كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 من سوق إعادة البيع: سوق إعادة البيع الرسمي التابع للفيفا، سوق إعادة البيع في المكسيك، معلومات والمزيد

تزداد حرارة الحماس لبطولة كأس العالم 2026 مع انطلاق البطولة في أمريكا الشمالية يوم 11 يونيو.

ربما تكون التذاكر قد نفدت بسرعة، خاصة بعد تأكيد جميع الفرق والمباريات الآن، لكن لا تقلق إذا لم تكن قد حجزت تذكرتك بعد.

دع موقع GOAL يزودك بأحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك معلومات حول شراء التذاكر المعاد بيعها رسميًا والمزيد.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم 2026 المعاد بيعها؟

تنقسم تذاكر مباريات كأس العالم 2026 الرسمية إلى الفئات التالية:

الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في الطبقة السفلية من المقاعد.

الأغلى ثمناً، وتقع في الطبقة السفلية من المقاعد. الفئة 2: تغطي كل من الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1.

تغطي كل من الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1. الفئة 3: تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج نطاق الفئتين 1 و2.

تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج نطاق الفئتين 1 و2. الفئة 4: الأرخص، وتقع في الطبقة العليا خارج الفئات الأخرى.

تتقلب الأسعار خلال مختلف مراحل طرح التذاكر وبيعها، ومن الجدير بالذكر أن الأسواق الثانوية لا تلتزم عادةً بهذه الأسعار الرسمية. إليك نوع الأسعار التي ستجدها على المنصات الثانوية:

المنصة نطاق سعر التذكرة (القيمة الاسمية) متوسط السعر في الأسواق الثانوية التذاكر مرحلة المجموعات (باستثناء الدول المضيفة) 60 دولارًا - 620 دولارًا 150 دولارًا - 950 دولارًا التذاكر مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 دولارًا - 2,735 دولارًا 800 دولار - 3,800 دولار التذاكر دور الـ32 105 دولارات - 750 دولارًا 350 دولار - 1,400 دولار التذاكر دور الـ16 170 دولار - 980 دولار 550 دولار - 2,000 دولار التذاكر ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار 1,000 دولار - 3,500 دولار التذاكر نصف النهائي 420 دولار - 3,295 دولار 1,800 دولار - 6,200 دولار التذاكر النهائي 2,030 دولار - 10,875 دولار 4,185 دولار - 9,805 دولار+ التذاكر

ملاحظة: تتقلب أسعار التذاكر بانتظام بسبب التسعير الديناميكي والطلب على إعادة البيع. تعكس التصنيفات أعلى الأسعار المعلنة للجمهور وقت كتابة هذا التقرير، وقد تتغير مع اقتراب موعد البطولة.

كيف يمكن الحصول على تذاكر إعادة بيع كأس العالم 2026؟

يمكن للمشجعين شراء تذاكر مباريات كأس العالم 2026 الرسمية عبر موقع الفيفا منذ سبتمبر 2025.

بدأت المرحلة الرسمية الأخيرة من بيع تذاكر كأس العالم، وهي «مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة»، في 1 أبريل وتستمر حتى نهاية البطولة.

إذا كنت تبحث عن خيارات إعادة البيع، فإليك ما تحتاج إلى معرفته:

سوق إعادة البيع/التبادل التابع للفيفا

القناة الرسمية لحجز تذاكر إعادة البيع هي سوق إعادة البيع/التبادل التابع للفيفا، ويمكن الوصول إليه عبر FIFA.com/tickets.

وقد أُعيد فتح هذه المنصة، التي أُطلقت في الأصل في أكتوبر 2025، في 2 أبريل وستظل مفتوحة حتى ساعة واحدة قبل انطلاق كل مباراة على حدة.

سوق إعادة البيع التابع للفيفا متاح للمقيمينفي كندا والولايات المتحدة وجميع أنحاء العالم.

