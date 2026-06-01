كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 من السوق الثانوية: السوق الثانوية الرسمية للفيفا، السوق الثانوية في المكسيك، معلومات ومزيد من التفاصيل

تزداد الحماسة لبطولة كأس العالم 2026 مع انطلاق البطولة في أمريكا الشمالية يوم 11 يونيو.

ربما تكون التذاكر قد نفدت بسرعة، خاصة مع تأكيد جميع الفرق والمباريات الآن، ولكن لا تقلق إذا لم تكن قد حجزت تذكرتك بعد.

دع GOAL يقدم لك أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك معلومات حول شراء التذاكر المعاد بيعها رسميًا والمزيد.

متى تقام كأس العالم 2026؟

ستقام كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستشمل 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

ستُقام 104 مباراة على مدار 34 يومًا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. ولأول مرة، ستضم البطولة 48 فريقًا وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك.

المدن المضيفة لكأس العالم 2026 هي كما يلي:

كندا: تورونتو وفانكوفر

مكسيك: غوادالاخارا ومكسيكو سيتي ومونتيري

الولايات المتحدة: أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، نيويورك، نيوجيرسي، فيلادلفيا، سان فرانسيسكو وسياتل

كيف يمكن الحصول على تذاكر إعادة بيع كأس العالم 2026؟

يمكن للمشجعين شراء تذاكر مباريات كأس العالم 2026 الرسمية عبر موقع الفيفا منذ سبتمبر 2025. بدأت المرحلة الرسمية الأخيرة من بيع تذاكر كأس العالم، وهي مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة، في 1 أبريل وتستمر حتى نهاية البطولة.

سوق إعادة البيع/التبادل التابع للفيفا

القناة الرسمية هي سوق إعادة البيع/التبادلالتابع للفيفا، والذي يمكن الوصول إليه عبر FIFA.com/tickets، وهو القناة الرسمية لحجز تذاكر إعادة البيع.

أعيد فتح المنصة، التي تم إطلاقها في الأصل في أكتوبر 2025، في 2 أبريل وستظل مفتوحة حتى ساعة واحدة قبل انطلاق كل مباراة.

سوق إعادة البيع التابع للفيفا متاح للمقيمينفي كندا والولايات المتحدة والمقيمين الدوليين.

أسواق التداول الثانوية

سيتوفر أيضًا تذاكر كأس العالم 2026 لدى بائعين خارجيين، مثل StubHub.

على الرغم من وجود الأسواق الثانوية، إلا أنه من الأفضل توخي الحذر عند شراء التذاكر عبر هذه القنوات، حيث قد تكون الأسعار مبالغًا فيها بشكل كبير.

من المهم أيضًا التأكد من أن أي بائع تابع لجهة خارجية يستخدم ميزة نقل التذاكر الرسمية من FIFA عند نقل التذكرة مباشرةً إلى حسابك في FIFA.

نقطة أساسية للمشترين من سوق إعادة البيع: قد تكون التذاكر متوفرة بكميات محدودة للغاية، وقد تظهر بشكل متقطع. يجب على المشجعين الراغبين في الحصول على تذاكر من سوق إعادة البيع مراجعة المنصة بشكل متكرر، والتصرف بسرعة عند ظهور التذاكر، وتجهيز تفاصيل الدفع مسبقًا.

Mercado de Intercambio de la FIFA

سوق التبادل التابع للفيفا (FIFA Exchange Marketplace) هو المنصة الرسمية للمقيمين في المكسيك لإعادة بيع تذاكر كأس العالم 2026 أو شرائها أو تبادلها بأمان.

تتمتع المكسيك بحماية قانونية محددة فيما يتعلق بإعادة البيع، مما أدى إلى وجود نظام مختلف قليلاً.

على عكس سوق إعادة البيع الرئيسي للفيفا، تُباع التذاكر في سوق المكسيك بالقيمة الاسمية فقط، لذا لا يمكن للبائعين عرضها للبيع بهدف الربح.

كم تبلغ أسعار تذاكر إعادة بيع كأس العالم 2026؟

تنقسم تذاكر مباريات كأس العالم 2026 إلى الفئات التالية:

الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في الطبقة السفلية من المقاعد.

الفئة 2: تشمل الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1.

الفئة 3: تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج الفئتين 1 و2.

الفئة 4: الأرخص، وتقع في الطبقة العليا خارج الفئات الأخرى.

تقلبت الأسعار خلال مختلف مراحل طرح التذاكر وبيعها. وفيما يلي التقديرات الأولية:

المرحلة نطاق أسعار التذاكر مرحلة المجموعات (باستثناء الدول المضيفة) 60 - 620 دولار مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 دولار - 2735 دولار دور الـ32 105 - 750 دور الـ16 170 دولار - 980 دولار ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار نصف النهائي 420 دولار - 3,295 دولار النهائي 2,030 دولار - 10,875 دولار

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع على هذه المدن والملاعب التي ستستخدم كملاعب أدناه: