كيفية شراء تذاكر كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026: الأسعار، الجدول، المواعيد والمزيد

تقترب كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026 من محطتها الختامية المثيرة، ولا يزال هناك وقت لتكونوا جزءًا من الحدث. وتستضيف المغرب بطولة WAFCON للمرة الثالثة تواليًا في سابقة غير مسبوقة، وقد شهدت البطولة بالفعل واحدة من أكثر قصصها التي لا تُنسى حتى الآن، بعدما أصبحت مالاوي ثالث منتخب يشارك للمرة الأولى في تاريخ المسابقة ويبلغ نصف النهائي.

وحجزت الكاميرون بالفعل مقعدها في نهائي الأحد بعد إقصاء المغرب، صاحبة الضيافة، بركلات الترجيح في نصف النهائي الأول، منهية آمال لبؤات الأطلس في التتويج باللقب الأول على أرضهن. وتواجه مالاوي الجزائر في نصف النهائي الثاني من أجل انتزاع بطاقة مرافقة الكاميرون، بينما يطارد المنتخبان الظهور الأول لهما على الإطلاق في نهائي WAFCON.

ومع وجود التأهل المباشر إلى كأس العالم للسيدات 2027 التابعة لـFIFA في البرازيل على المحك في كل مرحلة من الأدوار الإقصائية، نادرًا ما كانت الرهانات أعلى من ذلك. دعوا GOAL يصحبكم في جولة على أحدث معلومات التذاكر الخاصة بالمراحل الختامية من WAFCON 2026، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها والمزيد.

متى تُقام كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026؟

تُقام كأس أمم أفريقيا للسيدات في الفترة من 26 يوليو إلى 16 أغسطس 2026. وتُلعب مباريات البطولة الأربعون عبر خمسة ملاعب في مدينتين مغربيتين، هما الرباط والدار البيضاء.

وبعد اكتمال دور المجموعات وربع النهائي، هذا ما تبقى في جدول المباريات:

التاريخ المرحلة المباراة (انطلاقًا بالتوقيت المحلي) الملعب (المدينة) التذاكر الأربعاء، 12 أغسطس نصف النهائي 2 الجزائر ضد مالاوي (6 مساءً) الملعب الأولمبي (الرباط) التذاكر الخميس، 13 أغسطس مباراة تحديد المركز الثالث الفاصلة 1 خاسر QF2 ضد خاسر QF3 (6 مساءً) ملعب العربي الزاولي (الدار البيضاء) التذاكر الخميس، 13 أغسطس مباراة تحديد المركز الثالث الفاصلة 2 خاسر QF1 ضد خاسر QF4 (9 مساءً) الدار البيضاء التذاكر الأحد، 16 أغسطس النهائي الكاميرون ضد الفائز من SF2 (8 مساءً) الرباط (الملعب سيُحدد لاحقًا بين ملعبي مولاي الحسن والأمير مولاي عبد الله) التذاكر

وضمنت الكاميرون مكانها في نهائي WAFCON للمرة الرابعة بعد الفوز على المغرب 3-1 بركلات الترجيح عقب التعادل السلبي في نصف النهائي الأول. كما ستلعب المنتخبات التي خرجت من ربع النهائي من كل نصف من المسار يوم 13 أغسطس على بطاقة التأهل إلى بطولة الملحق العالمي بين القارات التابعة لـFIFA، بما يمنح أفريقيا فرصة محتملة لإرسال ما يصل إلى ستة منتخبات إلى كأس العالم في البرازيل العام المقبل.

كيفية شراء تذاكر كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026

تمكن المشجعون من شراء تذاكر كأس أمم أفريقيا للسيدات عبر الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) منذ فتح نافذة البيع المسبق لحاملي بطاقات Visa في أواخر يوليو، ثم طُرحت بعد ذلك للبيع العام بمجرد إغلاق النافذة الحصرية.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للجماهير شراء تذاكر مباريات كأس أمم أفريقيا للسيدات من السوق الثانوية. وتعد Ticombo واحدة من أبرز جهات البيع بالتجزئة للراغبين في شراء التذاكر عبر قنوات بديلة، إذ توفر خيارًا موثوقًا للمشجعين الذين يأملون في حضور المراحل الختامية من البطولة.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026؟

بالنسبة للجماهير التي تشتري التذاكر عبر موقع CAF الرسمي، تختلف الأسعار بحسب مرحلة البطولة وفئة المقاعد، وفق هيكل تسعير متدرج مشابه للنسخ السابقة من المسابقة، إذ تُطرح تذاكر دور المجموعات بأسعار أقل من مباريات الأدوار الإقصائية.

