد الطلب على تذاكر كأس كاراباو كلما تقدمت البطولة، وكلما اقتربنا من الأدوار الأخيرة والمباراة النهائية. وعادة ما تتراوح أسعار التذاكر الرسمية بالقيمة الاسمية في الأدوار المبكرة من كأس كاراباو بين 10 و30 جنيهًا إسترلينيًا للبالغين، بينما يمكن العثور على تذاكر الناشئين بأسعار تبدأ من جنيه إسترليني واحد وحتى 10 جنيهات إسترلينية.

وترتفع الأسعار مع تقدم فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ يتراوح متوسط أسعار التذاكر الرسمية بين 20 و60 جنيهًا إسترلينيًا في ربع النهائي ونصف النهائي، بحسب فئة المدرجات في الملعب.

أما بالنسبة إلى المباراة النهائية على ملعب ويمبلي، فعادة ما تتراوح أسعار التذاكر بالقيمة الاسمية لهذا الحدث الكبير من نحو 40 جنيهًا إسترلينيًا وحتى 150 جنيهًا إسترلينيًا، عبر فئات جلوس مختلفة.

تذكّر متابعة البوابات الرسمية لبيع التذاكر الخاصة بالأندية للحصول على معلومات إضافية بشأن التوافر. كما أن تذاكر مباريات كأس كاراباو على مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub متاحة حاليًا أيضًا.

كيفية مشاهدة مباريات كأس كاراباو 2026/27

إذا لم تتمكن من الذهاب إلى أي من مباريات كأس كاراباو المقبلة، فإن الخيار الثاني الأفضل هو مشاهدة المباريات أو بثها من المنزل أو أثناء التنقل. وبالنسبة للمشاهدين في المملكة المتحدة، تعرض Sky Sports جميع مباريات كأس كاراباو هذا الموسم مباشرة، سواء عبر البث أو النقل التلفزيوني. وبالإضافة إلى إمكانية مشاهدة جميع المباريات على Sky Sports، يمكنك أيضًا بثها عبر NOW وتطبيق Sky Sports.

تُعد NOW خدمة بث فوري تتيح الوصول إلى جميع قنوات Sky Sports، وكل بث Sky Sports+، وأكثر من ذلك بكثير. وهي تطبيق، لذا يمكن للعملاء التسجيل والبث فورًا عبر أكثر من 60 جهازًا. كما تمنح عضويات NOW Sports العملاء إمكانية الوصول إلى جميع بثوث Sky Sports+ المباشرة، إلى جانب أفلام Sky Sports الوثائقية وإعادات مختارة وملخصات عند الطلب خلال فترة العضوية. وتأتي باقات العضوية المختلفة على النحو التالي:

عضوية التوفير لمدة 12 شهرًا: 27.99 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا (بحد أدنى 12 شهرًا) - ثم 34.99 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا ما لم يتم الإلغاء.

27.99 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا (بحد أدنى 12 شهرًا) - ثم 34.99 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا ما لم يتم الإلغاء. العضوية اليومية: 14.99 جنيهًا إسترلينيًا - دفعة لمرة واحدة - تبدأ عضوية NOW Sports اليومية فور الشراء وتستمر لمدة 24 ساعة

وفي الولايات المتحدة، تُعد CBS Sports الناقل الخاص ببطولة دوري كرة القدم الإنجليزي (EFL) وكأس كاراباو. وإذا كانت المباراة تُبث عبر CBS Sports Network، فيمكنك أيضًا مشاهدتها من خلال منصات بث التلفزيون المباشر مثل Fubo. وتشمل خطط الاشتراك المختلفة في Fubo: Pro ‏(84.99 دولارًا/شهريًا)، وElite ‏(104.99 دولارًا/شهريًا)، وDeluxe ‏(114.99 دولارًا/شهريًا)، وSports + News ‏(55.99 دولارًا/شهريًا)

وتقدم Fubo تجربة مجانية لمدة 5 أيام للمشتركين الجدد في جميع خططها. ولتجنب تحصيل السعر الكامل تلقائيًا للفئة التي اخترتها، يجب عليك إلغاء اشتراكك قبل انتهاء فترة التجربة المجانية البالغة 5 أيام.