أسواق إعادة البيع الثانوية

سيتوفر أيضًا تذاكر كأس العالم 2026 لدى بائعين خارجيين، مثل StubHub.

على الرغم من وجود الأسواق الثانوية، إلا أنه من الأفضل دائمًا توخي الحذر عند شراء التذاكر عبر هذه القنوات، حيث قد تكون الأسعار مبالغًا فيها بشكل كبير.

من المهم أيضًا التأكد من أن أي بائع تابع لجهة خارجية يستخدم ميزة «نقل تذاكر الفيفا» الرسمية عند نقل التذكرة مباشرةً إلى حسابك في الفيفا.

نقطة أساسية للمشترين من سوق إعادة البيع: قد تكون التذاكر متوفرة بكميات محدودة جدًا، وقد تظهر بشكل متقطع. يجب على المشجعين الراغبين في الحصول على تذاكر من سوق إعادة البيع مراجعة المنصة بشكل متكرر، والتصرف بسرعة عند ظهور التذاكر، وتجهيز تفاصيل الدفع مسبقًا.

Mercado de Intercambio de la FIFA

يُعد Mercado de Intercambio de la FIFA (سوق التبادل التابع للفيفا) المنصة الرسمية للمقيمين في المكسيك لإعادة بيع تذاكر كأس العالم 2026 أو شرائها أو تبادلها بأمان.

تتمتع المكسيك بحماية قانونية محددة فيما يتعلق بإعادة البيع، مما يؤدي إلى نظام مختلف قليلاً.

وعلى عكس منصة إعادة البيع الرئيسية التابعة للفيفا، تُباع التذاكر في منصة المكسيك بالقيمة الاسمية فقط، وبالتالي لا يمكن للبائعين عرضها بهدف الربح.

قائمة مباريات كأس العالم 2026: مباريات الافتتاح، ونصف النهائي، وتذاكر نهائي كأس العالم، والمزيد

