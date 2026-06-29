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كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 من سوق إعادة البيع: سوق إعادة البيع الرسمي التابع للفيفا، سوق إعادة البيع في المكسيك، معلومات والمزيد

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التذاكر
كأس العالم

كل ما تحتاج إلى معرفته حول الحصول على تذاكر كأس العالم 2026 من السوق الثانوية

تزداد حرارة الحماس لبطولة كأس العالم 2026 مع انطلاق البطولة في أمريكا الشمالية يوم 11 يونيو.

ربما تكون التذاكر قد نفدت بسرعة، خاصة بعد تأكيد جميع الفرق والمباريات الآن، لكن لا تقلق إذا لم تكن قد حجزت تذكرتك بعد.

دع موقع GOAL يزودك بأحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك معلومات حول شراء التذاكر المعاد بيعها رسميًا والمزيد.

تذاكر كأس العالم 2026 احجز الآن

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم 2026 المعاد بيعها؟

تنقسم تذاكر مباريات كأس العالم 2026 الرسمية إلى الفئات التالية:

  • الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في الطبقة السفلية من المقاعد.
  • الفئة 2: تغطي كل من الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1.
  • الفئة 3: تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج نطاق الفئتين 1 و2.
  • الفئة 4: الأرخص، وتقع في الطبقة العليا خارج الفئات الأخرى.

تتقلب الأسعار خلال مختلف مراحل طرح التذاكر وبيعها، ومن الجدير بالذكر أن الأسواق الثانوية لا تلتزم عادةً بهذه الأسعار الرسمية. إليك نوع الأسعار التي ستجدها على المنصات الثانوية:

المنصةنطاق سعر التذكرة (القيمة الاسمية)متوسط السعر في الأسواق الثانويةالتذاكر
مرحلة المجموعات (باستثناء الدول المضيفة)60 دولارًا - 620 دولارًا150 دولارًا - 950 دولارًاالتذاكر
مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 دولارًا - 2,735 دولارًا800 دولار - 3,800 دولارالتذاكر
دور الـ32105 دولارات - 750 دولارًا350 دولار - 1,400 دولارالتذاكر
دور الـ16170 دولار - 980 دولار 550 دولار - 2,000 دولارالتذاكر
ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار1,000 دولار - 3,500 دولارالتذاكر
نصف النهائي 420 دولار - 3,295 دولار1,800 دولار - 6,200 دولارالتذاكر
النهائي2,030 دولار - 10,875 دولار4,185 دولار - 9,805 دولار+التذاكر

ملاحظة: تتقلب أسعار التذاكر بانتظام بسبب التسعير الديناميكي والطلب على إعادة البيع. تعكس التصنيفات أعلى الأسعار المعلنة للجمهور وقت كتابة هذا التقرير، وقد تتغير مع اقتراب موعد البطولة.

كيف يمكن الحصول على تذاكر إعادة بيع كأس العالم 2026؟

يمكن للمشجعين شراء تذاكر مباريات كأس العالم 2026 الرسمية عبر موقع الفيفا منذ سبتمبر 2025. 

بدأت المرحلة الرسمية الأخيرة من بيع تذاكر كأس العالم، وهي «مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة»، في 1 أبريل وتستمر حتى نهاية البطولة. 

إذا كنت تبحث عن خيارات إعادة البيع، فإليك ما تحتاج إلى معرفته:

سوق إعادة البيع/التبادل التابع للفيفا

القناة الرسمية لحجز تذاكر إعادة البيع هي سوق إعادة البيع/التبادل التابع للفيفا، ويمكن الوصول إليه عبر FIFA.com/tickets.

وقد أُعيد فتح هذه المنصة، التي أُطلقت في الأصل في أكتوبر 2025، في 2 أبريل وستظل مفتوحة حتى ساعة واحدة قبل انطلاق كل مباراة على حدة.

سوق إعادة البيع التابع للفيفا متاح للمقيمينفي كندا والولايات المتحدة وجميع أنحاء العالم.

أسواق إعادة البيع الثانوية

سيتوفر أيضًا تذاكر كأس العالم 2026 لدى بائعين خارجيين، مثل StubHub

على الرغم من وجود الأسواق الثانوية، إلا أنه من الأفضل دائمًا توخي الحذر عند شراء التذاكر عبر هذه القنوات، حيث قد تكون الأسعار مبالغًا فيها بشكل كبير.

من المهم أيضًا التأكد من أن أي بائع تابع لجهة خارجية يستخدم ميزة «نقل تذاكر الفيفا» الرسمية عند نقل التذكرة مباشرةً إلى حسابك في الفيفا.

نقطة أساسية للمشترين من سوق إعادة البيع: قد تكون التذاكر متوفرة بكميات محدودة جدًا، وقد تظهر بشكل متقطع. يجب على المشجعين الراغبين في الحصول على تذاكر من سوق إعادة البيع مراجعة المنصة بشكل متكرر، والتصرف بسرعة عند ظهور التذاكر، وتجهيز تفاصيل الدفع مسبقًا.