ومع اقتراب البطولة من النهائي، تصبح أسعار تذاكر نصف النهائي المتبقي، والمباريات الفاصلة، والنهائي أعلى، مع تسجيل الفئات المميزة لنهائي الرباط أعلى الأسعار في البطولة بأكملها.

ومن المفيد الاطلاع على البائعين الثانويين، مثل Ticombo، إذا كنتم تجدون صعوبة في شراء تذاكر المباريات المتبقية، إذ من المتوقع أن يكون الطلب مرتفعًا على الحصص الرسمية الخاصة بنصف النهائي والنهائي.

وينبغي للجماهير التي تفكر في الشراء عبر بائعين ثانويين أن تتوخى الحذر، لأن الجهات غير الرسمية تنطوي على مخاطر تتعلق بالأصالة وصلاحية نقل التذكرة وارتفاع الأسعار. ومن المهم الاعتماد فقط على المنصات الموثوقة التي تقدم ضمانات قوية للمشتري وسياسات استرداد واضحة.

ما هي المنتخبات التي تأهلت إلى كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026؟

شارك ما مجموعه 39 منتخبًا من الدول الأعضاء في CAF في التصفيات المؤهلة للنسخة السادسة عشرة من البطولة، قبل أن تشارك 16 دولة في النهاية، من بينها المغرب صاحبة الضيافة، وهو أكبر عدد في تاريخ المسابقة بعد توسيعها من 12 منتخبًا. وسجل كل من الرأس الأخضر ومالاوي ظهورهما الأول في البطولة، فيما تُعد مسيرة مالاوي حتى نصف النهائي واحدة من أبرز قصص المفاجآت في تاريخ المسابقة.

المنتخبات الـ16 التي تأهلت إلى WAFCON 2026 هي:

المجموعة الأولى: المغرب، زامبيا، السنغال، الجزائر

المجموعة الثانية: جنوب أفريقيا، كوت ديفوار، بوركينا فاسو، تنزانيا

المجموعة الثالثة: نيجيريا، الكاميرون، مالاوي، مصر

المجموعة الرابعة: غانا، مالي، بنين، كينيا

أين تُقام كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026؟

تُقام البطولة في المغرب للمرة الثالثة تواليًا في سابقة غير مسبوقة، وهي المرة الأولى التي تستضيف فيها أي دولة المسابقة ثلاث مرات متتالية. وبلغت المغرب النهائي على أرضها في 2022 و2025، لكنها أخفقت في المناسبتين بفارق ضئيل في حصد اللقب، ثم خرجت هذه المرة من نصف النهائي أمام الكاميرون، لتتبدد محاولتها في رفع الكأس أخيرًا أمام جماهيرها.

وكان من المقرر في الأصل إقامة البطولة في مارس وأبريل 2026 قبل تأجيلها إلى موعدها الحالي بين يوليو وأغسطس، مع تكهنات وجيزة بإمكانية تولي جنوب أفريقيا مهام الاستضافة قبل أن يؤكد CAF بقاء المغرب.

ما هي قائمة ملاعب كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026؟

المدينة الملعب السعة الرباط ملعب مولاي الحسن 22,000 الرباط الملعب الأولمبي 21,000 الرباط ملعب المدينة 18,000 الدار البيضاء ملعب العربي الزاولي 20,000 الدار البيضاء ملعب مولاي رشيد 25,000

وكان من المخطط في الأصل أيضًا إقامة مباريات في فاس، لكن تلك المباريات نُقلت لاحقًا إلى الدار البيضاء مع اعتماد الجدول النهائي للبطولة. وسيُقام النهائي إما على ملعب مولاي الحسن أو على ملعب الأمير مولاي عبد الله الأكبر سعة، والذي يتسع لـ69,500 متفرج في الرباط، والذي استضاف أيضًا نهائي كأس أمم أفريقيا للرجال هذا العام.