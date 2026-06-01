كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 من السوق الثانوية: السوق الثانوية الرسمية للفيفا، السوق الثانوية في المكسيك، معلومات ومزيد من التفاصيل

كل ما تحتاج إلى معرفته حول الحصول على تذاكر كأس العالم 2026 من السوق الثانوية

تزداد الحماسة لبطولة كأس العالم 2026 مع انطلاق البطولة في أمريكا الشمالية يوم 11 يونيو.

ربما تكون التذاكر قد نفدت بسرعة، خاصة مع تأكيد جميع الفرق والمباريات الآن، ولكن لا تقلق إذا لم تكن قد حجزت تذكرتك بعد.

دع GOAL يقدم لك أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك معلومات حول شراء التذاكر المعاد بيعها رسميًا والمزيد.

متى تقام كأس العالم 2026؟

ستقام كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستشمل 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة. 

ستُقام 104 مباراة على مدار 34 يومًا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. ولأول مرة، ستضم البطولة 48 فريقًا وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك. 

المدن المضيفة لكأس العالم 2026 هي كما يلي:

  • كندا: تورونتو وفانكوفر
  • المكسيك: غوادالاخارا ومكسيكو سيتي ومونتيري
  • الولايات المتحدة: أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، نيويورك، نيوجيرسي، فيلادلفيا، سان فرانسيسكو وسياتل

كيف يمكن الحصول على تذاكر إعادة بيع كأس العالم 2026؟

يمكن للمشجعين شراء تذاكر مباريات كأس العالم 2026 الرسمية عبر موقع الفيفا منذ سبتمبر 2025. بدأت المرحلة الرسمية الأخيرة من بيع تذاكر كأس العالم، وهي مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة، في 1 أبريل وتستمر حتى نهاية البطولة. 

سوق إعادة البيع/التبادل التابع للفيفا

القناة الرسمية هي سوق إعادة البيع/التبادلالتابع للفيفا، والذي يمكن الوصول إليه عبر FIFA.com/tickets، وهو القناة الرسمية لحجز تذاكر إعادة البيع.

أعيد فتح المنصة، التي تم إطلاقها في الأصل في أكتوبر 2025، في 2 أبريل وستظل مفتوحة حتى ساعة واحدة قبل انطلاق كل مباراة.

سوق إعادة البيع التابع للفيفا متاح للمقيمينفي كندا والولايات المتحدة والمقيمين الدوليين.

أسواق التداول الثانوية

سيتوفر أيضًا تذاكر كأس العالم 2026 لدى بائعين خارجيين، مثل StubHub

على الرغم من وجود الأسواق الثانوية، إلا أنه من الأفضل توخي الحذر عند شراء التذاكر عبر هذه القنوات، حيث قد تكون الأسعار مبالغًا فيها بشكل كبير.

من المهم أيضًا التأكد من أن أي بائع تابع لجهة خارجية يستخدم ميزة نقل التذاكر الرسمية من FIFA عند نقل التذكرة مباشرةً إلى حسابك في FIFA.

نقطة أساسية للمشترين من سوق إعادة البيع: قد تكون التذاكر متوفرة بكميات محدودة للغاية، وقد تظهر بشكل متقطع. يجب على المشجعين الراغبين في الحصول على تذاكر من سوق إعادة البيع مراجعة المنصة بشكل متكرر، والتصرف بسرعة عند ظهور التذاكر، وتجهيز تفاصيل الدفع مسبقًا.

Mercado de Intercambio de la FIFA

سوق التبادل التابع للفيفا (FIFA Exchange Marketplace) هو المنصة الرسمية للمقيمين في المكسيك لإعادة بيع تذاكر كأس العالم 2026 أو شرائها أو تبادلها بأمان.

تتمتع المكسيك بحماية قانونية محددة فيما يتعلق بإعادة البيع، مما أدى إلى وجود نظام مختلف قليلاً.

على عكس سوق إعادة البيع الرئيسي للفيفا، تُباع التذاكر في سوق المكسيك بالقيمة الاسمية فقط، لذا لا يمكن للبائعين عرضها للبيع بهدف الربح.

