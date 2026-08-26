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Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport
Book Carabao Cup 2026/27 Tickets

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كيفية شراء تذاكر كأس كاراباو 2026/27: توتنهام هوتسبير ضد تشارلتون أثليتيك، وتشيلسي ضد لوتون تاون والمزيد

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كأس رابطة المحترفين

تعرّف على كيفية حجز مقاعدك في مواجهات كأس كاراباو المثيرة هذا الموسم

مهما كان الاسم الذي تفضّل إطلاقه عليها، سواء كأس كاراباو أو كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم أو كأس الرابطة، فإن هذه البطولة تقدم دائمًا إثارة كبيرة وذكريات كروية لا تُنسى.

يتواصل هذا الشهر السعي نحو المجد في كأس كاراباو هذا الموسم، الذي يبلغ ذروته بالمباراة النهائية على ملعب ويمبلي يوم 21 مارس، بشكل جاد. ويمكنك أن تكون جزءًا من هذه البطولة المثيرة عبر حجز مقاعدك في المباريات المقبلة، مع دخول مجموعة من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز إلى المنافسات الآن.

دع GOAL يأخذك عبر كل معلومات تذاكر كأس كاراباو المهمة التي تحتاج إلى معرفتها، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

تذاكر كأس كاراباو 2026/27احجز الآن

أبرز مباريات الدور الثاني المقبلة في كأس كاراباو

التاريخ والوقت (محليًا)المباراةالملعبالتذاكر
الأربعاء، 26 أغسطس (7:45 مساءً)نيوكاسل يونايتد ضد وست برومسانت جيمس بارك (نيوكاسل) تذاكر
الأربعاء، 26 أغسطس (7:45 مساءً)توتنهام هوتسبير ضد تشارلتون أثليتيكملعب توتنهام هوتسبير (لندن) تذاكر
الأربعاء، 26 أغسطس (8 مساءً)بريستون نورث إند ضد إيفرتونديبديل (بريستون) تذاكر
الخميس، 27 أغسطس (7:30 مساءً)تشيلسي ضد لوتون تاونستامفورد بريدج (لندن) تذاكر
الخميس، 27 أغسطس (8 مساءً)فولهام ضد إيه إف سي ويمبلدونكرافن كوتيدج (لندن) تذاكر

الجدول الكامل لبطولة كأس كاراباو 2026/27

الدورالتاريخالتذاكر
الدور التمهيدي1 إلى 3 أغسطستذاكر
الدور الأول7 إلى 9 أغسطستذاكر
الدور الثانيأسبوع 24 أغسطستذاكر
الدور الثالثأسبوعا 7 و14 سبتمبرتذاكر
الدور الرابعأسبوع 26 أكتوبرتذاكر
ربع النهائيأسبوع 14 ديسمبرتذاكر
نصف النهائي (الذهاب)أسبوع 11 ينايرتذاكر
نصف النهائي (الإياب)أسبوع 1 فبرايرتذاكر
النهائيالأحد، 21 مارستذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس كاراباو

يُنظر عمومًا إلى شراء التذاكر مباشرة من المواقع الرسمية للأندية على أنه الطريقة الأكثر أمانًا للحصول على تذاكر كأس كاراباو. ويُعد الحجز المبكر أمرًا أساسيًا، إذ يحظى حاملو التذاكر الموسمية والأعضاء المسجلون عادة بأفضل فرصة لتأمين مقاعدهم. ولا تُدرج تذاكر كأس كاراباو تلقائيًا ضمن سعر التذكرة الموسمية للفريق، لكن حامليها، إلى جانب أعضاء النادي، يحصلون عادة على فترات أولوية لشراء مقاعدهم.

وإلى جانب إتاحة الفرصة للجماهير لخوض تجربة مباراة مثيرة في منتصف الأسبوع تحت الأضواء، توفر كأس كاراباو أيضًا للكثيرين فرصة نادرة لرؤية فرقهم على أرض الواقع. وأصبح من الصعب بشكل متزايد على المشجعين الحصول على تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، لذا تمثل مواجهات الكأس هذه مسارًا بديلًا محتملًا للبعض.