Mercado de Intercambio de la FIFA

يُعد Mercado de Intercambio de la FIFA (سوق التبادل التابع للفيفا) المنصة الرسمية للمقيمين في المكسيك لإعادة بيع تذاكر كأس العالم 2026 أو شرائها أو تبادلها بأمان.

تتمتع المكسيك بحماية قانونية محددة فيما يتعلق بإعادة البيع، مما يؤدي إلى نظام مختلف قليلاً.

وعلى عكس منصة إعادة البيع الرئيسية التابعة للفيفا، تُباع التذاكر في منصة المكسيك بالقيمة الاسمية فقط، وبالتالي لا يمكن للبائعين عرضها بهدف الربح.

قائمة مباريات كأس العالم 2026: مباريات الافتتاح، ونصف النهائي، وتذاكر نهائي كأس العالم، والمزيد

التاريخ ووقت انطلاق المباراةتفاصيل المباراةالمكانالتذاكر
29 يونيو، الساعة 12 ظهراً بتوقيت وسط أمريكادور الـ32: البرازيل ضد اليابانملعب هيوستن، الولايات المتحدة الأمريكيةشراء
29 يونيو، الساعة 4:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدةدور الـ32: ألمانيا ضد باراغوايملعب بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكيةشراء
29 يونيو، انطلاق المباراة الساعة 7 مساءً بتوقيت وسط الولايات المتحدةدور الـ32: هولندا ضد المغربملعب مونتيري، المكسيكشراء
30 يونيو، الساعة 12 ظهراً بتوقيت وسط أمريكادور الـ32: كوت ديفوار ضد النرويجملعب دالاس، الولايات المتحدة الأمريكيةشراء
30 يونيو، الساعة 5 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدةدور الـ32: فرنسا ضد السويدملعب نيويورك نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأمريكيةشراء
30 يونيو، الساعة 7 مساءً بتوقيت وسط الولايات المتحدةدور الـ32: المكسيك ضد الإكوادورملعب مكسيكو سيتي، المكسيكشراء
1 يوليو، الساعة 12 ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدةدور الـ32: إنجلترا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطيةملعب أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكيةشراء
1 يوليو، انطلاق المباراة الساعة 1 بعد الظهر بتوقيت المحيط الهادئدور الـ32: بلجيكا ضد السنغالملعب سياتل، الولايات المتحدة الأمريكيةشراء
1 يوليو، انطلاق المباراة الساعة 5 مساءً بتوقيت المحيط الهادئدور الـ32: الولايات المتحدة الأمريكية ضد البوسنة والهرسكملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة الأمريكيةشراء
2 يوليو، انطلاق المباراة الساعة 12 ظهراً بتوقيت المحيط الهادئدور الـ32: إسبانيا ضد النمساملعب لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكيةشراء
2 يوليو، انطلاق المباراة الساعة 7 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدةدور الـ32: البرتغال ضد كرواتياملعب تورونتو، كنداشراء
2 يوليو، الساعة 8 مساءً بتوقيت المحيط الهادئدور الـ32: سويسرا ضد الجزائرملعب فانكوفر، كنداشراء
3 يوليو، الساعة 1:00 مساءً بتوقيت وسط أمريكادور الـ32: أستراليا ضد مصرملعب دالاس، الولايات المتحدة الأمريكيةشراء
3 يوليو، انطلاق المباراة الساعة 6 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدةدور الـ32: الأرجنتين ضد الرأس الأخضرملعب ميامي، الولايات المتحدة الأمريكيةشراء
3 يوليو، انطلاق المباراة الساعة 8:30 مساءً بتوقيت وسط أمريكادور الـ32: كولومبيا ضد غاناملعب كانساس سيتي، الولايات المتحدة الأمريكيةشراء
4 يوليو، الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت وسط أمريكادور الـ16: كندا ضد هولندا / المغربملعب هيوستن، الولايات المتحدة الأمريكيةشراء
4 يوليو، انطلاق المباراة الساعة 5 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدةدور الـ16: ألمانيا / باراغواي ضد فرنسا / السويدملعب فيلادلفيا، الولايات المتحدة الأمريكيةشراء
5 يوليو، الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدةدور الـ16: البرازيل / اليابان ضد كوت ديفوار / النرويجملعب نيويورك نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأمريكيةشراء
5 يوليو، انطلاق المباراة الساعة 6 مساءً بتوقيت وسط الولايات المتحدةدور الـ16: المكسيك / الإكوادور ضد إنجلترا / جمهورية الكونغو الديمقراطيةملعب مكسيكو سيتي، المكسيكشراء
6 يوليو، الساعة 2 مساءً بتوقيت وسط أمريكادور الـ16: البرتغال / كرواتيا ضد إسبانيا / النمساملعب دالاس، الولايات المتحدة الأمريكيةشراء
6 يوليو، انطلاق المباراة الساعة 5 مساءً بتوقيت المحيط الهادئدور الـ16: الولايات المتحدة / البوسنة والهرسك ضد بلجيكا / السنغالملعب سياتل، الولايات المتحدة الأمريكيةشراء
7 يوليو، الساعة 12 ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدةدور الـ16: الأرجنتين / الرأس الأخضر ضد أستراليا / مصرملعب أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكيةشراء
7 يوليو، انطلاق المباراة الساعة 4 مساءً بتوقيت المحيط الهادئدور الـ16: سويسرا / الجزائر ضد كولومبيا / غاناملعب فانكوفر، كنداشراء
9 يوليو – 11 يوليو، أوقات مختلفةربع النهائي: سيتم الإعلان لاحقًابوسطن، لوس أنجلوس، ميامي، كانساس سيتيشراء
14 يوليو – 15 يوليو، الساعة 3 مساءًنصف النهائي: سيتم الإعلان لاحقًاملعب دالاس وملعب أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكيةشراء
18 يوليو، انطلاق المباراة الساعة 3 مساءًمباراة تحديد المركز الثالث: سيتم الإعلان عنها لاحقًاملعب ميامي، الولايات المتحدة الأمريكيةشراء
19 يوليو، الساعة 3 مساءًالنهائي: سيتم الإعلان لاحقًاملعب نيويورك نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأمريكيةشراء

متى ستقام كأس العالم 2026؟

ستُقام كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستشمل 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وستُقام 104 مباراة على مدار 34 يومًا في أنحاء أمريكا الشمالية. ولأول مرة، ستضم البطولة 48 فريقًا وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك.

المدن المضيفة لكأس العالم 2026 هي كما يلي:

  • كندا: تورونتو وفانكوفر
  • المكسيك: غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري
  • الولايات المتحدة: أتلانتا، وبوسطن، ودالاس، وهيوستن، وكانساس سيتي، ولوس أنجلوس، وميامي، ونيويورك، ونيوجيرسي، وفيلادلفيا، وسان فرانسيسكو، وسياتل

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع على هذه المدن والملاعب التي ستُستخدم كمواقع للمباريات أدناه:

الدولةالملعب (المدينة)السعة
كندابي سي بليس (فانكوفر) 48,821 
 ملعب بي إم أو (تورونتو) 72,766 
المكسيكاستاد أزتيكا (مكسيكو سيتي) 48,821 
 ملعب أكرون (زابوبان، غوادالاخارا) 44,330 
 ملعب BBVA (غوادالوبي، مونتيري) 50,113 
الولايات المتحدةملعب مرسيدس-بنز (أتلانتا) 67,382 
 ملعب جيليت (فوكسبورو، بوسطن) 63,815 
 ملعب AT&T (أرلينغتون، دالاس) 70,122 
 استاد إن آر جي (هيوستن)68,311 
 استاد أروهيد (كانساس سيتي) 67,513 
 ملعب SoFi (إنجلوود، لوس أنجلوس) 69,650 
 ملعب هارد روك (ميامي)64,091 
 ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد، نيويورك/نيوجيرسي) 78,576 
 ملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا)65,827 
 ملعب ليفيز (سانتا كلارا، منطقة خليج سان فرانسيسكو) 69,391 
 ملعب لومن (سياتل)65,123

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أسئلة الأكثر شيوعًا

تمكن المشجعون من شراء تذاكر مباريات كأس العالم 2026 الرسمية عبر موقع فيفا منذ سبتمبر 2025. بينما أقيمت مراحل مبيعات متنوعة بالفعل، مثل قرعة مبيعات فيزا المسبقة وقرعة الاختيار العشوائي، لا تزال هناك خيارات متاحة. مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة بدأت في 1 أبريل وتستمر حتى نهاية البطولة، حيث تباع التذاكر بنظام الأسبقية. لشراء التذاكر، يجب زيارة بوابة تذاكر فيفا الرسمية والتسجيل، ثم تسجيل الدخول للتحقق من التوفر.

نعم، إذا كنت تبحث عن وسيلة آمنة، فإن سوق فيفا لإعادة البيع عبر موقعهم الرسمي هو القناة القانونية. أعيد فتح المنصة في 2 أبريل وستظل متاحة حتى ساعة قبل كل مباراة. كما يمكن الاعتماد على StubHub للحصول على تذاكر في المباريات عالية الطلب التي قد لا تتوفر في موقع فيفا الرسمي.

لا، لن تتوفر التذاكر للشراء في الملاعب خلال بطولة كأس العالم 2026. لن تكون هناك مبيعات تذاكر عبر شباك التذاكر التقليدي. بوابة فيفا الإلكترونية هي المصدر الرسمي والوحيد.

فازت ستة فرق بألقاب متعددة لكأس العالم، وهي:

البرازيل – 5 ألقاب (1958، 1962، 1970، 1994، 2002)

ألمانيا – 4 ألقاب (1954، 1974، 1990، 2014)

إيطاليا - 4 ألقاب (1934، 1938، 1982، 2006)

الأرجنتين – 3 ألقاب (1978، 1986، 2022)

فرنسا - لقبان (1998، 2018)

أوروغواي - لقبان (1930، 1950)