كم تبلغ أسعار تذاكر إعادة بيع كأس العالم 2026؟

تنقسم تذاكر مباريات كأس العالم 2026 إلى الفئات التالية:

  • الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في الطبقة السفلية من المقاعد.
  • الفئة 2: تشمل الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1.
  • الفئة 3: تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج الفئتين 1 و2.
  • الفئة 4: الأرخص، وتقع في الطبقة العليا خارج الفئات الأخرى.

تقلبت الأسعار خلال مختلف مراحل طرح التذاكر وبيعها. وفيما يلي التقديرات الأولية:

المرحلةنطاق أسعار التذاكر
مرحلة المجموعات (باستثناء الدول المضيفة)60 - 620 دولار
مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 دولار - 2735 دولار
دور الـ32105 - 750
دور الـ16170 دولار - 980 دولار 
ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار
نصف النهائي 420 دولار - 3,295 دولار
النهائي2,030 دولار - 10,875 دولار

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع على هذه المدن والملاعب التي ستستخدم كملاعب أدناه:

البلدالملعب (المدينة)السعة
كندابي سي بليس (فانكوفر) 48,821 
 ملعب BMO (تورونتو) 72,766 
المكسيكاستاد أزتيكا (مكسيكو سيتي) 48,821 
 ملعب أكرون (زابوبان، غوادالاخارا) 44,330 
 ملعب BBVA (غوادالوبي، مونتيري) 50,113 
الولايات المتحدةملعب مرسيدس بنز (أتلانتا) 67,382 
 ملعب جيليت (فوكسبورو، بوسطن) 63,815 
 استاد AT&T (أرلينغتون، دالاس) 70,122 
 استاد NRG (هيوستن)68,311 
 استاد أروهيد (كانساس سيتي) 67,513 
 ملعب سوفي (إنجلوود، لوس أنجلوس) 69,650 
 ملعب هارد روك (ميامي)64,091 
 ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد، نيويورك/نيوجيرسي) 78,576 
 ملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا)65,827 
 ملعب ليفيز (سانتا كلارا، منطقة خليج سان فرانسيسكو) 69,391 
 ملعب لومن (سياتل)65,123

أسئلة الأكثر شيوعًا

تمكن المشجعون من شراء تذاكر مباريات كأس العالم 2026 الرسمية عبر موقع فيفا منذ سبتمبر 2025. بينما أقيمت مراحل مبيعات متنوعة بالفعل، مثل قرعة مبيعات فيزا المسبقة وقرعة الاختيار العشوائي، لا تزال هناك خيارات متاحة. مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة بدأت في 1 أبريل وتستمر حتى نهاية البطولة، حيث تباع التذاكر بنظام الأسبقية. لشراء التذاكر، يجب زيارة بوابة تذاكر فيفا الرسمية والتسجيل، ثم تسجيل الدخول للتحقق من التوفر.

نعم، إذا كنت تبحث عن وسيلة آمنة، فإن سوق فيفا لإعادة البيع عبر موقعهم الرسمي هو القناة القانونية. أعيد فتح المنصة في 2 أبريل وستظل متاحة حتى ساعة قبل كل مباراة. كما يمكن الاعتماد على StubHub للحصول على تذاكر في المباريات عالية الطلب التي قد لا تتوفر في موقع فيفا الرسمي.

لا، لن تتوفر التذاكر للشراء في الملاعب خلال بطولة كأس العالم 2026. لن تكون هناك مبيعات تذاكر عبر شباك التذاكر التقليدي. بوابة فيفا الإلكترونية هي المصدر الرسمي والوحيد.

فازت ستة فرق بألقاب متعددة لكأس العالم، وهي:

البرازيل – 5 ألقاب (1958، 1962، 1970، 1994، 2002)

ألمانيا – 4 ألقاب (1954، 1974، 1990، 2014)

إيطاليا - 4 ألقاب (1934، 1938، 1982، 2006)

الأرجنتين – 3 ألقاب (1978، 1986، 2022)

فرنسا - لقبان (1998، 2018)

أوروغواي - لقبان (1930، 1950)