وبالإضافة إلى شراء تذاكر كأس كاراباو عبر القنوات الرسمية، يملك المشجعون أيضًا خيار الحصول عليها من السوق الثانوية. وتُعد StubHub واحدة من أبرز الجهات التي يلجأ إليها الراغبون في شراء التذاكر عبر قنوات بديلة.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس كاراباو؟

ليس من المستغرب أن يزداد الطلب على تذاكر كأس كاراباو مع استمرار البطولة واقترابنا من الأدوار النهائية والمباراة النهائية. وعادة ما تتراوح أسعار التذاكر الرسمية بالقيمة الاسمية في الأدوار المبكرة من كأس كاراباو بين 10 و30 جنيهًا إسترلينيًا للبالغين، بينما يمكن العثور على تذاكر الصغار بأسعار تبدأ من جنيه إسترليني واحد إلى 10 جنيهات إسترلينية.

وترتفع الأسعار مع تقدم فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ يتراوح متوسط أسعار التذاكر الرسمية بين 20 و60 جنيهًا إسترلينيًا في ربع النهائي ونصف النهائي، وذلك بحسب فئة المدرجات.

أما بالنسبة إلى المباراة النهائية على ملعب ويمبلي، فعادة ما تتراوح أسعار التذاكر بالقيمة الاسمية لهذا الحدث الختامي من نحو 40 جنيهًا إسترلينيًا وحتى 150 جنيهًا إسترلينيًا، عبر فئات جلوس مختلفة.

تذكّر متابعة البوابات الرسمية لبيع التذاكر الخاصة بالأندية للحصول على معلومات إضافية بشأن التوافر. كما أن تذاكر مباريات كأس كاراباو على مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub متاحة أيضًا حاليًا.

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كيفية مشاهدة مباريات كأس كاراباو 2026/27

إذا لم تتمكن من الذهاب إلى أي من مباريات كأس كاراباو المقبلة، فإن الخيار الثاني الأفضل هو مشاهدة المباريات أو بثها من المنزل أو أثناء التنقل. وبالنسبة إلى المشاهدين في المملكة المتحدة، تعرض Sky Sports وتبث مباشرة كل مباراة من كأس كاراباو هذا الموسم. وإلى جانب إمكانية مشاهدة جميع المباريات على Sky Sports، يمكنك أيضًا بثها عبر NOW وتطبيق Sky Sports.

تُعد NOW خدمة بث فوري تتيح الوصول إلى جميع قنوات Sky Sports، وكل بث Sky Sports+، وأكثر من ذلك بكثير. وهي تطبيق، لذا يمكن للعملاء التسجيل والبث فورًا عبر أكثر من 60 جهازًا. كما تمنح باقات NOW Sports للعملاء إمكانية الوصول إلى جميع البثوث المباشرة لـSky Sports+، إلى جانب وثائقيات Sky Sports وبعض الإعادات والملخصات المختارة عند الطلب ضمن فترة عضويتهم. وتأتي باقات العضوية المختلفة على النحو التالي:

  • عضوية التوفير لمدة 12 شهرًا: 27.99 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا (حد أدنى 12 شهرًا) - ثم 34.99 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا ما لم يتم الإلغاء.
  • عضوية اليوم الواحد: 14.99 جنيهًا إسترلينيًا - دفعة لمرة واحدة - تبدأ عضوية NOW Sports اليومية الخاصة بك فور الشراء وتستمر لمدة 24 ساعة

في الولايات المتحدة، تُعد CBS Sports الناقل الخاص بدوري كرة القدم الإنجليزي وكأس كاراباو. وإذا كانت المباراة تُعرض على CBS Sports Network، فيمكنك أيضًا مشاهدتها عبر منصات بث التلفزيون المباشر مثل Fubo. وتشمل خطط الاشتراك المختلفة في Fubo: Pro ‏(84.99 دولارًا شهريًا)، وElite ‏(104.99 دولارات شهريًا)، وDeluxe ‏(114.99 دولارًا شهريًا)، وSports + News ‏(55.99 دولارًا شهريًا)

وتقدم Fubo تجربة مجانية لمدة 5 أيام للمشتركين الجدد في جميع خططها. ولتجنب تحميلك تلقائيًا السعر الكامل للفئة التي اخترتها، يجب عليك إلغاء اشتراكك قبل انتهاء فترة التجربة البالغة 5 أيام.

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