التاريخ ووقت انطلاق المباراة تفاصيل المباراة المكان التذاكر 29 يونيو، الساعة 12 ظهراً بتوقيت وسط أمريكا دور الـ32: البرازيل ضد اليابان ملعب هيوستن، الولايات المتحدة الأمريكية شراء 29 يونيو، الساعة 4:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة دور الـ32: ألمانيا ضد باراغواي ملعب بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية شراء 29 يونيو، انطلاق المباراة الساعة 7 مساءً بتوقيت وسط الولايات المتحدة دور الـ32: هولندا ضد المغرب ملعب مونتيري، المكسيك شراء 30 يونيو، الساعة 12 ظهراً بتوقيت وسط أمريكا دور الـ32: كوت ديفوار ضد النرويج ملعب دالاس، الولايات المتحدة الأمريكية شراء 30 يونيو، الساعة 5 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة دور الـ32: فرنسا ضد السويد ملعب نيويورك نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأمريكية شراء 30 يونيو، الساعة 7 مساءً بتوقيت وسط الولايات المتحدة دور الـ32: المكسيك ضد الإكوادور ملعب مكسيكو سيتي، المكسيك شراء 1 يوليو، الساعة 12 ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة دور الـ32: إنجلترا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية ملعب أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية شراء 1 يوليو، انطلاق المباراة الساعة 1 بعد الظهر بتوقيت المحيط الهادئ دور الـ32: بلجيكا ضد السنغال ملعب سياتل، الولايات المتحدة الأمريكية شراء 1 يوليو، انطلاق المباراة الساعة 5 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ دور الـ32: الولايات المتحدة الأمريكية ضد البوسنة والهرسك ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة الأمريكية شراء 2 يوليو، انطلاق المباراة الساعة 12 ظهراً بتوقيت المحيط الهادئ دور الـ32: إسبانيا ضد النمسا ملعب لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية شراء 2 يوليو، انطلاق المباراة الساعة 7 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة دور الـ32: البرتغال ضد كرواتيا ملعب تورونتو، كندا شراء 2 يوليو، الساعة 8 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ دور الـ32: سويسرا ضد الجزائر ملعب فانكوفر، كندا شراء 3 يوليو، الساعة 1:00 مساءً بتوقيت وسط أمريكا دور الـ32: أستراليا ضد مصر ملعب دالاس، الولايات المتحدة الأمريكية شراء 3 يوليو، انطلاق المباراة الساعة 6 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة دور الـ32: الأرجنتين ضد الرأس الأخضر ملعب ميامي، الولايات المتحدة الأمريكية شراء 3 يوليو، انطلاق المباراة الساعة 8:30 مساءً بتوقيت وسط أمريكا دور الـ32: كولومبيا ضد غانا ملعب كانساس سيتي، الولايات المتحدة الأمريكية شراء 4 يوليو، الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت وسط أمريكا دور الـ16: كندا ضد هولندا / المغرب ملعب هيوستن، الولايات المتحدة الأمريكية شراء 4 يوليو، انطلاق المباراة الساعة 5 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة دور الـ16: ألمانيا / باراغواي ضد فرنسا / السويد ملعب فيلادلفيا، الولايات المتحدة الأمريكية شراء 5 يوليو، الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة دور الـ16: البرازيل / اليابان ضد كوت ديفوار / النرويج ملعب نيويورك نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأمريكية شراء 5 يوليو، انطلاق المباراة الساعة 6 مساءً بتوقيت وسط الولايات المتحدة دور الـ16: المكسيك / الإكوادور ضد إنجلترا / جمهورية الكونغو الديمقراطية ملعب مكسيكو سيتي، المكسيك شراء 6 يوليو، الساعة 2 مساءً بتوقيت وسط أمريكا دور الـ16: البرتغال / كرواتيا ضد إسبانيا / النمسا ملعب دالاس، الولايات المتحدة الأمريكية شراء 6 يوليو، انطلاق المباراة الساعة 5 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ دور الـ16: الولايات المتحدة / البوسنة والهرسك ضد بلجيكا / السنغال ملعب سياتل، الولايات المتحدة الأمريكية شراء 7 يوليو، الساعة 12 ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة دور الـ16: الأرجنتين / الرأس الأخضر ضد أستراليا / مصر ملعب أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية شراء 7 يوليو، انطلاق المباراة الساعة 4 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ دور الـ16: سويسرا / الجزائر ضد كولومبيا / غانا ملعب فانكوفر، كندا شراء 9 يوليو – 11 يوليو، أوقات مختلفة ربع النهائي: سيتم الإعلان لاحقًا بوسطن، لوس أنجلوس، ميامي، كانساس سيتي شراء 14 يوليو – 15 يوليو، الساعة 3 مساءً نصف النهائي: سيتم الإعلان لاحقًا ملعب دالاس وملعب أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية شراء 18 يوليو، انطلاق المباراة الساعة 3 مساءً مباراة تحديد المركز الثالث: سيتم الإعلان عنها لاحقًا ملعب ميامي، الولايات المتحدة الأمريكية شراء 19 يوليو، الساعة 3 مساءً النهائي: سيتم الإعلان لاحقًا ملعب نيويورك نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأمريكية شراء

متى ستقام كأس العالم 2026؟

ستُقام كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستشمل 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وستُقام 104 مباراة على مدار 34 يومًا في أنحاء أمريكا الشمالية. ولأول مرة، ستضم البطولة 48 فريقًا وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك.

المدن المضيفة لكأس العالم 2026 هي كما يلي:

كندا: تورونتو وفانكوفر

تورونتو وفانكوفر المكسيك: غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري

غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري الولايات المتحدة: أتلانتا، وبوسطن، ودالاس، وهيوستن، وكانساس سيتي، ولوس أنجلوس، وميامي، ونيويورك، ونيوجيرسي، وفيلادلفيا، وسان فرانسيسكو، وسياتل

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع على هذه المدن والملاعب التي ستُستخدم كمواقع للمباريات أدناه: